Ветер перемен в феврале: астролог назвала самый удачливый знак Зодиака

Начинается благоприятное время перемен, утверждает астролог / astronews_muhurta

Для Водолеев транзит Юпитера, который продлится в феврале 2020 года, принесет прибыль и укрепление влиятельного положения, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

"Человек приобретает все, что давно желал, в том числе и богатых друзей. Можно ожидать награды за добрые дела, совершённые в прошлом или хороших прибылей от капиталовложений", - рассказала она Главреду.

Ведический астролог подчеркнула, что новые друзья могут оказаться влиятельными людьми или высокопрофессиональными специалистами.

"Они вкладывают свои средства и идеи, приходят через этих людей спонсоры. Начинается благоприятное время перемен", - добавила астролог.

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Напомним, ранее астролог рассказала, кому пофартит сорвать джек-пот.