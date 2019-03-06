Прикольні привітання з наступаючим 8 Березня для найулюбленіших людей

До головного свята весни все менше й менше часу. Вже можна сміливо вітати з наступаючим 8 березня.

Главред уже писав про те, як відпочиваємо на 8 березня 2019 в Україні, а також що подарувати на 8 Березня, враховуючи поради астролога та майстра з етикету.

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Привітання з 8 Березня мамі

Мамо, настала весна,

Квітне верба запашна,

Річка в долині синіє.

Мамо, настала весна,

Пташечка в полі співає,

Пісня її чарівна

Сонечко вранці стрічає.

Мамо, настала весна,

Квітів нарвали ми з татом

Там, де поляна ясна, —

В тебе ж веснянеє свято!

***

Мила моя матінко! Я так тебе кохаю! І в наше жіноче свято поспішаю привітати тебе. Будь здорова та щаслива! Залишайся веселою та красивою! Будь як квітка весняна – яскравою та привітною. В мене ти лише одна!

***

Я зірву підсніжник, мамі принесу:

"Подивися, рідна, на таку красу!"

Я б тобі, рідненька, якби тільки міг,

Всі весняні квіти постелив до ніг!

***

Мамочко моя, рідна...

Ти моя опора в житті,

Мій приклад, моя нагорода,

Бути завжди з тобою поруч,

Більше нічого не треба!...

Зі святом 8 березня!

Привітання з 8 Березня бабусі в прозі та віршах

Люба бабуся, вітаю тебе з 8 Березня! Бажаю тобі міцного здоров’я та довгих років щастя у нашому родинному колі!

***

Бабусю рідну я вітаю,

Із березневим, ясним днем,

І щастя я тобі бажаю,

Щоб жила ти без проблем!

***

Бабуся, рідненька! Я вітаю прекрасну, найкращу у світі бабусю мою! За тебе благаю Пресвяту Діву Марію, щоб тобі дала здоров'я, сил і послала щастя-радість! Бажаю, щоб обминало лихо і злі пригоди.

***

Бажаю оптимізму,

Здоров'я в організмі,

Удачі та багатства,

Конячку та півцарства!

З 8 Березня!

Привітання з 8 Березня сестрі

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

В захопленні п’яніють без вина.

Нехай не гасне полум’я любові,

Нехай в душі завжди цвіте весна.

***

Як чудово, що у нас з тобою багато приводів сказати один одному кілька хороших слів! І хоча ми можемо робити це і без приводу, я все ж вітаю тебе з 8 березня!

***

Сестричка мила, рідна,

Будь дуже щаслива завжди.

Тобі від усієї душі бажаю,

Щоб збулися твоі мрії!

Восьмого березня нехай теплом

Твоє наповниться сердечко,

А життя - добром і чарівництвом,

Адже немає такої іншої людини, як ти!

***

Бажаю моїй сестричці в День 8 Березня весняного настрою, дружніх посмішок, тихої радості і простого жіночого щастя.

Привітання з 8 Березня подрузі

Хай восьме Березня несе нам втіху

Коханців й щирих почуттів

Щоб ми не знали від любові лиха

І за собою спалених мостів

Хай пестять і кохають нас чоловіки

Бо того варті МИ

Розкішні, хижі, й лагідні жінки!

***

Подруга моя мила. Як щаслива, що можу тебе привітати з 8 березня! Тобі бажаю всього-всього найкращого. Щоб ти завжди була красивою, щоб менше було в житті тьмяних днів. Я рада, що ти в мене є!

***

На вікні тюльпани,

Здрастуй, весно-панно!

В це свято жіноче,

Мов зіроньки очі.

Нехай вони сяють

Щастям і коханням,

Душу наповняють подихом весняним.

***

Хай губи болять від поцілунків,

руки від подарунків,

ноги від танців,

а все інше-від коханців!

Привітання з 8 Березня вчителів

Дорога вчителька! Вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем. Нехай він нагадає вам про те, що життя може бути казкою. І хоча протягом трудових буднів ви втомлюєтеся, доглядаючи за нами, ми бажаємо, щоб ви продовжували вірити в казку. Нехай кожен день буде наповнений чарами, які виконають всі ваші бажання і мрії. А ми постараємося, щоб ваша робота завжди приносила вам задоволення!

***

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,

А сонце весняне дарує тепло

У березні вітер несе хай надію

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Дорогі вчителі, ви наші наставники та помічники. Ми бачимо, як ви стараєтеся для нас, тому хочемо скористатися можливістю, яку надає прекрасне свято, щоб висловити привітання до 8 березня вчителям і вам ніколи не залишатися на самоті. Як і ви допомагаєте нам, нехай поруч з вами завжди знаходяться люди, готові вас підтримати. Будьте щасливі кожну мить життя!

***

Нехай шумить перед Вами море,

А не діти на уроці,

Нехай "хвиля з хвилею сперечається",

А чи не двієчник про трійку.

Нехай сьогодні Вам розкажуть,

Не про те, як взяли Трою,

А про те, що очі Ваші —

Свого знайшли героя.

Драматурги будуть суворі

І про Вас напишуть п’єсу,

Де ви все — не педагоги,

А — весняні принцеси.

Нехай не сняться Вам звично

Мел, дошка, зошити, парта.

Нехай живеться "на відмінно",

Зі святом 8-е березня!

***

Вчителі робота нелегка,

Але немає для Вас завдання неможливою.

Великий удачі легка рука

Нехай стане дружньої для Вас, надійної!

8 березня пожеланья все —

Щоб щасливі Ви неодмінно були,

Щоб до Вас прийшов успіх у всій красі,

І навіть будні радість Вам дарували!

Привітання з 8 Березня у прозі своїми словами

8 березня – це свято всіх справжніх жінок! А справжня жінка – це та, яка щодня піклується про своїх близьких, даруючи їм тепло свого серця і безмежну ніжність. Тому я вітаю тебе сьогодні з цим святом тебе, найдорожча в світі матусю!

***

8 березня – одне з моїх найулюбленіших свят, тому що в цей день першою, кого я вітаю – це ти. У цей день я особливо розумію, що ти жіночна, мудра і так мені необхідна. Мені подобається тішити тебе і бачити, як радість запалює твої очі. Бажаю, щоб ти завжди була щаслива!

***

Люба моя, зі святом весни! Як хочеться, щоб твоє обличчя завжди світилося радісною посмішкою, самопочуття було відмінним, а задумане – здійснювалося. Нехай близькі люди приносять тобі тільки радість і хороші новини. Будь завжди для нас джерелом любові і світла, живи довго-довго, моя хороша! Я люблю тебе!