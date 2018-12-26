Гороскоп для всех знаков и астрологический прогноз на январь: два затмения, катастрофы и угроза ядерного удара

Астролог Влад Росс дал прогноз на январь 2019 года для всех знаков Зодиака

Январь будет очень сложным месяцем, напряженным, со множеством конфликтов. Ведь Марс и Сатурн, планета "малого несчастья" и планета "большого несчастья", столкнутся лбами. Поэтому весь первый месяц года будет крайне непростым. Исключение составит только последняя неделя января. Таким образом, только после 25 января начнут проявляться более конструктивные тенденции.

Ситуация в январе будет усложнена грядущим "коридором затмений". Первое затмение – солнечное – состоится 6 января, а второе – лунное – 21января.

Период между затмениями будет наиболее сложным. В эти дни могут приниматься какие-то неблагоприятные судьбоносные решения. Потому лучше в этот период не принимать важных решений и не предпринимать серьезных действий, которые могут во многом определить события на будущее.

Например, не стоит в это время менять место работы или род деятельности, не стоит заключать долгосрочных контрактов. Таких шагов лучше не предпринимать, потому что можно запросто "наломать дров", и ни к чему хорошему в конечном итоге это не приведет.

Читайте такжеПобеда "темной лошадки": астролог дал неожиданный прогноз на президентские выборыМарс 1 января входит в зодиакальный знак Овен и будет оставаться в таком положении на протяжении всего месяца. Поэтому в этот период возможны агрессивные выходки, необходимость давать отпор врагу и возникновение каких-то революций.

Так, к примеру, акции протестов, подобные протестам "желтых жилетов" во Франции, могут переброситься и на другие страны. В дальнейшем, после рождественских каникул, вся подобная активность приведет к тому, что "полетят головы" известных политиков. В частности, это может коснуться Макрона.

В январе будет сложно контролировать свои действия, потому весьма возможны импульсивные поступки, серьезные ошибки, совершенные из-за спешки. В особенности это может происходить в периоды затмений, то есть 3-9 января и 18-24 января.

Нас ждет очень страшное лунное затмение 21 января – "кровавая" Луна. Потому период с 18 по 24 января, может быть связан с природными катаклизмами: землетрясениями, ураганами и т.д. В том числе, в этот период может статься так, что Ким Чен Ын или Путин психанут и направят по каким-то целям свои ядерные ракеты. Также в это время может неожиданно взорваться какая-то атомная электростанция.

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Как видим, это будет очень мрачное и апокалиптическое лунное затмение.

Некоторые даже предсказывают "конец света" на эти дни. Однако я убежден, что никакого "конца света" не будет, но вне всяких сомнений – это будет крайне неблагоприятное время.

А первое затмение – солнечное, которое произойдет у нас в первую декаду января, будет связано с протестами против существующих правил, законов, властей.

Как известно, как раз на 6 января – день солнечного затмения – запланировано вручение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. С одной стороны, лучше было бы этого не делать именно в день затмения. А с другой – все, что происходит в затмение, кармически неотвратимо. Потому получение Томоса украинской церковью является кармически неотвратимым событием. Потому об этом переживать не стоит.

Когда же мы принимаем в день затмения какое-либо решение, которое касается лично нас, то мы обрушиваем на себя карму. Мы должны понимать свою ответственность – мы неизбежно будем расплачиваться за принятые в солнечное затмение решения.

Читайте также"Уступки Украине": астролог спрогнозировал важное решение Путина по ДонбассуИсходя из этого, наш новоизбранный митрополит Эпифаний будет кармически ответственным за все те событие, которые повлечет за собой получение Томоса в этот день. За ним незримо будет всегда наблюдать око Бога, Небо – и за любой отход в сторону от избранного курса неизбежно последует "расстрел на месте".

Но это не значит вовсе, что если украинская церковь получит Томос в солнечное затмение, то за этим последуют какие-то негативные события. Вовсе нет. Автокефалия нашей церкви – это неизбежность и неотвратимость. Это событие будет завязано на эгрегор украинского народа.

Однако, с другой стороны, из-за вхождения Марса в Овна с 1 января сложится время, крайне благоприятное для занятий спортом. Так что сразу из ресторана, встав из-за новогоднего стола, можно сразу идти в спортзал. Это время для начала занятий спортом и перехода к более активному образу жизни.

А вот уже после 25 и до 31 января сложится благоприятный период для расширения сферы деятельности, продвижения себя в обществе, рекламы себя и своего дела.

Для тех наших политиков, которые планируют участвовать в выборах, это подходящий момент для того, чтобы объявить о своем участии в президентской гонке. К слову, тот, кто в период затмений объявит о том, что собирается выдвигаться в президенты, скорее всего, проиграет на выборах. Потому желательно это делать в конце января.

В период с 5 по 8 января очень велика опасность разного рода аварий и ДТП, неожиданных ситуаций в дороге. Лучше также в это время не летать. Также опасный период с 18 по 22 января, когда возможны несчастные случаи на железной дороге, возгорания, короткие замыкания, а также авиакатастрофы.

Благоприятными будут поездки, совершенные после 24 января и вплоть до конца месяца. Это самое подходящее время для того, чтобы отправиться в отпуск. Категорически не советую в период затмений ехать в горы, потому что там возможные опасные ситуации, связанные со схождением лавин.

Кроме того, не советую в январе слишком много на себя взваливать, действовать импульсивно, пренебрегать обдумыванием действий перед совершением шагов. Хотя как раз в этом месяце люди будут склонны действовать импульсивно. Категорически противопоказано начинать новые важные дела в период затмений. Лучше до 25 января просто гулять, расслабляться, праздновать и… ходить в спортзал. Можно в это время начать цикл каких-то дыхательных гимнастик или упражнений, заняться йогой. Также в период затмений и между ними лучше не бывать в местах большого скопления народа.

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В период с 9 по 17 января, когда Юпитер будет делать квадрат с Нептуном, следует быть внимательными в связи с тем, что это будет время ложных убеждений, обманов и неоправдавшихся надежд. В эти дни легко может статься так, что вложишь деньги во что-то – и прогоришь. В целом, это будет неблагоприятный период, когда человек легко будет поддаваться иллюзиям и внешнему влиянию.

С 1 по 10 января будьте готовы к неожиданным событиям, которые будут приводить к кризисам в будущем. Лучше в это время сидеть "тише воды, ниже травы", поскольку Уран будет делать разворот 6 января, прямо в солнечное затмение. А Уран – это всегда непредсказуемость, неожиданные ситуации, когда все может переворачиваться с ног на голову.

Более-менее свежие мысли будут приходить после празднования Нового года 5 января, когда Меркурий начнет вхождение в Козерога. Это будет давать хоть какую-то возможность решать проблемы и преодолевать кризисные ситуации. А до 5 числа лучше вообще ничего не предпринимать, а еще лучше – повременить с решениями и важными делами до 25-го.

Влад Росс / Главред

Однако хоть завершение первого месяца года нас порадует: после 25 января Сатурн будет делать прекрасный секстет к Нептуну. В это время можно открыть для себя новые вещи, новую религию, находить вдохновение, заниматься творчеством, заниматься внутренним совершенствованием, получать новый бесценный опыт. Также это время благоприятно для реализации своих планов, чаяний, творческих замыслов, претворения в жизнь того, чего хотелось. Последние дни января будут хорошим позитивным временем.

Таким образом, нас ждет абсолютно непредсказуемый январь, насыщенный страстными, резкими и непредсказуемыми событиями.

Гороскоп для каждого из знаков Зодиака на январь 2019 года

Счастливчики января:

Козероги . Несмотря на то, что Марс и Сатурн сходятся, но происходит это в Козероге, где они получают обитель и экзальтацию. Козероги в январе, особенно в конце месяца, смогут пробивать любые стены, преодолевать любые препятствия. Они будут добиваться своего, достигать целей, особенно – в работе, карьере. У Козерогов будут прекрасные возможности для того, чтобы преобразить свою жизнь и деятельность.

Весы . Благоприятным январь будет и для Весов. Особенно удачно у них будут складываться поездки и все дела, связанные с недвижимостью. Также все хорошо у них будет в семейных делах: их ждут объединения, сплоченность, теплые отношения с родственниками, участие в семейных событиях. Кроме того, в январе их может ждать переезд из одной страны в другую или из одного города в другой, и эти переезды будут благоприятными.

Овны . Овнов тоже ждет блестящее время, особенно это будет касаться их бизнеса. Марс войдет в зодиакальный знак Овна, а это значит, что представители этого знака весь месяц будет обладать мощной энергетикой. Многое из того, что Овны не успели сделать в 2018 году, они смогут "разрулить" в начале 2019 года, причем с большой вероятностью – весьма успешно. Их ждет удача в новых начинаниях, спонтанных и неожиданных решениях.

Раки . Хорошая ситуация сложится в январе и у зодиакального знака Рака. У них будут созревать какие-то долгосрочные планы и складываться долгосрочные тенденции в плане бизнеса, делового партнерства. Это будут очень долгосрочные тенденции – с прицелом на следующие годы. Также у Раков будут блестящие возможности для устройства на работу. Казалось бы, в этом плане январь – неблагоприятный месяц для всех, но для Раков все будет наоборот: им легко будет удаваться устройство на работу, находить новое дело.

Лузеры месяца:

Девы . Наиболее сложная ситуация в январе ждет представителей этого зодиакального знака. Девам будет все даваться непросто. Их может ждать низвержение с должности. Их инициатива будет наказуема, а за их промахами последует "расстрел на месте". Девам лучше расслабиться, отдыхать и не перенапрягаться. Я бы порекомендовал Девам в январе поехать куда-то отдохнуть.

Близнецы . Близнецов ждет очень критический период: споры, ссоры, противоречия, судебные разбирательства, финансовый подрыв, иллюзии, ложные убеждения и обманы. Очень сложный месяц во всех смыслах.

Рыбы . Непростым январь будет и для зодиакального знака Рыб. Они будут подвержены всякого рода манипуляциям. Тайные враги Рыб в январе могут получить над ними власть. Сложные ситуации возможны с близкими и родными, вплоть до того, что Рыбы могут переругаться, разойтись и забыть о существовании этих людей (это могут быть не только супруги, но и дети-родители, родственники, сестры-братья).

Стрельцы . У Стрельцов в январе будет очень много планов и проектов, но все они будут упираться в непреодолимые препятствия, встречать стены и преграды на своем пути. У них будет масса непредсказуемых ситуациях. Все у них будет складываться с точностью до наоборот и не так, как бы им хотелось.

Нейтральный месяц будет для:

Водолеи . В связи с разворотом Урана у Водолеев в первой половине январе все неожиданно будет идти "в масть", все будет складываться как нельзя хорошо: там пошел "на елку", там встретил любовь... У Водолеев в первой половине месяце все будет так – "на ловца и зверь бежит". Но во второй половине месяца удача может покинуть Водолеев. Это будет неблагоприятное время для начала новых дел и существенных изменений в жизни. Кроме того, в это время Водолеев могут подводить друзья, потому с ними следует быть весьма осторожными, так как друзья легко могут превратиться во врагов.

Львы . У Львов все будет наоборот: первая половина месяца будет никакая. В это время им лучше "залечь на дно" и отдыхать, любить и забыть про бизнес. Львы по своей натуре – игроки, но в первой половине месяца им лучше не играть, потому что они легко могут потерять целое состояние, если слишком увлекутся. Зато вторая половина января, особенно последняя неделя, у них будет удачной: расширение возможностей, открытие бизнеса, благоприятные стечения обстоятельств, нахождение себя в работе, деятельности, успешная смена места работы.

Скорпионы : У Скорпионов месяц будет контрастным: первая половина января будет благоприятной, а вторая – не очень. Так, в первой половине месяца их ждут неожиданные повороты судьбы, успех, благоприятные ситуации, связанные с финансовыми вложениями, удачи в фатальных и кармически неотвратимых ситуациях, встреча любви (Венера еще будет продолжать свое движение по зодиакальному знаку Скорпиона, потому представители этого знака могут влюбляться, особенно под Новый год, Рождество, на каких-то праздничных мероприятиях).

Тельцы . У Тельцов также месяц будет на контрастах, при этом первая половина его будет категорически неблагоприятной с массой неожиданных ситуаций и неприятных сюрпризов. И только ближе к концу января у Тельцов сложится хорошая ситуация, когда они смело могут искать свое предназначение и найти его, особенно в плане партнерства, денег, любви и возможностей обогащения.

Напомним, ранее Влад Росс рассказал, когда закончится война на Донбассе и раскрыл главную тайну Путина.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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