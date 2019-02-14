День компьютерщика 2019: поздравления на словах и в анимированных открытках

14 февраля отмечается не только День святого Валентина 2019, но еще и День компьютерщика. Ведь именно 14 февраля 1946 года был создан первый компьютер со смешным именем Эниак.

В этот день принято поздравлять компьютерщиков, программистов и айтишников. Лучшим подарком для коллеги станет что-то тематическое, вроде диванной подушки в форме компьютерной мышки. А вот более близкого человеку, работающему в этой сфере, стоит подарить что-то для здоровья, ведь от сидячей работы за компьютером в первую очередь страдают глаза, спина и шея, да и ногам достается. Можно, к примеру, презентовать гамак для ног, который отлично впишется в любой рабочий стол.

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Поздравления с Днем компьютерщика в прозе

Вот и нагрянул день компьютерщика! Поздравляю всех умельцев и знатоков с праздником! Желаю тихой работы вентилятора, послушных системников, запас витой пары, нужных программ и должной научно-технической базы для реализации любых идей! Будьте здоровы, усидчивы, давайте отдых глазам и шевелите конечностями. Ни вируса, ни ошибки в системе!

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Поздравляю с Днем компьютерщика и программиста. Хочу пожелать всегда ладить с машинами, постоянно делать новые открытия в этой области, никогда не заходить в тупик, развивать высокую скорость успеха в своей деятельности и оставлять стабильным ритм счастья в своей жизни.

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Поздравляю с профессиональным днем. Желаю только взлетов в карьере, удачи по жизни и огромной любви. Пусть рядом будут только те люди, которые вдохновляют на прекрасные поступки и дают силы стремиться к своим мечтам.

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В день компьютерщика, поздравляем всех работников этой сферы. Ваша работа очень важна для общества. Ваша помощь — неоценима. Желаем всем больших успехов и достижений.

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Стихи с Днем компьютерщика и программиста

3 смс - 191 символ:

Кто программу вмиг напишет

И компьютер нам почистит,

"Винду" переустановит,

Сайт красиво обустроит.

Без тебя мы как без рук,

Для компьютера ты друг.

Поздравляем мы тебя

С днем компьютерщика!

***

2 смс - 114 символов:

Мы так починить не смогли бы,

Как ты, наш шаман и герой.

Компьютерщик, друг мой, спасибо,

Пофиксишь глюк ты любой.

***

4 смс - 210 символов:

С Днем компьютерщика нынче

Поздравляю я тебя,

Понимает пусть "железо"

Без проблем тебя всегда.

Будь на "ты" с любой программой,

Профи в деле своем будь,

Ярким, славным, вдохновенным

Будет пусть карьерный путь.

***

3 смс - 199 символов:

Плотно в жизнь нашу вошли

Компьютеры, программы.

Все уж в теме — от ребенка

До солидной дамы.

Поздравляем! Ведь ваш ум

Вверг нас в этот супер БУМ!

Все идеи воплотить вам,

Кругленьких в кармане сумм!