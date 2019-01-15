Сильвестров день: почему нельзя есть курицу 15 января и другие приметы дня

Главред узнал приметы и традиции дня.
15 января отмечается день памяти святого Сильвестра.
Считается, что этот день лучше провести дома всей семьей – это укрепит семейные узы.
15 января: что нельзя делать
В народе тот день называют Куриный праздник, так как Сильвестр является покровителем домашней птицы, в особенности, кур.
Отсюда запрет на поедание мяса, особенно куриного, в этот день. Считалось, что если запрет нарушить, то счастье из дому "упорхнет".
Также 15 января не стоит стричь волосы: согласно лунному календарю, они будут потом плохо расти.
15 января: именины
День ангела отмечают сегодня Ульяна, Василий, Егор, Марк, Модест, Петр и Сергей.
Ранее Главред собрал самые душевные поздравления с Днем ангела Василию. Подготовил Главред и самые красивые поздравления с именинами Сергея.
15 января: приметы
Многие приметы дня связаны с петухом:
- если петух рано запел – ждали оттепели;
- если поздно вечером петух запел – ждали перемены погоды.
О перемене погоды предупреждали вечерняя облачность. А снежная буря в этот день сулила крепкие морозы в ближайшее время.
15 января: гадание
Замужние женщины в этот день гадали на луковицах: 12 луковых долек посыпали солью и оставляли на всю ночь на столе. Сколько луковиц к утру намокло – столько месяцев в году дождливыми будут.