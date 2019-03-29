Что нельзя делать в Саввин день 2019, чтоб не стать нищим, и какой будет весна 2019

Что нельзя делать в Саввин день 2019, чтоб не стать нищим / domza.com.ua

29 марта отмечается Саввин день 2019. В этот день православные почитают память мученика Савина Ермопольского, что жил в Египте в III веке.

В народе его еще называют Тележный день, так как на Савин день в старину принято было устраивать "профосмотр" своим телегам: чинить колеса, оглобли и т.п. Как сейчас современные водители зимнюю резину меняют на летнюю – наши предки на Савву меняли сани на телегу.

Еще один Саввин день мы отметили 18 декабря – в честь Саввы Освященного. О чем молятся святому Савве – читайте в нашем материале Саввин день: как вылечиться от бесплодия, похоронить свои грехи и что нельзя делать.

Читайте такжеДень ангела Александра: поздравления на словах и в анимированных открыткахА вот именин Саввы в этот день нет. Именины Саввы по церковному календарю отмечаются: 27 января; 16 декабря; 21 февраля; 5 марта; 15 марта; 7 апреля; 10 апреля; 12 апреля; 15 апреля; 28 апреля; 7 мая; 26 июня; 21 июля; 2 августа; 9 августа; 25 августа; 9 сентября; 10 сентября; 20 сентября; 14 октября; 23 октября; 13 ноября; 14 ноября; 25 ноября; 5 декабря; 18 декабря.

29 марта: именины

День ангела в этот день справляют Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан.

Также говорили: "Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права". На Саввина ручьи бежали, даже если не было солнца, — такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

29 марта: приметы

Есть немало примет на погоду в Саввин день:

если день теплый выдался, то и весна будет теплой;

облака высоко плывут – к хорошей погоде;

птицы в ужах купаются – к теплу;

много птиц прилетело – весенний сезон теплым будет;

снег тает скоро, а вода бежит дружно — к мокрому лету;

если весенняя вода медленно течет – к тяжелому году.

Праздник Савки: что нельзя делать

Считается, что в Саввин день нельзя ссориться и спорить.

Также 29 марта нельзя есть хлеб после заката солнца – это к нищете. По той же причине на Савву не одалживали денег – иначе сам весь год в долгах проживешь.

А еще, по приметам, не стоит разводить огонь и поднимать ничего тяжелого – а то можно буде накликать и забот прибавится.

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Поздравления с Днем Саввы

Склони голову перед иконой

У Господа нет никаких законов.

Лишь по заповедям его живи

Душу от черствости ты береги!

***

В Саввин день ты принимай

Пожелания мои:

Перед близкими своими

Ты душою не криви!

Не греши и не бесчинствуй,

Не дерись, не хулигань,

От плохих своих привычек

Обязательно отстань!

И пускай сегодня будет

Веселее сердцу,

Ты для счастья открывай

Волшебную дверцу!

***

Прощай людей с любовью

Да будет Бог всегда с тобою.

Много в жизни соблазнов судьбы

Будь достоин людской похвалы!

***

В Саввин день тебе желаю

Про погоду у Саввы узнать.

Будет что – мороз, тепло,

Только он может сказать.

С богом ты соединись,

Молись о здоровье,

И пускай тебя сам Савва

Осенит любовью.

Я добра тебе желаю,

Радости без меры,

Никогда не расставайся

С надеждой и верой!