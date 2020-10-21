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Гороскоп на 22 октября для всех: уникальная возможность, травма и переезд

21 октября 2020, 02:14

Воздушному и огненному знакам Зодиака светит изменение места жительства.

Уникальная возможность светит двум знакам Зодиака – Гороскоп на завтра 22 октября 2020 года для всех
Двум знакам Зодиака светит уникальная возможность / Анастасия Олейникова для Главреда

В 6-7 лунный день – в четверг, 22 октября, два знака Зодиака – Телец и Скорпион – могут получить уникальную возможность.

Еще двум знакам – Близнецы и Стрелец – гороскоп на 22 октября 2020 года спрогнозировал возможность переезда, сообщает supercook.ru.

Один знак Зодиака астропрогноз предупредил об опасности – Овнам грозит травма.

Что на 6-7 лунный день напророчено представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 22 октября 2020 года – Стрелец

Возможны серьезные перемены – изменение сферы деятельности или переезд. Возможны проблемы на любовном фронте.

  • Гороскоп на 22 октября 2020 – Овен

Лучше отказаться от любого риска – возможна травма физическая или эмоциональная. Откажитесь от дел, в которых вы не разбираетесь. День не подходит для экспериментов.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Вам нельзя рисковать, опасайтесь работы с опасными предметами. Идите той стезей, которая уже протоптана.

Что на 6-7 лунный день напророчено представителям земной стихии

  • Гороскоп на 22 октября 2020 года – Козерог

Возможны новые предложения, могут возникнуть новые идеи – относитесь к этому всему с осторожностью. Берегитесь проколов в работе.

  • Гороскоп на 22 октября 2020 – Дева

Держите под контролем эмоции, отбросьте беспокойство из-за мелочей. Состояние здоровья может ухудшиться.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Жизнь может подбросить уникальную возможность, и вам будет под силу воплотить в жизнь сокровенную мечту. Не позволяйте эмоциям руководить вами.

Что на 6-7 лунный день напророчено представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 22 октября 2020 года – Близнецы

Возможно, у вас появится возможность переехать. Контрактникам светит постоянная работа. Распланируйте то, что вам предстоит воплотить в жизнь.

  • Гороскоп на 22 октября 2020 – Весы

Не получится объединить приятное с полезным, придется выбирать. Из-за эмоционального напряга ожидаются серьезные конфликты.

  • Гороскоп на завтра – Водолей

У женщин скоро может закончиться роман. Мужчинам на любовном фронте советуют простить обиды.

Что на 6-7 лунный день напророчено представителям водной стихии

  • Гороскоп на 22 октября 2020 года – Рыбы

К вам может вернуться то, что вы потеряли. Бескорыстно помогайте людям и верните то, что должны. Не стоит задирать нос.

  • Гороскоп на 22 октября 2020 – Скорпион

Возможно, судьба подарит уникальный шанс – вам под силу сделать реальностью заветную мечту. Можно купить что-то важное.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Благодаря новым людям вы можете разглядеть свежие возможности. Кризис может закончиться, и есть шанс начать что-то новое.

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