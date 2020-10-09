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Астролог назвал отпетого эгоиста среди знаков Зодиака

9 октября 2020, 06:01

Один огненный знак Зодиака думает только о себе, поделился Росс.

Астролог сказал, что Овен – отпетый эгоист – Гороскоп Овен
Овен – отпетый эгоист, сказал астролог / sobakidendy-news.ru

Знак Зодиака Овен является отпетым эгоистом. Представители этого знака могут раздражать спешкой.

Овны прямолинейны и из-за этого могут очень напрягать, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник добавил, что Овен слишком торопится, слишком нетерпелив, а из-за этого возможны неприятные ситуации.

"…Импульсивность Овна также может прийтись не по душе многим. К тому же Овен – это отпетый эгоист. Он грешит бестактностью и неспособностью уважать чужое пространство и время", – поделился эксперт.

Знак Зодиака Овен

Всего есть 12 знаков Зодиака. Овен – один из трех огненных знаков. Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.

астролог Влад Росс гороскоп Овен
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