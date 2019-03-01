Журналист отхватил лопатой от коммунальщика за неудобные вопросы: опубликовано видео

Лопата / Enki

В российском городе Саратов коммунальщик напал с лопатой на съемочную группу журналистов.

Видеозапись была опубликована на YouTube. В результате инцидента оператор получил небольшую травму, а камера получила повреждения.

По имеющимся данным, журналисты приехали к жилому дому №12 по улице имени Сакко и Ванцетти − чтобы снять сюжет о пенсионере, у которого в квартире постоянно протекают потолки.

Пожилой мужчина утверждал, что в этом виноваты рабочие-коммунальщики, расчищавшие крышу. Выходя из подъезда, корреспондент и оператор увидели их сгребавшими снег с козырька.

После нескольких вопросов о том, не из-за них постоянно протекают потолки в квартире у пенсионера, коммунальщики начали угрожать. Затем один из них подбежал и несколько раз ударил по камере лопатой.

Оба рабочих скрылись, но быстро были задержаны полицейскими.

Напомним, ранее в Харькове живодеры с лопатами совершили кровавое нападение на мини-приют.