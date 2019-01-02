"Деструктивные тенденции в карме стран и людей": как пережить солнечное затмение 6 января без потерь

2 января 2019, 11:40

Влияние энергетики затмения особенно сильно за сутки до события и в течение недели после него.

Солнечное затмение
Солнечное затмение 6 января 2019 откроет январский коридор затмений / Reuters

Уже скоро нас ждет солнечное затмение 6 января 2019 года. Оно откроет январский коридор затмений 2019. Время и до него, и после будет довольно сложным, предупреждают астрологи.

Для начала стоит отметить, что Сатурн и Солнце уже соединились в Стрельце. Такое положение планет крайне опасно для представителей власти, отмечает Telegram-канал Сухарева башня: по их авторитету в первые дни года будет нанесен удар. То есть речь идет об усугублении кризиса доверия.

При этом Луна перешла в Скорпион, что сулит какие-то информационные сенсации.

Читайте такжеВолшебный коридор возможностей: что нужно успеть до затмения в январе 2019"4 января Луна, по сидерическому зодиаку, Луна войдет в знак Стрельца. Здесь поочередно она соединится с тремя планетами: с враждебно настроенными Меркурием (4 января) и Сатурном (5 января) и Солнцем (5 января). Все эти события произойдут на фоне образовавшегося 25 декабря мощного "водного" тригона – Раху (в Раке), Юпитер и Венера (Скорпион), Марс (в Раке). В общем, будет много эмоций, чувств (вероятно, слез), а также цепи событий, связанных с водой – в том числе драматических", – предупреждает Сухарева башня.

Солнечное затмение в январе 2019: когда, во сколько и где будет видно

Влияние энергетики затмения особенно сильно за сутки до события и в течение недели после него. Солнечное затмение 6 января 2019 начнется в 05:28 по киевскому времени.

Его увидят жители северо-восточной Азии (включая Японию, Северную и Южную Кореи и восток Китая), северной части Тихого океана и крайнего юго-запада Аляски, Дальнего Востока России (кроме северных и северо-западных районов), а также востока Монголии.

Солнечное затмение в январе 2019: общее влияние

В период солнечного затмения 6 января эксперты советуют больше доверять своей интуиции, пишет Фомальгаут.

"Квадратура Прозерпины и Черной Луны говорит о негативных и деструктивных тенденциях, которые отражаются на общей карме: стран, государств и людей. Тенденции к разрушению, деградации личности будут приводить и к изменениям на уровне генетического кода, а также записываться в Хроники Акаши", – предупреждают эксперты.

И добавляют: "Что касается индивидуальных планов воздействия этой звезды, то затрагиваемые пункты личных гороскопов могут давать как восприимчивость ко всему мистическому, проявление целительских способностей, так и исцеление от иллюзий власти и воздаяние за прошлые ошибки в духовной сфере. Будьте внимательны к своим внутренним ощущениям, четко оценивайте ситуации и проявите свою личностную ответственность за социальную активность настоящего момента".

Солнечное затмение 6 января 2019: влияние на здоровье

В плане здоровья необходимо особое внимание уделить опорно-двигательной системе, позвоночнику и костям, а также гормональной системе и желудку.

Ранее астролог Влад Росс рассказал Главреду, что ситуация в январе будет усложнена грядущим "коридором затмений". Первое затмение – солнечное – состоится 6 января, а второе – лунное – 21 января.

Период между затмениями будет наиболее сложным. В эти дни могут приниматься какие-то неблагоприятные судьбоносные решения. Потому лучше в этот период не принимать важных решений и не предпринимать серьезных действий, которые могут во многом определить события на будущее.

В январе будет сложно контролировать свои действия, потому весьма возможны импульсивные поступки, серьезные ошибки, совершенные из-за спешки. В особенности это может происходить в периоды затмений, то есть 3-9 января и 18-24 января.

"Нас ждет очень страшное лунное затмение 21 января – "кровавая" Луна. Потому период с 18 по 24 января, может быть связан с природными катаклизмами: землетрясениями, ураганами и т.д. В том числе, в этот период может статься так, что Ким Чен Ын или Путин психанут и направят по каким-то целям свои ядерные ракеты. Также в это время может неожиданно взорваться какая-то атомная электростанция", – спрогнозировал Росс.

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Солнечное затмение гороскоп астрология коридор затмений
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