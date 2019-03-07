Смертельный размер: Миллиардер-ювелир умер, пытаясь с хирургами увеличить пенис

Иллюстративное фото / iMed Guru

Известный торговец бриллиантами и миллиардер Эхуд Ланиадо скончался во время операции по увеличению пениса в элитной французской клинике на Елисейских полях в Париже.

Такое сообщение опубликовал британский таблоид The Mirror. По данным журналистов, 65-летний Ланиадо был одним из крупнейших игроков на алмазном рынке. Известно, что к смерти привели осложнения во время операции. В частности, у Ланиадо случился сердечный приступ, когда хирурги ввели увеличивающее вещество в пенис.

Эхуд Ланиадо / Sem40

К слову, коммерсант владел самым дорогим пентхаусом в княжестве Монако (стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов), а также особняком в пригороде Лос-Анджелеса, где закатывал шумные вечеринки с моделями и звездами.

Напомним, ранее в Германии врач убил любовницу, посыпав пенис кокаином, а в Нью-Йорке страстный секс пары кончился взрывом мужского полового органа.

