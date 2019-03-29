Что нельзя делать в Саввин день 2019, чтоб не стать нищим, и какой будет весна 2019

Главред собрал главное о празднике Савы в одном материале.
29 марта отмечается Саввин день 2019. В этот день православные почитают память мученика Савина Ермопольского, что жил в Египте в III веке.
В народе его еще называют Тележный день, так как на Савин день в старину принято было устраивать "профосмотр" своим телегам: чинить колеса, оглобли и т.п. Как сейчас современные водители зимнюю резину меняют на летнюю – наши предки на Савву меняли сани на телегу.
Еще один Саввин день мы отметили 18 декабря – в честь Саввы Освященного. О чем молятся святому Савве – читайте в нашем материале Саввин день: как вылечиться от бесплодия, похоронить свои грехи и что нельзя делать.
Читайте такжеДень ангела Александра: поздравления на словах и в анимированных открыткахА вот именин Саввы в этот день нет. Именины Саввы по церковному календарю отмечаются: 27 января; 16 декабря; 21 февраля; 5 марта; 15 марта; 7 апреля; 10 апреля; 12 апреля; 15 апреля; 28 апреля; 7 мая; 26 июня; 21 июля; 2 августа; 9 августа; 25 августа; 9 сентября; 10 сентября; 20 сентября; 14 октября; 23 октября; 13 ноября; 14 ноября; 25 ноября; 5 декабря; 18 декабря.
29 марта: именины
День ангела в этот день справляют Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан.
Также говорили: "Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права". На Саввина ручьи бежали, даже если не было солнца, — такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.
29 марта: приметы
Есть немало примет на погоду в Саввин день:
- если день теплый выдался, то и весна будет теплой;
- облака высоко плывут – к хорошей погоде;
- птицы в ужах купаются – к теплу;
- много птиц прилетело – весенний сезон теплым будет;
- снег тает скоро, а вода бежит дружно — к мокрому лету;
- если весенняя вода медленно течет – к тяжелому году.
Праздник Савки: что нельзя делать
Считается, что в Саввин день нельзя ссориться и спорить.
Также 29 марта нельзя есть хлеб после заката солнца – это к нищете. По той же причине на Савву не одалживали денег – иначе сам весь год в долгах проживешь.
А еще, по приметам, не стоит разводить огонь и поднимать ничего тяжелого – а то можно буде накликать и забот прибавится.
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Поздравления с Днем Саввы
Склони голову перед иконой
У Господа нет никаких законов.
Лишь по заповедям его живи
Душу от черствости ты береги!
***
В Саввин день ты принимай
Пожелания мои:
Перед близкими своими
Ты душою не криви!
Не греши и не бесчинствуй,
Не дерись, не хулигань,
От плохих своих привычек
Обязательно отстань!
И пускай сегодня будет
Веселее сердцу,
Ты для счастья открывай
Волшебную дверцу!
***
Прощай людей с любовью
Да будет Бог всегда с тобою.
Много в жизни соблазнов судьбы
Будь достоин людской похвалы!
***
В Саввин день тебе желаю
Про погоду у Саввы узнать.
Будет что – мороз, тепло,
Только он может сказать.
С богом ты соединись,
Молись о здоровье,
И пускай тебя сам Савва
Осенит любовью.
Я добра тебе желаю,
Радости без меры,
Никогда не расставайся
С надеждой и верой!