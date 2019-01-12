В Париже обанкротился единственный в мире ресторан для нудистов

В Париже после 15 месяцев работы закрывается первый в мире нудистский ресторан по причине недостаточного количества клиентов.

Как сообщает на странице ресторана O'naturel в Facebook, расположенный в 12-м округе города ресторан навсегда прекратится деятельность в феврале.

O'naturel в ноябре 2017 года открыли 42-летние братья-близнецы Майк и Стефан Саада, которые уверяют, что "будут помнить только хорошие времена, когда они встречали красивых клиентов".

Владельцы бизнеса не являются нудистами, но увидели в этом направлении перспективу для получения дохода. Братья отмечали, что нудистские пляжи и другие подобные места предлагают людям возможность "быть нудистами только летом", а их ресторан будет доступен для нудистов весь год.

К слову, сотрудники ресторана в целях соблюдения французских законов, всегда на работе были одеты.

Напомним, фотограф сделала достоянием общественности свой новый фотопроект, главными героями которого стали нудисты.