Астролог объяснил, почему Епифаний долго не продержится на посту главы ПЦУ

3 февраля 2019, 06:32

Призвание митрополита - банковская сфера или журналистика, считает Влад Росс.

Епифаний
Астролог Влад Росс убежден, что митрополит Епифаний мог бы реализоваться как успешный финансист или журналист / Reuters

3 февраля, в день рождения главы Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания астролог Влад Росс составил для него гороскоп.

"Если анализировать гороскоп митрополита Епифания, то первое, что бросается в глаза – в нынешней жизни и в нынешней инкарнации ему запрещено быть священником. Это – отработанная программа его предыдущих воплощений", - отметил астролог в комментарии Главреду.

По словам Росса, гороскоп митрополита говорит о том, что ему лучше было бы заняться банковской деятельностью.

Читайте такжеФартовые Водолеи и невезучие Козероги: гороскоп на февраль-2019 для всех знаков Зодиака"Символ нынешней инкарнации митрополита Епифания – "человек работает с серебром", то есть он, по идее, должен был заниматься финансами. Кроме того, в гороскопе Епифания восходящий узел Луны находится в знаке Девы, что всегда указывает на прагматизм и четкость. А Сатурн у него в соединении с восходящим узлом.Удачная карьера, получение серьезных регалий очень возможны в его судьбе. Но – скорее всего, не в духовной сфере, а в банковской деятельности. Тем более, Луна у него находится в Тельце", - объяснил эксперт.

Тем не менее, на посту митрополита Епифаний может действительно реформировать церковь.

"У митрополита Епифания очень острый ум. Меркурий в соединении с Марсом у него в Водолее. Это указывает на то, что он является человек, который может по-настоящему, по-водолейски реформировать церковь. Он сумеет многое изменить, в частности, избавиться от анахронизмов", - добавил он.

Астролог прогнозирует, что Епифаний не долго будет стоять во главе ПЦУ.

Читайте такжеВосточный гороскоп на 2019 год: что звезды сулят всем знакам в год Свиньи"Он очень любит спорить, потому консенсусов с ним достигать будет крайне сложно. Не думаю, что митрополит Епифаний пришел на должность главы ПЦУ надолго. Ему будет непросто продолжительное время оставаться предстоятелем украинской церкви, потому что он часто будет оказываться втянутым в какие-то конфликтные ситуации. Эта особенность хороша для журналистской деятельности, собственно говоря, чем он раньше и занимался. Он – блестящий журналист. Он – прагматик. Он – человек, для которого очень важны финансы, материальный мир (Луна у него в Тельце). Он – человек, который замечательно сумел бы управлять финансовыми потоками. В этом ему равных нет. Но насчет духовности я не уверен", - рассказал Росс.

По словам эксперта, нет поводов опасаться, что деятельность митрополита Епифания будет иметь какие-либо негативные последствия для ПЦУ.

"Он не сделает ничего плохого. Свержение в 2019-ом ему не грозит. Наоборот, власть его будет только укрепляться – Юпитер в соединении с Нептуном в Стрельце. 2019 год для него пройдет нормально, спокойно и без потрясений. Но рано или поздно он с кем-то разругается, и будет новый глава ПЦУ", - резюмировал астролог.

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