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Гороскоп на День весеннего равноденствия 2020: кого ждут новые романтические связи

19 марта 2020, 14:15

В жизнь Овнов в праздник может вернуться старая любовь.

В День весеннего равноденствия 2020 у Тельцов и Дев могут появиться новые романтические связи
Завтра у Тельцов и Дев могут появиться новые романтические связи / УНИАН

День весеннего равноденствия 2020 – пятница, 20 марта, и 26 лунный день, может принести Девам и Тельцам новые романтические связи. Козерогам грозят провокации, а Скорпионам и Стрельцам – травмы.

Весов и Близнецов гороскоп на 20 марта 2020 года всех знаков Зодиака предупредил о возможном бегстве удачи.

Чего ожидать земным знакам в последний рабочий день

Гороскоп на 20 марта 2020 года – Козерог

Будьте готовы к тому, что придется держать эмоции в душе. Завершите дела, связанные с бумагами, и будьте очень внимательны, поскольку возможна ошибка.

Гороскоп на 20 марта 2020 – Дева

Если вам одиноко, можете "включить" активность и выстроить новые романтические связи. Не рассчитывайте на фарт. Возможно, станет меньше жизненных сил.

Гороскоп на завтра – Телец

Не влезайте в конфликты с руководством. Постарайтесь делать свои дела в одиночестве. Можно побаловать себя какой-то мелочью.

Чего ожидать воздушным знакам в последний рабочий день

Гороскоп на 20 марта 2020 года – Водолей

Ни в коем случае не отступайте, у вас достаточно сил, чтобы уверенно двигаться вперед. Завершите дела, которые никак не удавалось "закрыть". 

Гороскоп на 20 марта 2020 – Весы

Не возлагайте большие надежды на удачу, она в любой момент может от вас сбежать. Постарайтесь не ревновать, это чувство убивает любовь.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Если хотите достичь цели, полагайтесь только на собственные силы. Могут испортиться отношения с любимым человеком, постарайтесь "включить" тактичность и внимательность.

Чего ожидать водным знакам в последний рабочий день

Гороскоп на 20 марта 2020 года – Скорпион

Не держите обиды в себе, постарайтесь отпустить негатив. Не ищите приключений себе на голову. Найдите время для самых близких.

Гороскоп на 20 марта 2020 – Рак

Если хотите, чтобы день был приятным, придумайте сами, чем займетесь с близким человеком. Возможен прорыв в делах.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Не поддавайтесь соблазнам и помогайте тем, кто нуждается в вашей поддержке. Можно заняться чем-то новым. Не бойтесь строить планы на будущее.

Чего ожидать огненным знакам в последний рабочий день

Гороскоп на 20 марта 2020 года – Лев

Убедитесь, что с родными все хорошо. Не время для авантюр. Не отказывайтесь от творчества.

Гороскоп на 20 марта 2020 – Овен

В вашу жизнь может вернуться старая любовь. Свободное время можно провести с пользой, в частности, запустить новый проект. 

Гороскоп на завтра – Скорпион

Не запускайте дела, особенно те, которые связаны с документами. Откажитесь от того, что может привести к травмам. 

Чего ожидать всем знакам Зодиака 20 марта – прогноз от астропсихолога Александра Бабича

"Хороший день для начала нового дела, открытия магазинов, стартап-проектов", – написал он для Главреда.

Александр Бабич сообщил, что в День весеннего равноденствия 2020 можно начинать новые дела 
В День весеннего равноденствия 2020 можно начинать новые дела, сообщил Александр Бабич / УНИАН

Ранее был обнародован гороскоп на март 2020 года для всех знаков Зодиака, составленный астрологом Владом Россом. Астролог спрогнозировал, что на протяжении месяца удача будет улыбаться Львам, Рыбам, Тельцам и Водолеям.

Гороскоп 2020 гороскоп Александр Бабич День весеннего равноденствия
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