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Жуткое везение: астролог рассказала, кому пофартит сорвать джек-пот

27 января 2020, 03:17

Астролог советует загодя планировать крупные дела и не забывать про удачу.

ведическая астрология
Астролог советует загодя планировать крупные дела и не забывать про удачу / psi-technology.net

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала о том, что для того, чтобы начинать успешную деятельность, то это можно делать в Уттара Ашадхе.

"Потому что вы получите благословение 10 Вишвадэватов и Ганеши. Начинание в эту накшатру будет давать постоянный успех", - сообщила она Главреду.

Астролог подчеркнула, что люди Уттара Ашадхи рождены одиночками и сексуальность для них не важна совсем.

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По ее словам, Уттара Ашадха активизируется в 4, 11, 23, 35, 43, 47, 58, 60, 62 и 71 год.

"Они не сближаются с людьми, не открываются, особенно личным. Уттара Ашадха расположена в 2-х знаках, где отвечают Юпитер и Сатурн. Юпитер - планета, которая больше занята духовными вещами, не очень вовлечена в семью. Сатурн - такой же, он более вовлечен в ритуальную деятельность, чем связан с семейной жизнью и сексуальностью", - говорит эксперт.

Ведический астролог назвала основные благоприятные и неблагоприятные аспекты для людей Уттара Ашадхи:

Благоприятно:

•    Планирование дел, начало новых действий;

•    Наведение порядка в делах;

•    Взаимодействие с авторитетами, общественные, политические или юридические дела;

•    Все дела, связанные с бизнесом, подписание контрактов, действия, требующие большой проницательности и правильных суждений;

•    Закладка фундамента, заселение в новый дом;

•    Все духовные, религиозные действия и ритуалы;

•    Творческая деятельность, сопряженная с определенным риском, новаторством;

•    Заключение брака.

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Неблагоприятно:

•    Путешествия;

•    Завершение дел;

•    Не рекомендуется неэтичное, грубое, буйное, необдуманное, примитивное поведение.

Уттара Ашадхе советуют:

  • Поклонение Ганеши, чтение "Шанти Мантры", которая несет пожелания мира Вишвадэватам, что дает процветание Вселенной.
  • Для них полезно носить все оранжевые, желтые и светло-голубые цвета, а также белый.

Напомним, ранее астролог рассказала, кому в 2020 году поможет божественное провидение.

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