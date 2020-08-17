Гороскоп на сентябрь 2020 года: кому сулят прорыв

Овнам на сентябрь спрогнозирован прорыв / sobakidendy-news.ru

В сентябре 2020 года звезды сулят прорывной период одному знаку Зодиака – Овен. Представители этого знака могут достичь успеха.

Овны смогут воплотить в жизнь даже самую сложную цель, свидетельствует гороскоп на сентябрь 2020, который публикует SlovoFraza.

По данным издания, у Овнов будут ресурсы, которые понадобятся для достижения успеха, и им не грозят потери, переутомление или столкновение со сложными препятствиями.

"...Овен становится невероятно мудрым и находчивым, что позволит вам даже в самых сложных ситуациях найти выход", – отмечается в материале.

В прогнозе говорится, что на протяжении первого осеннего месяца Овнам можно реализовать самые интересные замыслы.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2020 года. Эксперт сказал, что Овны получат кипучую энергию, могут начинать новые дела, и им светит успех в карьере – способны неожиданно занять высокий пост.