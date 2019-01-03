Лунный календарь садовода и огородника на январь 2019: что и когда лучше сажать

Этот месяц отлично подходит для заготовки рассады огурцов, капусты, зелени и перца.
Для тех садоводов и огородников, которые готовят рассаду по фазам лунного календаря, Главред публикует Лунный календарь садовода и огородника на январь 2019.
Этот месяц отлично подходит для заготовки рассады огурцов, капусты, зелени и перца.
Отметим, что по 5 января включительно Луна убывает – это удачные дни для выращивания. Следующий период убывания Луны будет с 22 января по 31 января.
А 6 января, на которое намечено солнечное затмение, будет новолуние этого месяца.
Итак, благоприятные дни для посева семян на рассаду в январе 2019:
- огурцы – 1, 2, 10, 11, 19, 20 января;
- сладкий перец – 1, 2, 10, 11, 15, 16 ,19 ,20 января;
- острый перец – 3, 4, 19, 20, 30, 31 января;
- капуста всех видов – 1, 2, 15, 16, 19, 20, 30, 31 января;
- томаты – 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29 января;
- зелень – 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31 января;
- редис – 1, 2, 3, 4, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января;
- баклажаны – 1, 2, 10, 11, 19, 20 января;
- однолетние цветы – 1, 2 ,10, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января;
- двулетние и многолетние цветы – 1, 2, 10, 11, 15, 16 января;
- луковичные и клубневые цветы – 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 января.
Запрещенные дни для посадки – 5, 6, 7, 21 января.
Ранее Главред уже писал о том, как пережить солнечное затмение 6 января без потерь. Влияние энергетики затмения особенно сильно за сутки до события и в течение недели после него.