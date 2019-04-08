День Аллы 2019: как красиво и стильные поздравить с Аллочку именинами

8 апреля 2019, 00:43

Главред собрал самые душевные поздравления с Днем ангела Аллы.

  • Именины Аллы – картинки Fresh-Cards.ru
  • Именины Аллы – картинки Fresh-Cards.ru
  • Именины Аллы – картинки Fresh-Cards.ru
  • Именины Аллы – картинки Fresh-Cards.ru
  • Именины Аллы – картинки Fresh-Cards.ru
  • Именины Аллы – картинки Fresh-Cards.ru
  • Именины Аллы – картинки Fresh-Cards.ru
  • Именины Аллы – картинки Fresh-Cards.ru
  • Именины Аллы – картинки Fresh-Cards.ru
  • Именины Аллы – картинки Fresh-Cards.ru
  • Именины Аллы – картинки Fresh-Cards.ru
  • Именины Аллы – картинки Fresh-Cards.ru

8 апреля отмечается единственный в году День ангела Аллы. Именины Аллы по церковному календарю установлены в день памяти мученицы Аллы Готфской.

Также 8 апреля именины отмечают Анна, Лариса и Прасковья, Авраам, Василий, Гавриил и Степан.

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Значение имени Алла

Имя Алла происходит из древнегреческого языка и значит "мастерица на все руки", "умеющая все".

Читайте также"Ноги сухие и старческие": Алла Пугачева посветила формами в платье с высоким разрезомАллы обаятельны и всеобщие любимицы, хотя характер (особенно в ранние годы) имеют взрывной и отчасти вздорный. По натуре своей зачастую капризны, отчего родителям могут доставлять немало хлопот. Зато в школе учатся хорошо.

Из-за их самолюбия у Алл редко бывают закадычные подруги – зато командиры и лидеры из них выходят просто отличные. Лучшие профессии для Аллы – шеф-повар, продавец, музыкант.

Первый брак часто бывает неудачным, хотя сами Аллы семейный очаг стараются хранить. В воспитании детей часто полагаются на бабушек и дедушек.

Алла: сочетаемость имени

Имя Алла лучше всего подходит Овнам и Львам.

Отлично ладит с обладателями имени: Арсений, Владимир, Григорий, Захар, Иван, Кирилл, Леонид, Назар и Сергей.

Сложно приходится с обладателями имени: Анатолий, Вадим, Вениамин, Всеволод, Игорь, Николай, Орест, Федор и Юрий.

День ангела Аллы: поздравления

Дорогая Аллочка! Твой День ангела – это настоящий праздник и для меня тоже, ведь ты – лучший подарок. Я хочу пожелать тебе женской мудрости, здоровья и большой любви. Желаю тебе, чтобы по жизни ты шла только с улыбкой, а невзгоды пусть обойдут стороной.

***

3 смс - 186 символов:

Алла, Аллочка, Аллуся,

Я сердечно поздравляю.

Фейерверков бурной страсти

В жизни чаще я желаю.

Пусть эмоции искрятся,

И здоровье бьет ключом,

Счастья огоньки мигают,

Будут беды нипочем.

***

Дорогая Алла! Мы хотим поздравить тебя с именинами от всего нашего коллектива. Вот уже несколько лет ты являешься нашей начальницей, но это не мешает нам быть хорошими друзьями. Все мы тебя очень любим. Оставайся всегда такой же веселой и душевной. Мы тебе желаем много творческих идей, отличного настроения и крепких нервов. Пусть в твоей семье царят только мир и спокойствие, а любимый муж боготворит и носит на руках.

***

Алла, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови.

***

Алла, в твои именины мы желаем тебе, что в твоей душе всегда была теплота, а в сердце любовь. Пусть стороной обходят тебя темные полосы, и жизнь дарит только улыбки и хорошее настроение. Оставайся всегда такой же беззаботной и веселой, сохрани свой оптимизм на долгие годы. Будь самой счастливой и любимой.

Поздравления Алле прикольные

4 смс - 214 символов:

Краса изысканная Алла,

Ты — воплощенье идеала,

Неповторима, терпелива,

Как будто звездочка, красива!

Так пусть успех не ходит мимо.

И будешь, Аллочка, любима.

Всего желанного дождешься

И счастья полного добьешься!

***

Аллочка прекрасная,

Словно солнце, ясная,

Именины наступили,

Много счастья подарили!

Пусть Господь благословит,

И от бед тебя хранит,

Ты всегда веселой будь,

Обо всем плохом забудь!

***

Пожелать хочу, красотка,

Чтоб всегда ты лишь блистала,

С именинами тебя,

Восхитительная Алла.

Оставайся нежной, тонкой,

Яркой, пылкой, озорной,

Дерзкой, смелой, как девчонка,

На работе — деловой.

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