Самые добрые поздравления с Днем доброты 2019 на словах и в анимированных открытках

17 февраля 2019, 07:14

Главред выяснил, как лучше всего поздравить с праздником доброты в картинках и пожеланиях.

  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников
  • День доброты – картинки и открытки fresh-cards.ru и фото из открытых источников

17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты. Этот праздник был установлен в США, но у него нет национальных или религиозных границ.

Это прекрасный повод проявить безграничное добро бескорыстно, отодвинув равнодушие и сделав этот мир хоть чуточку лучше.

Отметим, что в 2019 году мы будем отмечать еще один добрый праздник: 13 ноября празднуется Всемирный день доброты. Он родом из Японии, но цели у него те же.

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День доброты: поздравления

Безграничной доброты,

В феврале желают!

Стань отзывчивым и ты,

К друзьям, что окружают.

Праздник Доброты у нас —

Дарите ласку людям!

И заметно, час за часом,

Все добрее будем!

Поздравляю от души,

Искренне и страстно!

И желаю поспешить

Жить начать прекрасно!

***

Во День доброты желаю благих целей и доброй помощи людям, искренней благодарности в ответ и счастливых улыбок, желаю, чтобы добро всегда побеждало все злое, чтобы люди были чуткими друг к другу, и чтобы мир наш стал лучше.

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***

Доброта спасет весь мир —

Истина известная.

В жизни серой и суровой,

Как нельзя уместная.

В день всемирный доброты,

Улыбнитесь, люди.

Пусть от солнечной улыбки

Мир добрее будет.

***

Поздравляю с Днем доброты. Пусть каждый день будет добрым, пусть на твоем пути встречаются только добрые люди, пусть для тебя звучат добрые слова, пусть в твоем сердце рождаются добрые чувства, пусть твоя душа живет добрыми эмоциями, пусть доброта торжествует в твоей жизни и в жизни твоих близких людей!

***

Золотой День Доброты,

День душевной чистоты!

С радостью его отметить

Взрослые спешат и дети!

Добрые дела творить

И тепло души дарить

Будем мы не только в праздник,

Чтобы стала жизнь прекрасней!

Нынче добрые деянья

Все творят без оправданья!

Будет доброта спонтанной —

И тем более желанной!

***

Волшебный день, наполненный добром,

Шагает бодро по планете —

Он дарит радость в каждый-каждый дом,

Его приветствуют и взрослые и дети!

Он всем напомнит о благих делах,

Он ставит новые прекрасные задачи.

День Доброты встречать нам надо так,

Чтоб враг наш другом становился, не иначе!

***

3 смс - 183 символа:

В День чудесный — доброты,

Я желаю, чтобы ты

В руки злости не давался,

Улыбался и смеялся!

Милосердие, доброта

Не покинут пусть тебя.

Только радость и удача,

Смех, любовь и не иначе!

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праздник поздравления Доброта открытки
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