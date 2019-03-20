В чем особенность полнолуния 21 марта и как пережить

20 марта 2019, 07:28

Полнолуние – это вообще период внутреннего раздрая, когда эмоции человека могут стать его худшим врагом.

полнолуние
В чем особенность полнолуния 21 марта

Полнолуние в марте 2019 несет в себе немало негативных аспектов. К ним стоит подготовиться заранее, хотя бы морально.

Начнем с того, что полнолуние – это вообще период внутреннего раздрая, когда эмоции человека могут стать его худшим врагом. Полная Луна грозит быстрой потерей сил, страдает и иммунитет. Люди чаще всего жалуются на бессонницу, нервную и эмоциональная возбудимость, конфликтность.

"В это время могут быть самоубийства, смерти и кармические события (расставания с любимыми людьми, к примеру). То есть это развязка своеобразная", – рассказал медиум Максим Гордеев.

Полнолуние в марте 2019: когда

ПЧитайте такжеУдачные замужества и поменьше кровавого угара: что сулит гороскоп до конца марта 2019олнолуние произойдет 21 марта в 3:43 ночи по киевскому времени.

По лунному календарю нас ждет переход с 15-х на 16-е лунные сутки.

Полнолуние 21 марта: в каком знаке Зодиака

Во время полнолуния в марте 2019 Луна находится в знаке Весы. И это грозит рядом астрологических и эмоциональных неприятностей.

В чем особенность полнолуния 21 марта

Это первое весеннее полнолуние. Следует оно сразу после дня весеннего равноденствия 2019. И то, что оно проходит в Весах – не очень хорошо.

Читайте такжеАстролог рассказал, как правильно провести День весеннего равноденствияСчитается, что в период полнолуния стоит больше доверять своей интуиции. Однако Весы могут склонить человека к принятию решений, основанных исключительно на чувствах и эмоциях, что как раз в корне неправильно. Решения, принятые 21 марта, могут легко завести человека в тупик.

Любовный гороскоп на 21 марта также не сулит ничего хорошего: полнолуние обострит в людях эгоизм, мстительность и обидчивость. Отсюда- недопонимания и мелкие, но неприятные конфликты и ссоры дома и в кругу друзей.

Полнолуние 21 марта 2019 – день парадоксов и резкой смены планов. Стоит заранее настроиться на подобный сценарий и немного поплыть по течению, экономя силы и нервы (причем не только себе, но и окружающим).

Полнолуние: что нельзя делать

В это полнолуние нельзя:

  • хитрить и обманывать;
  • давать непродуманные обещания;
  • выяснять отношения с любимым человеком;
  • делиться своими планами с окружающими;
  • перекладывать на кого-то ответственность.

Медиум Годеев советует проводить этот период с любимыми людьми, семьей, которые подпитывают положительными эмоциями и силами: "Проведите эти сутки с людьми, которые вас любят, ценят. Таким образом вы укрепите свою энергетическую защиту".

Читайте такжеМолитвы и заговоры в день зимнего солнцестояния: о чем молятся и что просятТакже полнолуние отлично подходит для очистительных ритуалов и заговоров на здоровье, укрепление семьи и т.п. В частности, можно принять ванну в течение 10-15 минут.

В свою очередь астролог Людмила Халанская всем без исключения знакам Зодиака рекомендует в этот период начинать новые дела – их будет сложно довести до конца или просто реализовать все так, как изначально планировалось.

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