День компьютерщика 2019: поздравления на словах и в анимированных открытках

Главред собрал лучшие поздравления с Днем компьютерщика и программиста 14 февраля.
14 февраля отмечается не только День святого Валентина 2019, но еще и День компьютерщика. Ведь именно 14 февраля 1946 года был создан первый компьютер со смешным именем Эниак.
В этот день принято поздравлять компьютерщиков, программистов и айтишников. Лучшим подарком для коллеги станет что-то тематическое, вроде диванной подушки в форме компьютерной мышки. А вот более близкого человеку, работающему в этой сфере, стоит подарить что-то для здоровья, ведь от сидячей работы за компьютером в первую очередь страдают глаза, спина и шея, да и ногам достается. Можно, к примеру, презентовать гамак для ног, который отлично впишется в любой рабочий стол.
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Поздравления с Днем компьютерщика в прозе
Вот и нагрянул день компьютерщика! Поздравляю всех умельцев и знатоков с праздником! Желаю тихой работы вентилятора, послушных системников, запас витой пары, нужных программ и должной научно-технической базы для реализации любых идей! Будьте здоровы, усидчивы, давайте отдых глазам и шевелите конечностями. Ни вируса, ни ошибки в системе!
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Поздравляю с Днем компьютерщика и программиста. Хочу пожелать всегда ладить с машинами, постоянно делать новые открытия в этой области, никогда не заходить в тупик, развивать высокую скорость успеха в своей деятельности и оставлять стабильным ритм счастья в своей жизни.
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Поздравляю с профессиональным днем. Желаю только взлетов в карьере, удачи по жизни и огромной любви. Пусть рядом будут только те люди, которые вдохновляют на прекрасные поступки и дают силы стремиться к своим мечтам.
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В день компьютерщика, поздравляем всех работников этой сферы. Ваша работа очень важна для общества. Ваша помощь — неоценима. Желаем всем больших успехов и достижений.
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Стихи с Днем компьютерщика и программиста
3 смс - 191 символ:
Кто программу вмиг напишет
И компьютер нам почистит,
"Винду" переустановит,
Сайт красиво обустроит.
Без тебя мы как без рук,
Для компьютера ты друг.
Поздравляем мы тебя
С днем компьютерщика!
***
2 смс - 114 символов:
Мы так починить не смогли бы,
Как ты, наш шаман и герой.
Компьютерщик, друг мой, спасибо,
Пофиксишь глюк ты любой.
***
4 смс - 210 символов:
С Днем компьютерщика нынче
Поздравляю я тебя,
Понимает пусть "железо"
Без проблем тебя всегда.
Будь на "ты" с любой программой,
Профи в деле своем будь,
Ярким, славным, вдохновенным
Будет пусть карьерный путь.
***
3 смс - 199 символов:
Плотно в жизнь нашу вошли
Компьютеры, программы.
Все уж в теме — от ребенка
До солидной дамы.
Поздравляем! Ведь ваш ум
Вверг нас в этот супер БУМ!
Все идеи воплотить вам,
Кругленьких в кармане сумм!