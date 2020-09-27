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Гороскоп для всех на 28 сентября: новые чувства и создание семьи

27 сентября 2020, 02:15

Не всем спрогнозирован позитивный понедельник – один знак Зодиака предупредили об угрозе катастроф.

Новые чувства сулят женщинам-Скорпионам – Гороскоп на завтра, гороскоп на 28 сентября 2020 года
Женщинам-Скорпионам в понедельник сулят новые чувства / Reuters

Понедельник принесет новые чувства и отношения – гороскоп на 28 сентября 2020 года спрогнозировал изменения в личной жизни женщинам-Скорпионам.

Львам и Козерогам звезды насулили позитивный день для создания семьи, говорится в гороскопе, который опубликовал supercook.ru.

Первый рабочий день новой недели может оказаться нерадужным для Стрельцов – им грозят катастрофы.

Как советуют провести понедельник представителям огненной стихии

  • Гороскоп на завтра – Овен

Устройте праздник и отдохните в кругу близких. Можно спокойно поразмышлять или убрать дома.

  • Гороскоп на 28 сентября 2020 года – Лев

Не стоит устраивать "революцию" в отношениях, которые уже сложились. Авантюры на любовном фронте противопоказаны. Можно создать семью.

  • Гороскоп на 28 сентября 2020 – Стрелец

Есть угроза катастроф, поэтому от поездок лучше воздержаться. Из-за невыполнения обязательств может возникнуть проблема. Можно получить неожиданные новости.

Как советуют провести понедельник представителям водной стихии

  • Гороскоп на завтра – Рак

Можно потратиться на что-то важное. Найдите время для решения домашних дел. Пристально следите за здоровьем детей.

  • Гороскоп на 28 сентября 2020 года – Скорпион

Женщинам светят новые чувства и отношения. Не сдерживайте свои чувства, отпустите их на свободу.

  • Гороскоп на 28 сентября 2020 – Рыбы

Вы можете набраться новых сил, если на некоторое время забудете о делах и проблемах. Можно куда-то поехать, например, в лес.

Как советуют провести понедельник представителям земной стихии

  • Гороскоп на завтра – Телец

Есть угроза проблем из-за прошлых промахов или долгов, может разгореться конфликт. Придется обратиться за помощью к близким.

  • Гороскоп на 28 сентября 2020 года – Дева

Неожиданное известие может "выбить из седла" и ухудшить самочувствие. Возможно, ваши планы на будущее серьезно изменятся.

  • Гороскоп на 28 сентября 2020 – Козерог

Можно посвятить день себе и своей семье – заняться спортом, заключить брак, поработать над продолжением рода. Возможно, вторая половина дня ознаменуется неожиданными новостями.

Как советуют провести понедельник представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Планы могут смешаться из-за небольшого конфликта с кем-то из близких или неожиданной новости. Общайтесь взвешенно и осторожно.

  • Гороскоп на 28 сентября 2020 года – Водолей

Удачное время для возобновления прерванного общения. Можно посвятить время поиску того, что вы потеряли.

  • Гороскоп на 28 сентября 2020 – Весы

Возможна агрессия, вы можете оказаться под чьим-то влиянием. Вас могут "взять в плен" эмоции. Противопоказаны шумные компании и знакомства. Находитесь в светлых местах.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
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