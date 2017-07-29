В Африке разбился украинский самолет: есть пострадавшие, опубликованы фото

Причиной аварии стало попадание стаи птиц в правый двигатель.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в Facebook.
По его данным, причиной аварии стало попадание стаи птиц в правый двигатель.
"... при взлете с острова Сан-Томе(Сан-Томе и Припсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета. Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на постоянном контроле", — написал замминистра.
Напомним, 27 июля в 18:10 самолет Airbus A320 турецкой Atlasglobal, пилотируемый украинскими пилотами, совершил в Стамбуле экстренную посадку, несмотря на разбитое градом стекло и кабину.
Как пояснил пилот Александр Акопов, на высоте 4000 футов самолет попал в грозу, которой накрыло Стамбул. Огромный град разбил носовую часть самолета и стекло в кабине пилотов. Пилоты вернули самолет в аэропорт Стамбула.