Лунный календарь садовода и огородника на январь 2019: что и когда лучше сажать

Когда какую рассаду готовить в январе / 1zoom.ru

Для тех садоводов и огородников, которые готовят рассаду по фазам лунного календаря, Главред публикует Лунный календарь садовода и огородника на январь 2019.

Этот месяц отлично подходит для заготовки рассады огурцов, капусты, зелени и перца.

Отметим, что по 5 января включительно Луна убывает – это удачные дни для выращивания. Следующий период убывания Луны будет с 22 января по 31 января.

А 6 января, на которое намечено солнечное затмение, будет новолуние этого месяца.

Итак, благоприятные дни для посева семян на рассаду в январе 2019:

огурцы – 1, 2, 10, 11, 19, 20 января;

– 1, 2, 10, 11, 19, 20 января; сладкий перец – 1, 2, 10, 11, 15, 16 ,19 ,20 января;

– 1, 2, 10, 11, 15, 16 ,19 ,20 января; острый перец – 3, 4, 19, 20, 30, 31 января;

– 3, 4, 19, 20, 30, 31 января; капуста всех видов – 1, 2, 15, 16, 19, 20, 30, 31 января;

– 1, 2, 15, 16, 19, 20, 30, 31 января; томаты – 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29 января;

– 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29 января; зелень – 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31 января;

– 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31 января; редис – 1, 2, 3, 4, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января;

– 1, 2, 3, 4, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января; баклажаны – 1, 2, 10, 11, 19, 20 января;

– 1, 2, 10, 11, 19, 20 января; однолетние цветы – 1, 2 ,10, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января;

– 1, 2 ,10, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января; двулетние и многолетние цветы – 1, 2, 10, 11, 15, 16 января;

– 1, 2, 10, 11, 15, 16 января; луковичные и клубневые цветы – 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 января.

Запрещенные дни для посадки – 5, 6, 7, 21 января.

Ранее Главред уже писал о том, как пережить солнечное затмение 6 января без потерь. Влияние энергетики затмения особенно сильно за сутки до события и в течение недели после него.