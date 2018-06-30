Спутники Google Earth засняли 50-метровый пенис на поверхности Земли: фото

Спутник заснял изображение пениса длиной в целых 50 м. Изображение оказалось выгравировано на дне сухого озера возле города Джелон в Австралии.

Фото-подтверждение с сервиса Google Earth у себя в группе на Facebook выложило Take The Piss Geelong.

"Если бы легенда, которая это сделала, предоставила бы нам в личку любые доказательства этого, было бы круто. У нас уже есть пиво в твою честь", – написали ребята из паблика.

Однако автор творения пока так и не объявился.

В комментариях к посту люди написали, что изначально были уверены, что фото – фейк, но затем сами зашли в Google Earth и убедились, что все правда.

Ранее в Финляндии обнаружили озеро-"двойника" Трампа. Многие пользователи соцсетей также обнаружили сходство.