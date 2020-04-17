Сила провидения: астролог назвала счастливчиков апреля-2020

Астролог рассказала о необходимости восстановления внутреннего равновесия и душевных сил / rama108.com

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала о том, что люди накшатры Ревати имеют особенность впитывать негативные эмоции и переживания других людей.

"Это люди, которые являются милостью Господа на этой земле, их нужно защищать. Тем не менее из-за такой чувствительности эти люди могут иметь низкую самооценку и чувствовать определенные проблемы связанные с сознанием своей неполноценности и незначимости", - сообщила она Главреду.

Она подчеркнула, что тенденции отдавать слишком много и потом чувствовать истощение является одной из болезней этих людей. Поэтому им нужна возможность уединяться и находиться в спокойном окружении.

"Но человеку лучше научиться говорить "нет" для того, чтобы обеспечить себе те часы уединения, которые ему необходимы для того, чтобы восстановить свои психические силы и снова продолжить свое служение окружающим", - отметила эксперт.

Ведический астролог назвала основные профессии, которые благоприятны для людей Ревати:

Политики, люди занятые в различных гуманитарных проектах, благотворительной деятельности, люди, которые планируют благоустройство городов;

Бизнесмены, менеджеры, люди, которые занятые в туристической бизнесе, турагенты;

Творческие профессии: художники, музыканты, актеры, комики, фокусники, иллюзионисты, гипнотизеры, прорицатели, психологи, астрологи, экстрасенсы, мистики, священники;

Журналисты, PR, издатели, лингвисты;

Часовщики, табельщики, создатели календарей и эфемерид;

Те, кто занят в строительстве дорог, в том числе железных, работники корабельной и морской промышленности;

Дорожная полиция, специалисты по безопасности дорожного движения, инструкторы по вождению;

Авиадиспетчеры, блестящие стюардессы.

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Напомним, ранее астролог рассказала, кому суждено купаться в золоте.