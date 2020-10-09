Астролог назвал отпетого эгоиста среди знаков Зодиака

Овен – отпетый эгоист, сказал астролог / sobakidendy-news.ru

Знак Зодиака Овен является отпетым эгоистом. Представители этого знака могут раздражать спешкой.

Овны прямолинейны и из-за этого могут очень напрягать, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник добавил, что Овен слишком торопится, слишком нетерпелив, а из-за этого возможны неприятные ситуации.

"…Импульсивность Овна также может прийтись не по душе многим. К тому же Овен – это отпетый эгоист. Он грешит бестактностью и неспособностью уважать чужое пространство и время", – поделился эксперт.

Напомним, Влад Росс составил гороскоп для Овна на октябрь 2020 года.

Астролог говорил, что Овнам спрогнозирована страстная первая половина месяца, возможны яркие романы.