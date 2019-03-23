В России увязшему по пояс в грязи мальчику потребовалась помощь спасателей

Ребенку пытались помочь случайное прохожие, но безуспешно.
В России в городе Выборг Ленинградской области мальчик шел по дороге, которая из-за таяния снега превратилась в грязь, и увяз в темной жиже по пояс.
Как сообщает Фонтанка, для помощи ребенку пришлось вызвать сотрудников МЧС.
Со слов очевидцев, мальчика увидели жители многоэтажки по улице Приморская. К тому времени он уже по пояс был в грязи и не мог самостоятельно выбраться.
"Двое пожилых мужчин пытались освободить мальчика, но ему было больно, сапоги заполнило жижей. Удалось вытащить одну ногу", — рассказывают очевидцы.
К школьнику добирались по тропинке, которую жители вымостили из досок и старой двери. Однако его крепко засосало в грязь, поэтому соседи решили вызвать спасателей. Сотрудники МЧС успешно достали ребенка. Он существенно не пострадал, отделавшись лишь испугом.
Напомним, в Сумской области местный житель Владимир Твердохлеб отрезал себе пораженную гангреной стопу из-за отсутствия денег на операцию в больнице.