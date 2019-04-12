Стало известно, люди какого возраста самые большие лентяи

Подростки / stranamam.ru

Процесс превращения человека в лентяя начинается уже в детстве. Как правило, дети дошкольного возраста с воодушевлением ждут начала учебы, но уже спустя несколько месяцев их азарт пропадает и они начинают более равнодушно относиться к занятиям.

Как сообщает Clutch, финские исследователи заинтересовались этим явлением, и, как оказалось, ему есть конкретная причина.

Выяснилось, что уровень активности в организме растет только до 7 лет, а уже после этого он снижается и человек становится более ленивым. Пиком "лентяйства" считается подростковый возраст, когда дети чаще всего бросают заниматься любимым спортом.

С возрастом уровень физической активности несколько стабилизируется, но именно в период взросления необходимо активно поддерживать школьные занятия спортом.

Ранее ученые указали, почему лень способствует высокому интеллекту.