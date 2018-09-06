6 сентября – какой праздник у Яценюка и Москвы и почему он "траурный" для Киевского патриархата

6 сентября проводят обряд благополучия на всю последующую осень / 1zoom.ru

6 сентября отмечается довольно противоречивый с точки зрения приверженцев Томаса об автокефалии УПЦ праздник – День святителя Петра. Не стоит путать его с апостолом Петром, который делит свой праздник с другим апостолом – Павлом.

Также в этот день почитается память мученика Евтихия – одного из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова.

Митрополит Петр: что сделал

Главная "зрада", которой знаменит этот митрополит Киевским и всея Руси, – это его решение перенести кафедру Киевского митрополита в Москву. Дело было в далеком XIV веке.

Читайте такжеБогослов пояснил, что будет после предоставления автокефалии УПЦПо сути, в том числе и благодаря этому решению Москва и стала столицей тогдашней Руси. А современная Церковь никак не может убедить Константинополь, что Киевский патриархат достоин Томоса об автокефалии.

Зато самого святителя Петра официально провозгласили покровителем Москвы. А ведь сам родом из Украины, с Волыни.

Молитва святителю Петру Московскому

О великий святителю, преславный чудотворче, Российския Церкве первопрестольниче, града Москвы хранителю и о всех нас усердный молитвенниче, отче наш Петре! К тебе смиренно припадаем и молимся: простри руце твои ко Господу Богу и помолися за ны, грешныя и недос­тойныи рабы Его, да пробавит нам милость Свою и низпослет нам вся благопотребная к временному житию и вечному спасению нашему, дары благости Его, наипаче же да оградит нас миром, брато­любием, благочестием от всех искушений врага диавола и дарует нам быти верным чадом твоим, не по имени токмо, но и всем житием нашим. Молим тя, святителю Христов, сохрани предстательством твоим небесным град Москву и люди ея. Ей, угодниче Божий! Услыши нас благоутробно и буди всем нам помощник и заступник во всяких бедах и напастех, не забуди нас и в час кончины нашея, егда наипаче твоего заступления потребуем, да при помощи молитв твоих святых, сподобимся и мы, грешнии, кончину благую получити и Царство Небесное унаследити, славяще дивнаго во святых Своих Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

6 сентября: именины

День Ангела 6 сентября отмечают мальчики с именами Петр, Арсений, Георгий и Максим. Так что можно смело поздравлять с именинами экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

К слову, людям, рожденным 6 сентября, в качества талисмана рекомендуется носить халцедон.

6 сентября: народные приметы

Наши предки боялись в этот день далеко отходить от дома: считалось, что нечисть может заманить магическими огоньками или дьявольскими цветами в свою ловушку.

Зато 6 сентября проводят обряд благополучия на всю последующую осень.

Для этого в пакет, куда предварительно наливали немного святой воды, собирали 20 опавших листьев. Дома их раскладывали и высушивали. А после сжигали в пламени желтых или оранжевых свечей, семь раз повторяя вслух такой заговор: "Осень в доме моем поселилась, осень счастье сулит, гонит печаль. Двадцать листьев на счастье сорвала – двадцать листов в дом принесла, горе они заберут, впитают, ссоры, раздоры и беды ко мне не пускают. Да будет так". Свечи должны догореть до конца.

Затем в каждой комнате, включая чердак и подвал, раскладывали по нескольку этих листьев. В последний день осени их непременно закапывали под любым деревом.

Приметы на 6 сентября

Есть и народные приметы у этого дня, большинство из них связано с ветром. Считалось, что ветер 6 сентября несет с собой беду, но чаще дни выдавались безветренными. Отсюда и народное название дня – Евтихий тихий.