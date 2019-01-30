В Нью-Йорке домохозяйка застряла на три дня в лифте дома у миллиардера

Женщину доставили в больницу и сейчас ее состояние стабильное
В Нью-Йорке женщина застряла в лифте в доме у своего работодателя- инвестиционного банкира-миллиардера Уоррена Стивенса в Верхнем Ист-Сайде и провела там 3 дня.
Как сообщает NBC News, 53-летняя Маритес Фортализа, работала домохозяйкой в семье Стивенса. Она застряла вечером в пятницу, а спасли ее оттуда только утром в понедельник.
Спасатели открыли дверь лифта и обнаружили, что Фортализа оказалась между вторым и третьим этажами. По словам спасателей, она была обезвожена и доставлена в больницу.
Сейчас состояние женщины стабильное.
Очевидно, ни семьи Стивенсов, ни других людей в доме в течение выходных не было.
Сейчас идет расследование инцидента.
Напомним, в Сумах в лифте одной из многоэтажек погиб двухмесячный мальчик, когда дедушка, который возил ребенка на прогулку, пытался вывезти коляску в подъезд.