Сильвестров день: почему нельзя есть курицу 15 января и другие приметы дня

Что нельзя делать в Куриный праздник / vkurse.ua

15 января отмечается день памяти святого Сильвестра.

Считается, что этот день лучше провести дома всей семьей – это укрепит семейные узы.

15 января: что нельзя делать

В народе тот день называют Куриный праздник, так как Сильвестр является покровителем домашней птицы, в особенности, кур.

Отсюда запрет на поедание мяса, особенно куриного, в этот день. Считалось, что если запрет нарушить, то счастье из дому "упорхнет".

Также 15 января не стоит стричь волосы: согласно лунному календарю, они будут потом плохо расти.

15 января: именины

День ангела отмечают сегодня Ульяна, Василий, Егор, Марк, Модест, Петр и Сергей.

Ранее Главред собрал самые душевные поздравления с Днем ангела Василию. Подготовил Главред и самые красивые поздравления с именинами Сергея.

15 января: приметы

Многие приметы дня связаны с петухом:

если петух рано запел – ждали оттепели;

если поздно вечером петух запел – ждали перемены погоды.

О перемене погоды предупреждали вечерняя облачность. А снежная буря в этот день сулила крепкие морозы в ближайшее время.

15 января: гадание

Замужние женщины в этот день гадали на луковицах: 12 луковых долек посыпали солью и оставляли на всю ночь на столе. Сколько луковиц к утру намокло – столько месяцев в году дождливыми будут.