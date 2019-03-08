"Карлсон из ОРДЛО": в Сети жестко потроллили главаря "ДНР" из-за внешности

Денис Пушилин жестко потроллили в соцсети / Скриншот видео с youtube.com

В захваченном Донецке главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин поздравил женщин с Международным женским днем (8 Марта), в Сети заметили, что лидер боевиков поправился и жестко потроллили его.

Блогер Necro Mancer в Twitter показал фотографию, на которой запечатлен "пухлый" Пушилин и подписал ее — "Ужасы нашего городка".

Под постом разгорелась дискуссия насчет внешности главаря псевдореспублики, некоторые интернет-пользователи едко высмеяли Пушилина, а другие предположили, что на нем — "усиленный бронежилет".

"Карлсон из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.)", — отметил Миша Штунц.‏

Денис Пушилин жестко потроллили в соцсети / Скриншот с twitter.com/666_mancer

"Чем толще — тем легче попасть", — считает тошнота кота-философа Антуана. "Что же оно такое свиноподобное?" — спросил Буздижан Леня.

"Может Пушилин Захараса (уничтоженный уже бывший главарь "ДНР" Александр Захарченко — Ред.) съел?" — поинтересовалась Марічка Іванівна.

Денис Пушилин жестко потроллили в соцсети / Скриншот с twitter.com/666_mancer

Напомним, 11 ноября в "ДНР" прошли "выборы". В "избирательной гонке" в "ДНР" якобы победил тогдашний и.о. главы "республики" Денис Пушилин. СМИ писали, что до "выборов" лидер "ДНР" обеспечил своей семье "парашют".