Астролог назвал отпетого эгоиста среди знаков Зодиака

Один огненный знак Зодиака думает только о себе, поделился Росс.
Знак Зодиака Овен является отпетым эгоистом. Представители этого знака могут раздражать спешкой.
Овны прямолинейны и из-за этого могут очень напрягать, рассказал астролог Влад Росс Главреду.
Собеседник добавил, что Овен слишком торопится, слишком нетерпелив, а из-за этого возможны неприятные ситуации.
"…Импульсивность Овна также может прийтись не по душе многим. К тому же Овен – это отпетый эгоист. Он грешит бестактностью и неспособностью уважать чужое пространство и время", – поделился эксперт.
- Напомним, Влад Росс составил гороскоп для Овна на октябрь 2020 года.
- Астролог говорил, что Овнам спрогнозирована страстная первая половина месяца, возможны яркие романы.
Знак Зодиака Овен
Всего есть 12 знаков Зодиака. Овен – один из трех огненных знаков. Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.
Автор: Екатерина Присяжнюк