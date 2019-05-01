Правильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю

Собраны основные принципы, которые необходимо знать, чтобы организовать правильное питание и составить меню на каждый день.
После зимы зачастую появляются лишние килограммы, обостряются разные заболевания и чем ближе лето, тем актуальнее становятся вопросы, — как правильно питаться для здоровья и как правильно питаться для похудения?
Правильное питание для каждого достаточно индивидуально, поскольку зависит от того, как человек переносит те или иные продукты и не имеет ли хронических заболеваний.
Главред решил объяснить главные принципы правильного питания, рассказать, как правильно питаться для здоровья и похудения, а также составить меню на неделю.
Правильное питание: принципы
Правильное питание основывается на трех главных принципах:
- Должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует;
- Меню на каждый день должно быть сбалансированным — в него должны входить все необходимые для организма вещества — разные белки, углеводы и полезные жиры;
- Соблюдение режима приема пищи.
Правильное питание для похудения основывается на таких же принципах и имеет еще один — нужно в день потреблять меньше калорий, чем расходует организм.
Перед тем, как составлять рацион для правильного питания, стоит разобраться, сколько раз в день нужно есть.
Двух-трех разовое питание без перекусов подходит:
1. Людям, которые имеют лишние килограммы;
2. Трехразовое питание подходит всем мясоедам;
3. Есть два-три раза в день стоит людям с инсулинорезистентностью (снижение чувствительности тканей организма к действию инсулина).
Пятиразовое питание подходит:
1. Людям, которые имеют проблемы с желчным пузырем;
2. Людям, у которых полностью истощены надпочечники;
3. Веганам, если им не хватает двух-трех приемов пищи для набора суточной потребности калорий;
4. Полностью здоровым людям, которые едят мало сладкого.
Для того, чтобы питаться правильно, также стоит знать, когда есть — принимать пищу стоит приблизительно в одно и то же время, но нельзя поздно ужинать. Лучше всего ужинать за три-четыре часа до отхода ко сну.
Читайте такжеДиетолог раскрыла лучший способ для похудения веснойПравильное питание для здоровья и правильное питание для похудения предусматривает уменьшение количества или исключение из рациона продуктов с высоким гликемическим индексом, вместо них рекомендуют продукты, в которых есть много клетчатки (дневная норма клетчатки — 20-30 г).
Также нужно следить за тем, чтобы пить достаточно воды — дневная норма потребления воды рассчитывается так — необходимо выпивать 30 мл воды на 1 кг веса.
Кроме того, индивидуально рассчитывается количество белка — большинству людей в день достаточно потреблять 0,6-1 г белка на 1 кг массы тела, а легкоатлетам — 1,3-1,8 г.
При желании нарастить мышцы можно увеличить количество белка в рационе до 2 г на 1 кг массы тела, но людям старшего возраста стоит придерживаться нормы в 1-1,3 г.
Необходимо следить за тем, чтобы организм получал незаменимые аминокислоты, они содержатся в таких продуктах:
- Морская капуста, оливки, капуста, кресс-салат, авокадо, петрушка, репа, брокколи, перец, морковь, свекла, лук, тыква, кукуруза;
- Горох, чечевица, нут, рис, фасоль, гречка, семечки, арахис, кунжут, миндаль, растительное масло;
- Бананы, яблоки, киви, апельсин, клюква, изюм, инжир.
Правильное питание, рацион
Правильное питание для здоровья и правильное питание для похудения: меню на каждый день недели
Правильное питание, меню на неделю: понедельник
Завтрак
Овсяная каша с сухофруктами и орехами без масла и сахара;
Кусочек цельнозернового хлеба с маслом;
Кусочек твердого сыра.
Обед
Отварной рис с овощами;
Отварное куриное филе;
Фрукты.
Ужин
Овощной салат;
Отварные яйца.
Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творожную запеканку или кефир.
На телеканале 1+1 объясняли, как готовить творожную запеканку.
Видео, на котором запечатлено, как готовить творожную запеканку
Правильное питание, меню на неделю: вторник
Завтрак
Яичница на пару с зеленью и сыром;
Цельнозерновой хлеб с размятым авокадо;
Орехи, сухофрукты.
Обед
Гречневая каша с овощами;
Запеченное мясо индейки;
Фрукты.
Ужин
Рыба на пару с морской капустой.
Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творог или кефир.
Правильное питание, меню на неделю: среда
Завтрак
Тост из цельнозернового хлеба;
Глазунья на пару;
Сыр бри.
Обед
Отварной рис;
Куриные бедрышки, запеченные с овощами и картофелем;
Ужин
Запеченное куриное филе;
Брокколи на пару.
Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творог или кефир.
Правильное питание, меню на неделю: четверг
Завтрак
Овсянка с фруктами и орехами;
Тост из хлеба с отрубями с маслом;
Твердый сыр.
Обед
Макароны из твердых сортов пшеницы;
Отварное мясо индейки;
Овощи и фрукт.
Ужин
Запеченное филе индейки;
Овощи на пару.
Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творожную запеканку или кефир.
Правильное питание, меню на неделю: пятница
Завтрак
Запеченный омлет;
Цельнозерновой хлеб с авокадо и орехами;
Сухофрукты и фрукт.
Обед
Каша из нута с овощами;
Фрукты.
Ужин
Запеченная скумбрия;
Морская капуста.
Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творог или кефир.
Правильное питание, меню на неделю: суббота
Завтрак
Овсянка с сухофруктами и орехами без масла и сахара;
Кусочек хлеба с отрубями с маслом;
Кусочек твердого сыра.
Обед
Гречневая каша с овощами;
Фрукт.
Ужин
Запеченное филе индейки;
Овощной салат.
Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творог или кефир.
Правильное питание, меню на неделю: воскресенье
Завтрак
Глазунья;
Тост из цельнозернового хлеба с авокадо;
Сухофрукты и фрукты.
Обед
Запеченный картофель;
Запеченные куриные голени;
Фрукт.
Ужин
Запеченное куриное филе;
Овощи на пару.
Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творог или кефир.
При правильном питании для похудения меню на каждый день для девушек отличается от меню для мужчин объемом порций.
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