Камикадзе-неудачник: После ссоры на вечеринке пилот направил самолет на дом с гостями - видео

Тот самый пилот / The Citizen

Житель Габороне, столицы африканской страны Ботсваны, после ссоры с супругой угнал частный самолет и протаранил дом.

Соответствующее сообщение опубликовал портал The Citizen. По рассказам очевидцев, мужчина напился и ударил свою жену. Его попросили немедленно покинуть вечеринку в честь будущего ребенка.

После этого мужчина угнал самолет, поднялся в небо и направил его на здание, где была его супруга. Дом оказался протаранен насквозь. Однако в происшествии погиб только мужчина. Все остальные люди, находившиеся в дома, остались живы.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что в Африке разбился украинский самолет.