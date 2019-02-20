"Я заскучал": Пилот-шалун нарисовал в воздухе пенисы

Летчик дал реальный мастер-класс по тому, как нужно веселить себя на работе.
В Австралии пилот-баловник пролетел в воздухе полтысячи лишних километров − чтобы показать фигуры, напоминающие пенис.
О таком положении вещей сигнализировали данные, собранные специализированным авиационным порталом FlightAware.
Инцидент произошел еще 19 февраля в городе Солсбери (провинция Новый Южный Уэльс). Кроме "пенисов", пилот написал фразу "I'm bored" ("Я заскучал").
Самолет вылетел в 08:53 по сиднейскому времени и приземлился в 11.57, пробыв в воздухе 3 часа 4 минуты. При этом все другие его рейсы, выполненные за последнее время, не превышали 1 часа 15 минут.
Всего в плане полета было предусмотрено расстояние в 169 километров, а фактически самолет пролетел 669 километров.
Напомним, ранее спутники Google Earth засняли 50-метровый пенис на поверхности Земли.