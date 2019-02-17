Самые добрые поздравления с Днем доброты 2019 на словах и в анимированных открытках

Главред выяснил, как лучше всего поздравить с праздником доброты в картинках и пожеланиях.
17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты. Этот праздник был установлен в США, но у него нет национальных или религиозных границ.
Это прекрасный повод проявить безграничное добро бескорыстно, отодвинув равнодушие и сделав этот мир хоть чуточку лучше.
Отметим, что в 2019 году мы будем отмечать еще один добрый праздник: 13 ноября празднуется Всемирный день доброты. Он родом из Японии, но цели у него те же.
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День доброты: поздравления
Безграничной доброты,
В феврале желают!
Стань отзывчивым и ты,
К друзьям, что окружают.
Праздник Доброты у нас —
Дарите ласку людям!
И заметно, час за часом,
Все добрее будем!
Поздравляю от души,
Искренне и страстно!
И желаю поспешить
Жить начать прекрасно!
***
Во День доброты желаю благих целей и доброй помощи людям, искренней благодарности в ответ и счастливых улыбок, желаю, чтобы добро всегда побеждало все злое, чтобы люди были чуткими друг к другу, и чтобы мир наш стал лучше.
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***
Доброта спасет весь мир —
Истина известная.
В жизни серой и суровой,
Как нельзя уместная.
В день всемирный доброты,
Улыбнитесь, люди.
Пусть от солнечной улыбки
Мир добрее будет.
***
Поздравляю с Днем доброты. Пусть каждый день будет добрым, пусть на твоем пути встречаются только добрые люди, пусть для тебя звучат добрые слова, пусть в твоем сердце рождаются добрые чувства, пусть твоя душа живет добрыми эмоциями, пусть доброта торжествует в твоей жизни и в жизни твоих близких людей!
***
Золотой День Доброты,
День душевной чистоты!
С радостью его отметить
Взрослые спешат и дети!
Добрые дела творить
И тепло души дарить
Будем мы не только в праздник,
Чтобы стала жизнь прекрасней!
Нынче добрые деянья
Все творят без оправданья!
Будет доброта спонтанной —
И тем более желанной!
***
Волшебный день, наполненный добром,
Шагает бодро по планете —
Он дарит радость в каждый-каждый дом,
Его приветствуют и взрослые и дети!
Он всем напомнит о благих делах,
Он ставит новые прекрасные задачи.
День Доброты встречать нам надо так,
Чтоб враг наш другом становился, не иначе!
***
3 смс - 183 символа:
В День чудесный — доброты,
Я желаю, чтобы ты
В руки злости не давался,
Улыбался и смеялся!
Милосердие, доброта
Не покинут пусть тебя.
Только радость и удача,
Смех, любовь и не иначе!