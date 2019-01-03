Именины Филарета и "зрада" киевского митрополита: что нельзя делать 3 января и как молиться о здоровье

Что за праздник 3 января / 1zoom.ru

3 января – день весьма яркий, ведь сегодня в мире отмечается День бенгальских искр и гирляндных огней, а заодно День рождения соломинки для коктейлей и Фестиваль сонного дня в США.

А вот православные 3 января чтят память святителя Петра, чудотворца. Он был родом с Волыни, жил в XIII веке. Не стоит путать его с апостолом Петром, который делит свой праздник с другим апостолом – Павлом.

О том, чем киевскому митрополиту Петру обязана Москва и как ему молится – читайте в нашем материале 6 сентября – какой праздник у Яценюка и Москвы и почему он "траурный" для Киевского патриархата (6 сентября также почитается память святителя Петра в честь перенесения его мощей).

Есть и народная молитва для этого дня. Считается, что если прочесть ее в этот день, умывшись ключевой водой, то не будешь болеть потом весь год: "Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Сны, приснившиеся в ночь на 3 января, считаются вещими.

3 января: именины

День ангела в этот день празднуют Ульяна, Петр, Никита, Леонтий, Прокопий и Филарет.

3 января: приметы

По погоде в этот день судили о погоде на будущий сентябрь. Много снега в этот день считалось признаком хорошего урожая. А вот если снега мало и день холодный, то лето будет жарким и засушливым.

Далекое отчетливое эхо в лесу – к сильным морозам.

Если галки и вороны в воздухе вьются, будет снег; на землю садятся – к оттепели, сидят на верхушках деревьев – к морозу.

3 января: что нельзя делать

Считается, что в этот день нельзя подслушивать и подглядывать – а то вскорости зрения и слуха лишишься.

Также сегодня никому не желают счастья и здоровья – мол, исполнится все с точностью до наоборот.

Кроме того, нельзя что-то обещать и клясться, а также поднимать с земли любые предметы – иначе жди потерь.

Чтобы отпугнуть злых духов, в этот день старались поставить на видное место что-то серебряное.

3 января: лунный календарь

Читайте такжеВолшебный коридор возможностей: что нужно успеть до затмения в январе 2019В этот день стоит доверять своей интуиции, она сильна как никогда.

Лучше всего заниматься недвижимостью и решением юридических вопросов. Также день отлично подойдет для переезда, путешествий и командировок.

Не стоит бояться высказывать свое мнение – оно может оказать положительное влияние на других людей. А во второй половине дня лучше пообщаться с любимым человеком. Хорошо строить с ним совместные планы на ближайшее будущее.