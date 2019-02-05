Восточный гороскоп 2019 по дате и году рождения: кого ждут деньги, а кого – любовь

Восточный гороскоп 2019 по дате и году рождения

В ночь с 4 на 5 февраля отмечается китайский Новый год 2019 – и, соответственно, вступают в силу все восточные гороскопы на 2019 год.

Ранее Главред собрал в одной статье все, что нужно для празднования восточного Нового года 2019 – от поздравлений до традиций, что одеть, подать на стол и когда загадывать желание.

В сегодняшнем материале мы собрали гороскопы на 2019 год – по дате рождения, по знакам Зодиака и по году рождения. Для этого мы проанализировали гороскопы астрологов Влада Росса, Павла Глобы и других экспертов – и вывели общее для каждого зодиакального представителя.

Гороскоп на 2019 год по восточному календарю

Восточный гороскоп на 2019 год: Крыса

Это люди, рожденные в: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Читайте такжеКакой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из насИх ждет финансовое процветание и любовный расцвет – но только если Крысам удастся провести "генеральную уборку" в делах и отношениях, безжалостно избавившись от всего лишнего: убыточных проектов, друзей-"энергетических вампиров" и проблемных отношений. Поначалу Крысам будет сложно решиться на такие перемены – однако недостатка в новых финансовых предложениях и ухажерах не будет, так что многие из этих ребят все-таки разгребут завалы "старья", освободив место для нового.

Кроме того, в год Свиньи 2019 Крысам советуют побольше заниматься благотворительностью: все отданное добро вернется к ним во стократ.

Восточный гороскоп на 2019 год: Бык

Это люди, рожденные в: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Им звезды советуют быть напористее. Наибольших успехов стоит ждать в тех сферах, связанных с соревнованиями – в спорте, учебе и пр. В финансовой сфере наибольших дивидендов стоит ждать от проектов, начатых еще в 2018 году. В личном плане многие одинокие Быки наконец-то "снимут венец безбрачия" и обзаведутся второй половинкой.

Восточный гороскоп на 2019 год: Тигр

Это люди, рожденные в:1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Не стоит гоняться за совершенством и пресловутым журавлем – лучше при первой же возможности хватайте синиц. Их этих маленьких, но удаленьких "птичек" и сформируется финансовое и карьерное благополучие Тигров в 2019 году. Менять работу в этом году не стоит, а все начатое нужно непременно доводить до конца.

Чтоб не навредить своей репутации – не стоит вмешиваться в чужие дела и комментировать то, что напрямую не попросили сами участники событий.

Главной опорой Тигров станет семья и любимые люди.

Восточный гороскоп на 2019 год: Кролик/Кот

1925, 1937, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Читайте такжеНожом по сердцу: кто и как из знаков Зодиака-мужчин чаще всего обманывает женщинПредставителей знака ждут неприятности – но мелкие, кризис в отношениях – но лишь на расстоянии и из-за чрезмерной подозрительности (ревности), а также проблемы со здоровьем – если пустить болезнь на самотек. Поэтому главное для них – не поддаваться импульсивности, не донимать вторую половинку ревностью (тем более, что особого повода звезды не видят) и следить за своим здоровьем.

Астрологи рекомендуют Котам и Кроликам освоить новую сферу деятельности и при любой возможности впитывать в себя побольше новых знаний. А чтобы укрепить нервишки и здоровье – можно, к примеру, на йогу записаться.

Восточный гороскоп на 2019 год: Дракон

Это люди, рожденные в:1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 200, 2012

Это еще одни представители зодиакального круга, которых в этом году, согласно восточному гороскопу 2019, может повести чрезмерность – как физическая, так и эмоциональная. На работе стоит избегать высокомерия (хотя поводов для самодовольства и будет хватать), да и просто побольше отдыхать, правильно питаться и высыпаться.

Год Свиньи благоприятствует открытию собственного дела, так что если давно собирались, то сейчас самое время.

Восточный гороскоп на 2019 год: Змея

Это люди, рожденные в:1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Им стоит больше доверять своей семье и близким, причем не только в личных делах, но и в рабочих. К слову, звезды советуют Змеям заняться своей внешностью: заняться спортом, сесть на диету, побольше отдыхать. Заодно и здоровье поправите.

В 2019 году Змеям можно смело менять место жительства.

Восточный гороскоп на 2019 год: Лошадь

Это люди, рожденные в:1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Год успешен в финансовом плане. Все их карьерные усилия окупятся: либо новой должностью, либо повышением зарплаты или же иными приятными бонусами. А вот в личном плане стоит быть сдержаннее. Да и за здоровьем стоит присматривать – чтобы не стать загнанной лошадкой.

Восточный гороскоп на 2019 год: Коза

Это люди, рожденные в:1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Год сулит успехи на работе, особенно рьяно за рабочие вопросы стоит браться весной. А вот в личной жизни будет затишье. Впрочем, спокойствие пойдет здоровью Коз только на пользу. Главное – не обещать того, в чем не уверен. К своим обещаниям стоит относиться ответственнее – и тогда год пройдет без проблем.

Восточный гороскоп на 2019 год: Обезьяна

Это люди, рожденные в: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Обезьянам стоит избегать авантюр. Зато можно пристальнее оглянуться вокруг: именно в 2019 году они могут обрести новых верных друзей. Лучшее время для поиска друзей влиятельных – начало года. Именно друзья помогут решить возникшие финансовые трудности.

В личном плане возможные романы на работе. С ними стоит быть осторожнее: с одной стороны, есть риск обострения рабочей обстановки в коллективе, с другой – велика вероятность, что такой роман закончится свадьбой.

Восточный гороскоп на 2019 год: Петух

Это люди, рожденные в: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Читайте такжеСтало известно, каким знакам Зодиака звезды сулят брак в 2019-мВ финансовом плане наиболее благоприятен весенне-летний период, однако высока вероятность, что для этого придется много поездить, в том числе заграницу.

Тем, кто мечтает о новом романе, стоит оглянуться вокруг: именно среди ближайшего окружения найдется подходящий человек.

При этом и в работе, и в личных делах стоит быть менее агрессивным. Однако замалчивать свои чувства не стоит: это не принесет пользы не отношениям, ни здоровью.

Восточный гороскоп на 2019 год: Собака

Это люди, рожденные в: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Главный секрет финансового благополучия – командная работа. В личных делах стоит стараться быть откровеннее и не бояться выражать свои чувства. И тогда год будет спокойным и беспроблемным.

В плане здоровья необходимо сосредоточиться на правильном питании.

Восточный гороскоп на 2019 год: Свинья

Это люди, рожденные в: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

В рабочих вопросах стоит почаще "делегировать свои полномочия". При принятии важных решений не надо бояться опоздать – наоборот, стоит взять тайм-аут и все хорошенько обдумать. А вот для завязывания полезных знакомств придется быть поактивнее, что инертные, спокойные Свинки не очень любят. Впрочем, такой "выход из зоны комфорта" себя оправдает.

Читайте такжеЛюдская подлость без границ: кто из знаков Зодиака самый подлыйВ личном плане год особо благоприятен для одиноких представителей зодиакального круга: звезды сулят им счастливый брак. Спокойнее пройдет год для Свиней семейных, но они этому только порадуются.

В плане здоровья стоит избегать перегрузок и волнений, а также постараться почаще радоваться мелочам.

Главное для Свиней в этом году, говорит восточный гороскоп 2019, – не браться за решение чужих проблем в ущерб себе и своим интересам.

Гороскоп на 2019 год по дате рождения

Гороскоп на 2019 год: Рыбы

Для Рыб 2019 год будет удачным в финансовом плане, а вот на личном фронте будет штормить. Год Свиньи станет временем подведения итогов. "Подводными рифами", на которые можно больно напороться, могут стать личный эгоизм и ненужное упрямство.

Гороскоп на 2019 год: Водолей

Год подарит немало поводов для оптимизма и радости. Финансовые трудности легко преодолимы, если ответственно относиться к своей работе, и усугубятся – если пустить все на самотек. Больным местом будет личная сфера. Впрочем, если дело разладится, то лучшее время для примирения – это март и июнь, а также с середины сентября по середину октября.

Гороскоп на 2019 год: Козерог

Год будет позитивным: стоит не бояться мечтать и смело браться за реализацию своих фантазий. Планеты обещают успех в финансовых делах и немало источников радости – в вопросах любовных.

Гороскоп на 2019 год: Стрелец

2019 года станет годом новых возможностей, главное – их не упустить. Особенно это касается финансовой сферы. А вот на личном фронте будет перемены. Они могут напугать, но эти перемены будут к лучшему.

Гороскоп на 2019 год: Скорпион

Год будет насыщенным, многим придется пересмотреть свое мировоззрение и научиться по-новому относиться ко многим важным вещам. В финансовом плане год Свиньи обещает Скорпионам удачу, а вот на личном фронте самыми оптимальными месяцами, когда можно успеть изменить все к лучшему, станут апрель, июль и декабрь.

Гороскоп на 2019 год: Весы

Год сулит "качели": взлеты будут сменяться падениями, но за ними опять будут взлеты, так что нужно просто настроиться на позитивную волну и переждать. 2019-й будет позитивным периодом в личном плане, но проблемным – в финансовом.

Гороскоп на 2019 год: Дева

Удастся решить старые проблемы, особенно финансовые: тут все будет под контролем и неприятных сюрпризов ждать не стоит. В личном плане лучшее время: май-июнь, август-сентябрь и декабрь.

Гороскоп на 2019 год: Лев

Год будет преимущественно будет позитивным, проблемный период – вторая половина августа. Финансовые проблемы возможны лишь под конец года. В личном плане стоит внимательнее присмотреться к предмету обожания: велика опасность потратить чувства и время не на того человека.

Гороскоп на 2019 год: Рак

Ракам в 2019 году стоит почаще прислушиваться к своей интуиции. Опасное время для них – дни солнечного затмения 2 июля (его влияние ощущается три дня до и три дня после самого события), которое как раз произойдет в их знаке. Никаких важных решений в это время принимать не стоит. На первом месте для них будет работе, однако и в личной сфере год весьма благоприятен.

Гороскоп на 2019 год: Близнецы

Год пройдет активно: их ждут новые увлечения и интересы. Незамужних ждет интересный роман, а вот замужние представители знака, наоборот, могут разочароваться в браке. Не стоит тут же бросаться оформлять развод – лучше попытаться разнообразить быт. В финансовом плане год пройдет без резких взлетов и падений.

Гороскоп на 2019 год: Телец

Год отлично подходит для подведения итогов. Это время благоприятно для укрепления отношений, а вот в карьерном плане вероятные кардинальные перемены. Впрочем, на материальном благополучии Тельцов они вряд ли скажутся негативно.

Гороскоп на 2019 год: Овен

Год преподнесет немало сюрпризов. Одинокие Овны вполне могут наконец-то обрести любовь, особенно во время путешествия, так что поездок избегать не стоит. В карьерном плане со сменой рабочего места торопиться не стоит, а с реализацией рискованных проектов стоит подождать до второй полвины года.

Если по китайскому гороскопу 2019 год будет Годом Свиньи, то по славянскому календарю это Год Парящего Орла. О том, что в 2019-м ожидать всем представителям славянского годослова — читайте в нашем материале Год Парящего Орла: что ждет славян по гороскопу 2019 года.

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