В Африке разбился украинский самолет: есть пострадавшие, опубликованы фото

В Африке на острове Сан-Томе(Сан-Томе и Припсипи) во время взлета потерпел крушение украинский грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в Facebook.

По его данным, причиной аварии стало попадание стаи птиц в правый двигатель.

"... при взлете с острова Сан-Томе(Сан-Томе и Припсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета. Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на постоянном контроле", — написал замминистра.

Напомним, 27 июля в 18:10 самолет Airbus A320 турецкой Atlasglobal, пилотируемый украинскими пилотами, совершил в Стамбуле экстренную посадку, несмотря на разбитое градом стекло и кабину.

Как пояснил пилот Александр Акопов, на высоте 4000 футов самолет попал в грозу, которой накрыло Стамбул. Огромный град разбил носовую часть самолета и стекло в кабине пилотов. Пилоты вернули самолет в аэропорт Стамбула.