Прикольні привітання з наступаючим 8 Березня для найулюбленіших людей

Главред обрав найкращі привітання з 8 Березня 2019.
До головного свята весни все менше й менше часу. Вже можна сміливо вітати з наступаючим 8 березня.
Главред уже писав про те, як відпочиваємо на 8 березня 2019 в Україні, а також що подарувати на 8 Березня, враховуючи поради астролога та майстра з етикету.
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Привітання з 8 Березня мамі
Мамо, настала весна,
Квітне верба запашна,
Річка в долині синіє.
Мамо, настала весна,
Пташечка в полі співає,
Пісня її чарівна
Сонечко вранці стрічає.
Мамо, настала весна,
Квітів нарвали ми з татом
Там, де поляна ясна, —
В тебе ж веснянеє свято!
***
Мила моя матінко! Я так тебе кохаю! І в наше жіноче свято поспішаю привітати тебе. Будь здорова та щаслива! Залишайся веселою та красивою! Будь як квітка весняна – яскравою та привітною. В мене ти лише одна!
***
Я зірву підсніжник, мамі принесу:
"Подивися, рідна, на таку красу!"
Я б тобі, рідненька, якби тільки міг,
Всі весняні квіти постелив до ніг!
***
Мамочко моя, рідна...
Ти моя опора в житті,
Мій приклад, моя нагорода,
Бути завжди з тобою поруч,
Більше нічого не треба!...
Зі святом 8 березня!
Привітання з 8 Березня бабусі в прозі та віршах
Люба бабуся, вітаю тебе з 8 Березня! Бажаю тобі міцного здоров’я та довгих років щастя у нашому родинному колі!
***
Бабусю рідну я вітаю,
Із березневим, ясним днем,
І щастя я тобі бажаю,
Щоб жила ти без проблем!
***
Бабуся, рідненька! Я вітаю прекрасну, найкращу у світі бабусю мою! За тебе благаю Пресвяту Діву Марію, щоб тобі дала здоров'я, сил і послала щастя-радість! Бажаю, щоб обминало лихо і злі пригоди.
***
Бажаю оптимізму,
Здоров'я в організмі,
Удачі та багатства,
Конячку та півцарства!
З 8 Березня!
Привітання з 8 Березня сестрі
Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.
В захопленні п’яніють без вина.
Нехай не гасне полум’я любові,
Нехай в душі завжди цвіте весна.
***
Як чудово, що у нас з тобою багато приводів сказати один одному кілька хороших слів! І хоча ми можемо робити це і без приводу, я все ж вітаю тебе з 8 березня!
***
Сестричка мила, рідна,
Будь дуже щаслива завжди.
Тобі від усієї душі бажаю,
Щоб збулися твоі мрії!
Восьмого березня нехай теплом
Твоє наповниться сердечко,
А життя - добром і чарівництвом,
Адже немає такої іншої людини, як ти!
***
Бажаю моїй сестричці в День 8 Березня весняного настрою, дружніх посмішок, тихої радості і простого жіночого щастя.
Привітання з 8 Березня подрузі
Хай восьме Березня несе нам втіху
Коханців й щирих почуттів
Щоб ми не знали від любові лиха
І за собою спалених мостів
Хай пестять і кохають нас чоловіки
Бо того варті МИ
Розкішні, хижі, й лагідні жінки!
***
Подруга моя мила. Як щаслива, що можу тебе привітати з 8 березня! Тобі бажаю всього-всього найкращого. Щоб ти завжди була красивою, щоб менше було в житті тьмяних днів. Я рада, що ти в мене є!
***
На вікні тюльпани,
Здрастуй, весно-панно!
В це свято жіноче,
Мов зіроньки очі.
Нехай вони сяють
Щастям і коханням,
Душу наповняють подихом весняним.
***
Хай губи болять від поцілунків,
руки від подарунків,
ноги від танців,
а все інше-від коханців!
Привітання з 8 Березня вчителів
Дорога вчителька! Вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем. Нехай він нагадає вам про те, що життя може бути казкою. І хоча протягом трудових буднів ви втомлюєтеся, доглядаючи за нами, ми бажаємо, щоб ви продовжували вірити в казку. Нехай кожен день буде наповнений чарами, які виконають всі ваші бажання і мрії. А ми постараємося, щоб ваша робота завжди приносила вам задоволення!
***
Хай пролісок перший дарує вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!
***
Дорогі вчителі, ви наші наставники та помічники. Ми бачимо, як ви стараєтеся для нас, тому хочемо скористатися можливістю, яку надає прекрасне свято, щоб висловити привітання до 8 березня вчителям і вам ніколи не залишатися на самоті. Як і ви допомагаєте нам, нехай поруч з вами завжди знаходяться люди, готові вас підтримати. Будьте щасливі кожну мить життя!
***
Нехай шумить перед Вами море,
А не діти на уроці,
Нехай "хвиля з хвилею сперечається",
А чи не двієчник про трійку.
Нехай сьогодні Вам розкажуть,
Не про те, як взяли Трою,
А про те, що очі Ваші —
Свого знайшли героя.
Драматурги будуть суворі
І про Вас напишуть п’єсу,
Де ви все — не педагоги,
А — весняні принцеси.
Нехай не сняться Вам звично
Мел, дошка, зошити, парта.
Нехай живеться "на відмінно",
Зі святом 8-е березня!
***
Вчителі робота нелегка,
Але немає для Вас завдання неможливою.
Великий удачі легка рука
Нехай стане дружньої для Вас, надійної!
8 березня пожеланья все —
Щоб щасливі Ви неодмінно були,
Щоб до Вас прийшов успіх у всій красі,
І навіть будні радість Вам дарували!
Привітання з 8 Березня у прозі своїми словами
8 березня – це свято всіх справжніх жінок! А справжня жінка – це та, яка щодня піклується про своїх близьких, даруючи їм тепло свого серця і безмежну ніжність. Тому я вітаю тебе сьогодні з цим святом тебе, найдорожча в світі матусю!
***
8 березня – одне з моїх найулюбленіших свят, тому що в цей день першою, кого я вітаю – це ти. У цей день я особливо розумію, що ти жіночна, мудра і так мені необхідна. Мені подобається тішити тебе і бачити, як радість запалює твої очі. Бажаю, щоб ти завжди була щаслива!
***
Люба моя, зі святом весни! Як хочеться, щоб твоє обличчя завжди світилося радісною посмішкою, самопочуття було відмінним, а задумане – здійснювалося. Нехай близькі люди приносять тобі тільки радість і хороші новини. Будь завжди для нас джерелом любові і світла, живи довго-довго, моя хороша! Я люблю тебе!