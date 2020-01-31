Ветер перемен в феврале: астролог назвала самый удачливый знак Зодиака

В феврале 2020 года начинается благоприятное время изменений, утверждает астролог.
Для Водолеев транзит Юпитера, который продлится в феврале 2020 года, принесет прибыль и укрепление влиятельного положения, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.
"Человек приобретает все, что давно желал, в том числе и богатых друзей. Можно ожидать награды за добрые дела, совершённые в прошлом или хороших прибылей от капиталовложений", - рассказала она Главреду.
Ведический астролог подчеркнула, что новые друзья могут оказаться влиятельными людьми или высокопрофессиональными специалистами.
"Они вкладывают свои средства и идеи, приходят через этих людей спонсоры. Начинается благоприятное время перемен", - добавила астролог.
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Напомним, ранее астролог рассказала, кому пофартит сорвать джек-пот.