Поздравления с 8 Марта прикольные и анимированные – открытки и тексты

7 марта 2019, 01:25

Главред подобрал самые лучшие поздравления и открытки к празднику 8 Марта.

  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников
  • Открытки с 8 марта Фото из открытых источников

8 Марта в 2019 году выпало на пятницу, поэтому в Украине будет три выходных подряд

Главред уже писал о том, что подарить на 8 Марта, учитывая советы астролога и мастера по этикету. Мы также публиковали поздравления с наступающим 8 Марта на русском и украинском языке – подробнее читайте в наших материалах Нежные поздравления и красивые открытки с 8 Марта: что пожелать дорогим женщинам и Прикольні привітання з наступаючим 8 Березня для найулюбленіших людей.

Ловите новую порцию пожеланий на 8 Марта.

Поздравление с 8 Марта прикольные

С 23-м мужиков

Мы своих поздравили,

Надарили им носков

И трусов добавили!

Вот теперь сидим и ждем

В Женский день подарков —

Шуб, бриллиантов, и духов,

И объятий жарких.

Чтобы в новеньких носках

Нам несли букеты,

Кофе чтоб несли в постель

И еще конфеты.

Ладно! С кофе перебор!

Милый спит так сладко —

Он же поздравлял коллег

С днем 8 Марта!

Слава богу, хоть нашел

Он домой дорогу.

Пусть и ночью, но пришел —

Тоже слава богу.

Шуба тоже ни к чему,

Впереди ведь лето,

И бриллианты, и духи —

Счастье ведь не в этом!

***

В этот день желаем вам, чтобы зеркало отражало только красоту и стройность, кошелек и шкаф всегда были полными, чтобы ощущалась нехватка помады в связи с множеством сладких поцелуев, а трудности в жизни были связаны только с выбором подходящей сумочки к платью.

***

С 8 Марта женщин всех!

Пусть в делах будет успех,

В гараже пусть будет тачка,

Под подушкою — заначка,

В холодильнике — вкусняшки,

Только чтоб без жира в ляжки,

Полный шкаф белья и шмоток,

Сумочек, туфлей, колготок.

Полный фарш чтоб — в косметичке,

Под шампанское — клубнички,

Самых классных в спальне поз

И букет шикарных роз!

***

Поздравляю с Международным женским днем и пожелать хочу от чистого сердца, чтобы ногти не ломались, чтобы язык не болтал лишнего, чтобы волосы не секлись, чтобы ресницы с каждым днем росли активней и густели, чтобы губы были сладкими и пышными, чтобы руки были золотыми, чтобы в душе была выдержка стальной леди, чтобы фигура была обворожительной и великолепной.

С 8 Марта подруге

Я, пока любимый спит,

Храп на всю округу,

Я поздравлю с Женским днем

Лучшую подругу.

Счастья женского тебе,

Что еще нам надо?

Чтобы в Женский день всегда

Был любимый рядом!

С наступающим 8 Марта

Дорогие наши и любимые женщины, поздравляем вас с наступающим 8 Марта! Желаем вам искренности, взаимности, тепла, любви, понимания. Поддержки, нежных объятий, крепкого здоровья, свершений и радости, улыбок и хорошего настроения! Будьте счастливы!

***

8 — символ бесконечности. Поэтому в преддверии очаровательного праздника всех женщин хочу пожелать бесконечной любви, счастья, радости и прекрасного настроения!

***

Восьмое марта к нам спешит,

Чтоб расцвели сады кругом,

Пускай весна вас одарит

Цветением, счастьем и теплом,

Пусть все сбываются желания,

Душа пусть радостно поет,

Пускай весеннее дыхание

Добро и радость принесет!

Поздравления с 8 Марта в прозе

Поздравляю с 8 Марта и хочу пожелать всегда улыбаться и быть счастливой. И пусть не только сегодня, но и всю жизнь в твоей жизни будет море цветов, комплиментов, приятных сюрпризов и радостных моментов.

***

В этот замечательный день всем дамам — пожелания любви, семейного счастья, успешной карьеры, здоровья, сил и энергии, ну и, конечно же, успеха и удачи! Пусть каждая неделя, каждый день будут полны приятных открытий и неожиданностей. С праздником!

Поздравления с 8 Марта своими словами

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Весеннего настроения по жизни, массы положительных эмоций, оригинальных подарков и невероятных впечатлений! Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

***

С весенним праздником, наши самые прекрасные и милые! Пусть вас окружает только тепло, забота и настоящая любовь, ведь вы достойны только лучшего!

Стихи на 8 Марта

С 8 Марта, с днем прекрасным!

Праздник пусть подарит счастье,

Целый год любви, добра,

Чтобы ярче жизнь была.

Чтобы в ней все удавалось,

Чтобы небо улыбалось.

Чтобы стал весь мир добрее,

Его солнце обогреет.

Грусть пускай не подкрадется,

Радость лентою пусть вьется,

А улыбке чтоб прелестной

Поклонялись повсеместно!

***

Женский день 8 Марта

Поздравления принес:

Вы достойны бриллиантов,

Миллиона алых роз!

Пусть душа поет от счастья,

А в глазах сияет свет.

Пусть удача и надежда

Будут с вами много лет!

***

8 Марта — вечный праздник.

Он женский, светлый, он весенний.

Пускай же будет он прекрасным,

Пройдет с хорошим настроеньем.

Пусть мир цветет весны цветами,

Пусть солнце светит очень ярко,

Раскрасив жизнь цветными снами.

И от любви пусть будет жарко!

Поздравления с 8 Марта маме

Маму милую свою

Поздравляю и ценю!

Пусть улыбка засияет

И лица не покидает!

С 8 Марта, дорогая.

Будь счастливою, родная!

Никогда ты не болей

И душою не старей.

***

4 смс - 201 символ:

Мамочка, поздравляю тебя с 8 Марта! Ты у меня самая добрая, самая нежная, просто самая лучшая, я бесконечно тебя люблю! Хочу, чтобы ты всегда улыбалась, никогда не уставала и почаще веселилась от души!

***

3 смс - 154 символа

Мамочка любимая,

Милая, родная,

С днем 8 Марта

Тебя я поздравляю!

Солнечным, весенним,

Ярким и красивым,

Каждый день пусть будет

В жизни лишь счастливым!

Поздравления с 8 Марта короткие

2 смс - 96 символов:

С 8 Марта поздравляю

И от всей души желаю

Нежности, тепла и ласки,

Яркой жизни, словно в сказке!

***

Коллектив у нас прекрасный,

Украшение вы в нем.

Будьте счастливы коллеги.

Поздравляем с женским днем!

***

Коллеги, красавицы, радость для глаз,

Спасибо большое, что вы есть у нас!

Мы с 8 Марта вас всех поздравляем,

Успехов, стабильности в жизни желаем!

***

2 смс - 115 символов:

Солнечного дня, весеннего настроения, неизменной красоты, теплого ветра, исполнения мечтаний. С праздником 8 Марта!

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