В Нью-Йорке домохозяйка застряла на три дня в лифте дома у миллиардера

Нью-Йорк / NBC News

В Нью-Йорке женщина застряла в лифте в доме у своего работодателя- инвестиционного банкира-миллиардера Уоррена Стивенса в Верхнем Ист-Сайде и провела там 3 дня.

Как сообщает NBC News, 53-летняя Маритес Фортализа, работала домохозяйкой в ​​семье Стивенса. Она застряла вечером в пятницу, а спасли ее оттуда только утром в понедельник.

Спасатели открыли дверь лифта и обнаружили, что Фортализа оказалась между вторым и третьим этажами. По словам спасателей, она была обезвожена и доставлена ​​в больницу.

Сейчас состояние женщины стабильное.

Очевидно, ни семьи Стивенсов, ни других людей в доме в течение выходных не было.

Сейчас идет расследование инцидента.

Напомним, в Сумах в лифте одной из многоэтажек погиб двухмесячный мальчик, когда дедушка, который возил ребенка на прогулку, пытался вывезти коляску в подъезд.