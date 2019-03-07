Поздравления с 8 Марта прикольные и анимированные – открытки и тексты

Главред подобрал самые лучшие поздравления и открытки к празднику 8 Марта.
8 Марта в 2019 году выпало на пятницу, поэтому в Украине будет три выходных подряд.
Главред уже писал о том, что подарить на 8 Марта, учитывая советы астролога и мастера по этикету. Мы также публиковали поздравления с наступающим 8 Марта на русском и украинском языке – подробнее читайте в наших материалах Нежные поздравления и красивые открытки с 8 Марта: что пожелать дорогим женщинам и Прикольні привітання з наступаючим 8 Березня для найулюбленіших людей.
Ловите новую порцию пожеланий на 8 Марта.
Поздравление с 8 Марта прикольные
С 23-м мужиков
Мы своих поздравили,
Надарили им носков
И трусов добавили!
Вот теперь сидим и ждем
В Женский день подарков —
Шуб, бриллиантов, и духов,
И объятий жарких.
Чтобы в новеньких носках
Нам несли букеты,
Кофе чтоб несли в постель
И еще конфеты.
Ладно! С кофе перебор!
Милый спит так сладко —
Он же поздравлял коллег
С днем 8 Марта!
Слава богу, хоть нашел
Он домой дорогу.
Пусть и ночью, но пришел —
Тоже слава богу.
Шуба тоже ни к чему,
Впереди ведь лето,
И бриллианты, и духи —
Счастье ведь не в этом!
***
В этот день желаем вам, чтобы зеркало отражало только красоту и стройность, кошелек и шкаф всегда были полными, чтобы ощущалась нехватка помады в связи с множеством сладких поцелуев, а трудности в жизни были связаны только с выбором подходящей сумочки к платью.
***
С 8 Марта женщин всех!
Пусть в делах будет успех,
В гараже пусть будет тачка,
Под подушкою — заначка,
В холодильнике — вкусняшки,
Только чтоб без жира в ляжки,
Полный шкаф белья и шмоток,
Сумочек, туфлей, колготок.
Полный фарш чтоб — в косметичке,
Под шампанское — клубнички,
Самых классных в спальне поз
И букет шикарных роз!
***
Поздравляю с Международным женским днем и пожелать хочу от чистого сердца, чтобы ногти не ломались, чтобы язык не болтал лишнего, чтобы волосы не секлись, чтобы ресницы с каждым днем росли активней и густели, чтобы губы были сладкими и пышными, чтобы руки были золотыми, чтобы в душе была выдержка стальной леди, чтобы фигура была обворожительной и великолепной.
С 8 Марта подруге
Я, пока любимый спит,
Храп на всю округу,
Я поздравлю с Женским днем
Лучшую подругу.
Счастья женского тебе,
Что еще нам надо?
Чтобы в Женский день всегда
Был любимый рядом!
С наступающим 8 Марта
Дорогие наши и любимые женщины, поздравляем вас с наступающим 8 Марта! Желаем вам искренности, взаимности, тепла, любви, понимания. Поддержки, нежных объятий, крепкого здоровья, свершений и радости, улыбок и хорошего настроения! Будьте счастливы!
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8 — символ бесконечности. Поэтому в преддверии очаровательного праздника всех женщин хочу пожелать бесконечной любви, счастья, радости и прекрасного настроения!
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Восьмое марта к нам спешит,
Чтоб расцвели сады кругом,
Пускай весна вас одарит
Цветением, счастьем и теплом,
Пусть все сбываются желания,
Душа пусть радостно поет,
Пускай весеннее дыхание
Добро и радость принесет!
Поздравления с 8 Марта в прозе
Поздравляю с 8 Марта и хочу пожелать всегда улыбаться и быть счастливой. И пусть не только сегодня, но и всю жизнь в твоей жизни будет море цветов, комплиментов, приятных сюрпризов и радостных моментов.
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В этот замечательный день всем дамам — пожелания любви, семейного счастья, успешной карьеры, здоровья, сил и энергии, ну и, конечно же, успеха и удачи! Пусть каждая неделя, каждый день будут полны приятных открытий и неожиданностей. С праздником!
Поздравления с 8 Марта своими словами
В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Весеннего настроения по жизни, массы положительных эмоций, оригинальных подарков и невероятных впечатлений! Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.
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С весенним праздником, наши самые прекрасные и милые! Пусть вас окружает только тепло, забота и настоящая любовь, ведь вы достойны только лучшего!
Стихи на 8 Марта
С 8 Марта, с днем прекрасным!
Праздник пусть подарит счастье,
Целый год любви, добра,
Чтобы ярче жизнь была.
Чтобы в ней все удавалось,
Чтобы небо улыбалось.
Чтобы стал весь мир добрее,
Его солнце обогреет.
Грусть пускай не подкрадется,
Радость лентою пусть вьется,
А улыбке чтоб прелестной
Поклонялись повсеместно!
***
Женский день 8 Марта
Поздравления принес:
Вы достойны бриллиантов,
Миллиона алых роз!
Пусть душа поет от счастья,
А в глазах сияет свет.
Пусть удача и надежда
Будут с вами много лет!
***
8 Марта — вечный праздник.
Он женский, светлый, он весенний.
Пускай же будет он прекрасным,
Пройдет с хорошим настроеньем.
Пусть мир цветет весны цветами,
Пусть солнце светит очень ярко,
Раскрасив жизнь цветными снами.
И от любви пусть будет жарко!
Поздравления с 8 Марта маме
Маму милую свою
Поздравляю и ценю!
Пусть улыбка засияет
И лица не покидает!
С 8 Марта, дорогая.
Будь счастливою, родная!
Никогда ты не болей
И душою не старей.
***
4 смс - 201 символ:
Мамочка, поздравляю тебя с 8 Марта! Ты у меня самая добрая, самая нежная, просто самая лучшая, я бесконечно тебя люблю! Хочу, чтобы ты всегда улыбалась, никогда не уставала и почаще веселилась от души!
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3 смс - 154 символа
Мамочка любимая,
Милая, родная,
С днем 8 Марта
Тебя я поздравляю!
Солнечным, весенним,
Ярким и красивым,
Каждый день пусть будет
В жизни лишь счастливым!
Поздравления с 8 Марта короткие
2 смс - 96 символов:
С 8 Марта поздравляю
И от всей души желаю
Нежности, тепла и ласки,
Яркой жизни, словно в сказке!
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Коллектив у нас прекрасный,
Украшение вы в нем.
Будьте счастливы коллеги.
Поздравляем с женским днем!
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Коллеги, красавицы, радость для глаз,
Спасибо большое, что вы есть у нас!
Мы с 8 Марта вас всех поздравляем,
Успехов, стабильности в жизни желаем!
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2 смс - 115 символов:
Солнечного дня, весеннего настроения, неизменной красоты, теплого ветра, исполнения мечтаний. С праздником 8 Марта!