В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров

Плывущая корова / Reuters

Завсегдатаи нудистского пляжа в провинции Смоланд (Швеция) обратились к чиновникам с жалобой на то, что им мешают купаться и загорать коровы.

Соответствующее сообщение опубликовало местное издание The Local. Однако, в ответ Департамент культуры и досуга муниципалитета Векше вынес постановление о том, что коровы имеют полное право находиться на пляже вместе с людьми.

Нудисты жаловались на то, что животные на пляже создают негигиеничные условия и опасность для человеческого здоровья.

Чиновники объяснили, что из-за аномальной жары, которая наблюдается в Швеции в последнее время, фермеры-скотоводы вынуждены приводить коров и других животных на пляж − чтобы они могли освежиться в воде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тысячи людей встали на защиту беременной коровы.