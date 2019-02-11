Сеть развеселило фото лысого Трампа без загара

Трамп стал объектом насмешек из-за внешности / Reuters

В американском сегменте соцсети потешаются над вымышленной фотографией президента США Дональда Трампа, автор которой представил главу Белого дома без волос и искусственного загара.

Забавную фотографию опубликовал в Twitter под ником Stone Cold.

"Я хотел посмотреть, что произойдет, если я возьму естественный цвет кожи вокруг глаз и закрашу им остальную часть его лица, уберу пересаженную часть волос и окрашивание. Полагаю, именно так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком", - подписал свое творчество автор.

Опубликованная им фотография стала вирусной: за два дня снимку поставили "лайки" 56 тысяч человек, еще 19 тысяч ретвитнули пост.

В комментариях пользователи подхватили шутку и стали выкладывать многочисленные шаржи, коллажи и фотожабы с Трампом.

/ Фото: Twitter/Stone Cold

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