Гороскоп на День весеннего равноденствия 2020: кого ждут новые романтические связи

В жизнь Овнов в праздник может вернуться старая любовь.
День весеннего равноденствия 2020 – пятница, 20 марта, и 26 лунный день, может принести Девам и Тельцам новые романтические связи. Козерогам грозят провокации, а Скорпионам и Стрельцам – травмы.
Весов и Близнецов гороскоп на 20 марта 2020 года всех знаков Зодиака предупредил о возможном бегстве удачи.
Чего ожидать земным знакам в последний рабочий день
Гороскоп на 20 марта 2020 года – Козерог
Будьте готовы к тому, что придется держать эмоции в душе. Завершите дела, связанные с бумагами, и будьте очень внимательны, поскольку возможна ошибка.
Гороскоп на 20 марта 2020 – Дева
Если вам одиноко, можете "включить" активность и выстроить новые романтические связи. Не рассчитывайте на фарт. Возможно, станет меньше жизненных сил.
Гороскоп на завтра – Телец
Не влезайте в конфликты с руководством. Постарайтесь делать свои дела в одиночестве. Можно побаловать себя какой-то мелочью.
Чего ожидать воздушным знакам в последний рабочий день
Гороскоп на 20 марта 2020 года – Водолей
Ни в коем случае не отступайте, у вас достаточно сил, чтобы уверенно двигаться вперед. Завершите дела, которые никак не удавалось "закрыть".
Гороскоп на 20 марта 2020 – Весы
Не возлагайте большие надежды на удачу, она в любой момент может от вас сбежать. Постарайтесь не ревновать, это чувство убивает любовь.
Гороскоп на завтра – Близнецы
Если хотите достичь цели, полагайтесь только на собственные силы. Могут испортиться отношения с любимым человеком, постарайтесь "включить" тактичность и внимательность.
Чего ожидать водным знакам в последний рабочий день
Гороскоп на 20 марта 2020 года – Скорпион
Не держите обиды в себе, постарайтесь отпустить негатив. Не ищите приключений себе на голову. Найдите время для самых близких.
Гороскоп на 20 марта 2020 – Рак
Если хотите, чтобы день был приятным, придумайте сами, чем займетесь с близким человеком. Возможен прорыв в делах.
Гороскоп на завтра – Рыбы
Не поддавайтесь соблазнам и помогайте тем, кто нуждается в вашей поддержке. Можно заняться чем-то новым. Не бойтесь строить планы на будущее.
Чего ожидать огненным знакам в последний рабочий день
Гороскоп на 20 марта 2020 года – Лев
Убедитесь, что с родными все хорошо. Не время для авантюр. Не отказывайтесь от творчества.
Гороскоп на 20 марта 2020 – Овен
В вашу жизнь может вернуться старая любовь. Свободное время можно провести с пользой, в частности, запустить новый проект.
Гороскоп на завтра – Скорпион
Не запускайте дела, особенно те, которые связаны с документами. Откажитесь от того, что может привести к травмам.
Чего ожидать всем знакам Зодиака 20 марта – прогноз от астропсихолога Александра Бабича
"Хороший день для начала нового дела, открытия магазинов, стартап-проектов", – написал он для Главреда.
Ранее был обнародован гороскоп на март 2020 года для всех знаков Зодиака, составленный астрологом Владом Россом. Астролог спрогнозировал, что на протяжении месяца удача будет улыбаться Львам, Рыбам, Тельцам и Водолеям.