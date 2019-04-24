Пасха 2019: как приготовить самый вкусный пасхальный кулич

Чтобы приготовить кулич пасхальный не понадобится много ингредиентов, однако нужно запастись терпением.
Только один день остался до Чистого четверга — в 2019-м его отмечают 25 апреля — в этот день традиционно выпекают праздничный хлеб к Пасхе (Воскресение Христово в этом году будет отмечаться 28 апреля), который по-разному называют — паски, пасхи, куличи.
Главред решил объяснить, как приготовить самый вкусный пасхальный кулич в духовке и самый вкусный пасхальный кулич в мультиварке.
Пасхальный кулич: самые лучшие рецепты кулича
Самый вкусный пасхальный кулич в духовке и самый вкусный пасхальный кулич в мультиварке
Самый вкусный пасхальный кулич: рецепт кулича пасхального в духовке
Ингредиенты, необходимые для того, чтобы воплотить в жизнь самый лучший рецепт кулича: живые дрожжи — 20 г, сахар — около 105 г, теплое молоко — 180 мл, мука — 500 г, яйца — 2 яйца и 1 желток, размягченное сливочное масло — 80 г, соль — 1 чайная ложка, ванильный сахар — 1 чайная ложка, изюм — горсть, цукаты — горсть, растительное масло.
Как воплотить в жизнь рецепт вкусного кулича
Для того, кулич пасхальный получился вкусным, сначала нужно сделать опару — возьмите миску, влейте теплое молоко, положите раскрошенные дрожжи, всыпьте 1 чайную ложку сахара и перемешайте все ингредиенты.
Потом просейте в массу муку и снова все перемешайте. Чтобы реализовать рецепт пасхального кулича нужно терпение — приготовленное жидкое тесто для куличиков (опара) нужно поставить в теплое место на 20 минут, чтобы она увеличилась в объеме.
После этого продолжайте готовить тесто для куличей — возьмите миску, вбейте в нее яйца, добавьте 100 г сахар, ванильный сахар, соль и взбейте все ингредиенты до появления пышной пены.
В приготовленную массу добавьте размягченное сливочное масло и туда же просейте 400 г муки, а потом все тщательно перемешайте.
Добавьте в массу приготовленную опару и в миске лопаткой или ложкой заместите вязкое и липкое тесто для куличиков. Потом смажьте руки растительным маслом и месите тесто в миске минимум 10 мин.
Смажьте рабочую поверхность небольшим количеством растительного масла, положите на нее тесто для куличиков и домесите.
После того, как вы замесите тесто для куличей, положите его в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа, чтобы оно увеличилось в объеме.
Промойте и просушите изюм, если цукаты крупные — порежьте их, чтобы они были по размеру такими же, как изюм. После того, как тесто для куличиков подойдет, обомните его и добавьте изюм и цукаты.
Рецепт вкусного кулича предусматривает еще один этап, после которого тесто для куличей нужно оставить в покое: выложите тесто для куличиков в формы — должно занимать 1/3 формы, накройте их полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час.
Как выпекать самый вкусный пасхальный кулич
Для того, чтобы испечь вкусный кулич пасхальный, нужно сначала разогреть духовку до 180 градусов. Выпекайте пасхальный кулич на протяжении 35-40 мин. Чтобы проверить, готов ли вкусный кулич, возьмите деревянную палочку и проткните ею изделие — если на палочке не останется тесто, значит кулич пасхальный готов.
Самый вкусный пасхальный кулич, рецепт в мультиварке
Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить вкусный кулич в мультиварке: 650 г муки, 100-150 г сухофруктов, щепотка соли, ванилин, 12 г сухих дрожжей, 250 мл теплого молока, 2 яйца комнатной температуры, 200 сахара, 125 г растопленного сливочного масла, 6 столовых ложек растительного масла.
Как приготовить вкусный кулич в мультиварке
Влейте молоко в чашу мультиварки, добавьте 2-3 чайных ложки сахара, дрожжи, всыпьте несколько половников муки и замесите тесто для куличей, которое должно напоминать густую сметану.
Поставьте жидкое тесто для куличиков (опару) в мультиварку, чтобы оно подошло. Тесто для куличиков должно подходит около 30 мин, можно использовать функцию Мультиповар — выставить режим 35-40 градусов или включить режим Йогурт.
Взбейте яйца, во время взбивания постепенно добавляйте к ним сахар, ванилин и соль. Яйца нужно взбивать 3-4 мин. Потом добавьте в массу растопленное сливочное масло (не должно быть горячим) и еще раз все перемешайте.
Читайте такжеВкусная пасха: лучшие простые рецепты пасхиПромойте и просушите сухофрукты. Затем добавьте сухофрукты и цукаты в приготовленную массу и все перемешайте.
Когда опара для куличей подойдет, влейте в нее массу, все перемешайте, добавьте несколько половников муки и снова все перемешайте.
Когда одна часть муки вмешается, добавляйте следующую часть и снова все перемешайте. После того, как тесто для куличиков возьмет всю муку, смажьте руки растительным маслом и тщательно перемешайте тесто. Руками уберите из чаши мультиварки остатки муки и теста.
Чтобы кулич в мультиварке получился вкусным, тесто снова нужно поставить в мультиварку подходить на 1,5 часа. Потом смажьте руки растительным маслом и в мультиварке перемешайте тесто.
Перед выпеканием кулича смажьте руку маслом, тщательно очистите чашу от остатков теста и смажьте чашу мультиварки небольшим количеством растительного масла.
Потом тесто для куличей должно еще раз подойти — поставьте чашу с тестом в мультиварку на 30 мин и выберите подходящую программу.
Как выпекать самый вкусный пасхальный кулич в мультиварке
Чтобы испечь вкусный пасхальный кулич в мультиварке выставьте режим Выпечка и выпекайте кулич 1,5-2 часа. Через 1,5 часа проверьте, приготовился ли кулич в мультиварке — проткните его деревянной палочкой, если кулич готов, на палочке не останется мокрое тесто.
Как украсить пасхальный кулич своими руками
Украшение пасхи не займет много времени, макушку пасхального хлеба нужно покрыть глазурью (помадка для пасхи), а потом ее можно украсить кондитерской посыпкой или элементами, сделанными из мастики.
Глазурь для пасхи можно сделать на белках или с желатином. Узнать, как сделать глазурь для пасхи, а также, как украсить пасхальный кулич, покрытый глазурью, можно в статье Украшение пасхи: как украсить пасху своими руками.Читайте такжеМеню на Пасху 2019: лучшие рецепты традиционных пасхальных блюд
Ранее Главред объяснил, как приготовить итальянский кулич — кулич Панеттоне, а также раскрывал простой рецепт кулича. Как готовить итальянский кулич читайте в статье Кружевной кулич краффин и Панеттоне: самые лучшие рецепты куличей. Простой рецепт кулича читайте в материале Найкращі прості рецепти паски на Воскресіння Христове 2019.