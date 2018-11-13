"Большой и это хорошо": Игрок "Милана" случайно "засветил" на фото с Роналду пенис Кьеллини

Роналду и Белланова / Instagram Bellanova

После очередного матча двенадцатого тура итальянского футбольного первенства, Серии "А", "Милан" — "Ювентус" (0:2) защитник хозяев Рауль Белланова наведался в раздевалку гостей, чтобы сфотографироваться с легендарным Криштиану Роналду.

18-летний "миланиста" сразу опубликовал совместный снимок с португальцем в раздеваолке . Однако в кадр ненароком попал обнаженный пенис защитника "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини. Белланове пришлось удалять фото и срочно "зарисовывать" мужское достоинство цветком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Роналду объяснил, почему перешел из "Реала" в "Ювентус".