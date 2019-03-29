Час Земли 2019: как выглядит из космоса и почему это вредно

29 марта 2019, 15:22

У акции есть сторонники и противники.

Планета Земля
Час Земли в 2019 году пройдет 30 марта / World Economic Forum

Час Земли 2019 призван помочь экологии нашей планеты, а заодно напомнить людям о необходимости оберегать наш общий дом, хотя бы время от времени ослабляя вожжи эксплуатации.

Когда Час Земли в 2019 году

Уже не первый год Украина присоединяется к международной акции. Час Земли в 2019 году пройдет 30 марта – с 20:30 до 21:30 по киевскому времени.

К слову, в каждой стране акция проходит по местному времени, но именно с 20:30 до 21:30.

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Час Земли: что это

Час Земли — это международная акция, в рамках которой участники добровольно, по своей инициативе на один час выключают свет и бытовые электроприборы.

Кстати, у акции есть свой сайт.

Час Земли: польза

Считается, что, отключив электроэнергию на 60 минут, люди тем самым уменьшают потребление энергии – а это в свою очередь снижает выбросы в окружающую среду.

Также акция призвана повысить экологическое образование среди населения, привлекая внимание к конкретным проблемам развития общества и самой природы.

Час Земли: вред

У акции есть и противники. Они отмечают, что Час Земли провоцирует перепады напряжения.

Читайте такжеДуш вместо ванны: сколько придется платить украинцам за тепло и воду по новым тарифам 2019Чем ровнее график нагрузки энергосистемы, тем экономичнее производство электроэнергии. А во время массовых отключений света генераторы сначала разгружаются, а потом загружаются снова.

В свое время профессор кафедры атомных и тепловых электростанций Энергетического института Томского политехнического университета Валерий Литвак отметил, что "включение турбогенератора в сеть можно сравнить с таким сложным процессом, как роды", поэтому такие акции, как Час Земли – "это большой стресс для всего электроэнергетического комплекса".

По его словам, нужно на вырубать свет всего на один час, а экономнее пользоваться электричеством все время: к примеру, выключать свет в комнате, даже выходя на пару минут, кипятить воды на чай ровно столько, сколько нужно для конкретного чаепития и т.п.

Час Земли из космоса: видео

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Час Земли
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