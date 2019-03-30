Теплый Алексей 2019: все, что нужно знать – от примет до поздравлений

Теплый Алексей. Икона / Фото из открытых источников

30 марта – в День святого Алексия, человека Божия – православные чтят память преподобного Алексия.

В этот день молятся святому Алексию о теплой погоде и хорошем урожае.

Также 30 марта отмечаются именины у Алексеев по церковному календарю, так что есть отличный повод поздравить всех Леш с двойным праздником.

Об истории праздника читайте в нашем материале Что можно делать в праздник Теплого Алексея.

Святой Алексей: в чем помогает

Алексий, человек Божий – о чем молятся ему? Считается, что молитвы перед иконой святого Алексея помогают:

в укреплении собственного смирения и веры;

в избавлении от болезней душевных и физических – особенно от болезней глаз, алкоголизма, психических расстройств, патологических страхов и наркомании.

Также эта икона служит оберегом всем мужчинам с именем Алексей.

Святой Алексей: молитва

О, великий Христов угодниче, святый человече Божий Алексие, душею на небеси Престолу Господню предстояй, на земли же данною ти свыше благодатию различная совершаяй чудеса! Призри милостивно на предстоящий святей иконе твоей люди, умиленно молящиеся и просящие от тебе помощи и заступления. Простри молитвенно ко Господу Богу честнеи руце твои и испроси нам от Него оставление согрешений наших вольных и невольных, в недузех страждущим исцеление, напаствуемым заступление, скорбящим утешение, бедствующим скорую помощь, всем же чтущим тя мирную и христианскую живота кончину и добрый ответ на Страшнем Суде Христове. Ей, святче Божий, не посрами упования нашего, еже на тя по Бозе и Богородице возлагаем, но буди нам помощник и покровитель во спасение, да твоими молитвами получивше благодать и милость от Господа, прославим человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимаго и покланяемаго Бога, и твое святое заступление ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Канон Алексию, человеку Божию

Акафист преподобному Алексию, человеку Божию:

Праздник Теплый Алексей: что нельзя делать

Многие интересуются: в праздник Теплого Алексея можно ли работать и можно ли шить на Теплого Алексея. Поэтому Главред решил разобраться с запретами дня.

Тех, кто в эту субботу мечтал отдохнуть, вынуждены расстроить: работают на Алексея Теплого едва ли не больше обычного. Более того, всю домашнюю работу желательно переделать до вечера, чтобы за ужином собраться за семейным столом всей семьей и проводить зиму.

Причем главным блюдом на столе во многих регионах является гусь – победитель гусиных боев, которые устраивались в тот день. Однако тут стоит помнить, что 30 марта все еще продолжается Великий пост 2019: те, кто постятся, в этот день едят вареную пищу с маслом, за ужином можно выпить немного вина.

О том, какую работу нужно непременно переделать на Теплого Алексея, чтобы привлечь в дом деньги и удачу, а девушкам – удачно выйти замуж – читайте в нашем материале Праздник Теплый Алексей 2019: что нельзя делать и как привлечь счастье и суженого.

Теплый Алексей: приметы

В праздник Теплый Алексей есть такие приметы погоды:

какая погода на Алексея – такая и на Пасху;

хорошая погода в этот день – к богатому урожаю;

много талой воды на улицах – еще и к достатку сена;

если на Алексея Теплого пчелы вылетят из улья, то сбор меда будет хорошим;

если высоко летят гуси – к снегопадам.

А вот собираться в дальнюю дорогу на Алексея Теплого не нужно, если праздник выпадет на понедельник, иначе можно навлечь на себя неудачу.

Теплый Алексей: картинки и открытки

Теплый Алексей: поздравления

Искренне желаю вам на Теплого Алексея мира и благодати! Пусть в твоей жизни всегда будут только взлеты и никаких падений. А даже если придется остановиться, пусть это будет просто передышкой. Успехов, любви и удачи!

***

Поздравляю с Алексеем

В самый радостный из дней!

Пожелания принимайте

И бокалы наполняйте!

***

Пусть святой Алексей хранит вас лот бед и укрепляет в вере христианской! Мира вашему дому и покоя – вашей душе!

День ангела Алексея: поздравления

И в именины Алексею

Хочу от сердца пожелать,

Чтоб жизнь, как сказочная фея,

Дарила только благодать!

***

4 смс - 220 символов:

Милый Алексей, поздравляю тебя с этим чудесным днем. От души желаю уверенных побед и великолепных достижений, доброй удачи и верной надежды, светлой любви и оптимистичного настроения, счастливых мгновений и веселья души.

***

С именинами Алексея

Поздравляем с любовью мы,

Слов красивых мы не жалеем,

Только б счастье они несли.

Только б наши слова сумели

Разогнать тучи бед и зла.

Поздравляем мы Алексея

И желаем ему добра!

***

3 смс - 194 символа:

Поздравляю, Алешка! Ты — молодец и будь всегда счастлив! Желаю тебе быть здоровым богатырем и отважным покорителем мировых высот! Любви, удачи, оптимизма и грандиозных планов на светлое будущее.

Іменини Олексія: смс і привітання українською мовою

Із Днем Ангела, Олексій, тебе вітаю!

Добра і радощів завжди тобі бажаю,

Здоров'я на усі літа,

Хай в серці квітне доброта.

Хай в небі сонце ніжно сяє,

Веселка барвами заграє,

Щебечуть солов’ї грайливо

На життя довге й щасливе!

***

У День ангела хочу побажати тобі, Олексій, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

З Днем ангела тебе, Олексій,

В житті ти більше не хворій!

Зі святом хорошим вітаю

І від себе тобі я бажаю:

У сім’ї – розуміння, тепла і любові,

Щоб юності полум’я не гасло у крові.

Хочу від серця побажать,

В житті була лиш благодать!