Пасха 2019: как приготовить самый вкусный пасхальный кулич

24 апреля 2019, 10:50

Чтобы приготовить кулич пасхальный не понадобится много ингредиентов, однако нужно запастись терпением.

Вкусный кулич пасхальный можно приготовить и в духовке, и в мультиварке
Самый вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке / Cкриншот

Только один день остался до Чистого четверга — в 2019-м его отмечают 25 апреля — в этот день традиционно выпекают праздничный хлеб к Пасхе (Воскресение Христово в этом году будет отмечаться 28 апреля), который по-разному называют — паски, пасхи, куличи.

Главред решил объяснить, как приготовить самый вкусный пасхальный кулич в духовке и самый вкусный пасхальный кулич в мультиварке.

Пасхальный кулич: самые лучшие рецепты кулича

Самый вкусный пасхальный кулич в духовке и самый вкусный пасхальный кулич в мультиварке

Самый вкусный пасхальный кулич: рецепт кулича пасхального в духовке

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы воплотить в жизнь самый лучший рецепт кулича: живые дрожжи — 20 г, сахар — около 105 г, теплое молоко — 180 мл, мука — 500 г, яйца — 2 яйца и 1 желток, размягченное сливочное масло — 80 г, соль — 1 чайная ложка, ванильный сахар — 1 чайная ложка, изюм — горсть, цукаты — горсть, растительное масло.

Как воплотить в жизнь рецепт вкусного кулича

Для того, кулич пасхальный получился вкусным, сначала нужно сделать опару — возьмите миску, влейте теплое молоко, положите раскрошенные дрожжи, всыпьте 1 чайную ложку сахара и перемешайте все ингредиенты.

Потом просейте в массу муку и снова все перемешайте. Чтобы реализовать рецепт пасхального кулича нужно терпение — приготовленное жидкое тесто для куличиков (опара) нужно поставить в теплое место на 20 минут, чтобы она увеличилась в объеме.

Вкусный кулич пасхальный можно приготовить и в духовке, и в мультиварке
Самый вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке / Скриншот

После этого продолжайте готовить тесто для куличей — возьмите миску, вбейте в нее яйца, добавьте 100 г сахар, ванильный сахар, соль и взбейте все ингредиенты до появления пышной пены.

Самый вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке
Вкусный кулич пасхальный можно приготовить и в духовке, и в мультиварке / Скриншот

В приготовленную массу добавьте размягченное сливочное масло и туда же просейте 400 г муки, а потом все тщательно перемешайте.

Добавьте в массу приготовленную опару и в миске лопаткой или ложкой заместите вязкое и липкое тесто для куличиков. Потом смажьте руки растительным маслом и месите тесто в миске минимум 10 мин.

Самый вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке
Вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке / Скриншот

Смажьте рабочую поверхность небольшим количеством растительного масла, положите на нее тесто для куличиков и домесите.

Вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке
Самый вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке / Скриншот

После того, как вы замесите тесто для куличей, положите его в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа, чтобы оно увеличилось в объеме.

Вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке
Самый вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке / Скриншот

Промойте и просушите изюм, если цукаты крупные — порежьте их, чтобы они были по размеру такими же, как изюм. После того, как тесто для куличиков подойдет, обомните его и добавьте изюм и цукаты.

Рецепт вкусного кулича предусматривает еще один этап, после которого тесто для куличей нужно оставить в покое: выложите тесто для куличиков в формы — должно занимать 1/3 формы, накройте их полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час.

Вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке
Самый вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке / Скриншот
Вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке
Самый вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке / Скриншот

Как выпекать самый вкусный пасхальный кулич

Для того, чтобы испечь вкусный кулич пасхальный, нужно сначала разогреть духовку до 180 градусов. Выпекайте пасхальный кулич на протяжении 35-40 мин. Чтобы проверить, готов ли вкусный кулич, возьмите деревянную палочку и проткните ею изделие — если на палочке не останется тесто, значит кулич пасхальный готов.

Вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке
Самый вкусный пасхальный кулич можно приготовить и в духовке, и в мультиварке / Скриншот

Самый вкусный пасхальный кулич, рецепт в мультиварке

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить вкусный кулич в мультиварке: 650 г муки, 100-150 г сухофруктов, щепотка соли, ванилин, 12 г сухих дрожжей, 250 мл теплого молока, 2 яйца комнатной температуры, 200 сахара, 125 г растопленного сливочного масла, 6 столовых ложек растительного масла.

Как приготовить вкусный кулич в мультиварке

Влейте молоко в чашу мультиварки, добавьте 2-3 чайных ложки сахара, дрожжи, всыпьте несколько половников муки и замесите тесто для куличей, которое должно напоминать густую сметану. 

Поставьте жидкое тесто для куличиков (опару) в мультиварку, чтобы оно подошло. Тесто для куличиков должно подходит около 30 мин, можно использовать функцию Мультиповар — выставить режим 35-40 градусов или включить режим Йогурт.

Взбейте яйца, во время взбивания постепенно добавляйте к ним сахар, ванилин и соль. Яйца нужно взбивать 3-4 мин. Потом добавьте в массу растопленное сливочное масло (не должно быть горячим) и еще раз все перемешайте.

Читайте такжеВкусная пасха: лучшие простые рецепты пасхиПромойте и просушите сухофрукты. Затем добавьте сухофрукты и цукаты в приготовленную массу и все перемешайте.

Когда опара для куличей подойдет, влейте в нее массу, все перемешайте, добавьте несколько половников муки и снова все перемешайте.

Опара для кулича в мультиварке
Готовая опара для кулича в мультиварке / Скриншот

Когда одна часть муки вмешается, добавляйте следующую часть и снова все перемешайте. После того, как тесто для куличиков возьмет всю муку, смажьте руки растительным маслом и тщательно перемешайте тесто. Руками уберите из чаши мультиварки остатки муки и теста.

Чтобы кулич в мультиварке получился вкусным, тесто снова нужно поставить в мультиварку подходить на 1,5 часа. Потом смажьте руки растительным маслом и в мультиварке перемешайте тесто. 

Тесто для кулича в мультиварке
Тесто для кулича в мультиварке / Скриншот

Перед выпеканием кулича смажьте руку маслом, тщательно очистите чашу от остатков теста и смажьте чашу мультиварки небольшим количеством растительного масла.

Потом тесто для куличей должно еще раз подойти — поставьте чашу с тестом в мультиварку на 30 мин и выберите подходящую программу.

Тесто для кулича в мультиварке
Тесто для кулича в мультиварке / Скриншот

Как выпекать самый вкусный пасхальный кулич в мультиварке

Чтобы испечь вкусный пасхальный кулич в мультиварке выставьте режим Выпечка и выпекайте кулич 1,5-2 часа. Через 1,5 часа проверьте, приготовился ли кулич в мультиварке — проткните его деревянной палочкой, если кулич готов, на палочке не останется мокрое тесто.

Самый вкусный пасхальный кулич в мультиварке
Самый вкусный пасхальный кулич в мультиварке / Скриншот

Как украсить пасхальный кулич своими руками

Украшение пасхи не займет много времени, макушку пасхального хлеба нужно покрыть глазурью (помадка для пасхи), а потом ее можно украсить кондитерской посыпкой или элементами, сделанными из мастики.

Глазурь для пасхи можно сделать на белках или с желатином. Узнать, как сделать глазурь для пасхи, а также, как украсить пасхальный кулич, покрытый глазурью, можно в статье Украшение пасхи: как украсить пасху своими руками.Читайте такжеМеню на Пасху 2019: лучшие рецепты традиционных пасхальных блюд

Ранее Главред объяснил, как приготовить итальянский кулич — кулич Панеттоне, а также раскрывал простой рецепт кулича. Как готовить итальянский кулич читайте в статье Кружевной кулич краффин и Панеттоне: самые лучшие рецепты куличей. Простой рецепт кулича читайте в материале Найкращі прості рецепти паски на Воскресіння Христове 2019.

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