Правильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю

1 мая 2019, 07:39

Собраны основные принципы, которые необходимо знать, чтобы организовать правильное питание и составить меню на каждый день.

Названо меню для правильного питания на неделю
Составлено меню для правильного питания на неделю / pohudejkina

После зимы зачастую появляются лишние килограммы, обостряются разные заболевания и чем ближе лето, тем актуальнее становятся вопросы, — как правильно питаться для здоровья и как правильно питаться для похудения?

Правильное питание для каждого достаточно индивидуально, поскольку зависит от того, как человек переносит те или иные продукты и не имеет ли хронических заболеваний.

Главред решил объяснить главные принципы правильного питания, рассказать, как правильно питаться для здоровья и похудения, а также составить меню на неделю.

Правильное питание: принципы

Правильное питание основывается на трех главных принципах:

  • Должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует;
  • Меню на каждый день должно быть сбалансированным — в него должны входить все необходимые для организма вещества — разные белки, углеводы и полезные жиры;
  • Соблюдение режима приема пищи.

Правильное питание для похудения основывается на таких же принципах и имеет еще один — нужно в день потреблять меньше калорий, чем расходует организм.

Перед тем, как составлять рацион для правильного питания, стоит разобраться, сколько раз в день нужно есть.

Двух-трех разовое питание без перекусов подходит:

1. Людям, которые имеют лишние килограммы;

2. Трехразовое питание подходит всем мясоедам;

3. Есть два-три раза в день стоит людям с инсулинорезистентностью (снижение чувствительности тканей организма к действию инсулина).

Пятиразовое питание подходит:

1. Людям, которые имеют проблемы с желчным пузырем;

2. Людям, у которых полностью истощены надпочечники;

3. Веганам, если им не хватает двух-трех приемов пищи для набора суточной потребности калорий;

4. Полностью здоровым людям, которые едят мало сладкого. 

Для того, чтобы питаться правильно, также стоит знать, когда есть — принимать пищу стоит приблизительно в одно и то же время, но нельзя поздно ужинать. Лучше всего ужинать за три-четыре часа до отхода ко сну.

Читайте такжеДиетолог раскрыла лучший способ для похудения веснойПравильное питание для здоровья и правильное питание для похудения предусматривает уменьшение количества или исключение из рациона продуктов с высоким гликемическим индексом, вместо них рекомендуют продукты, в которых есть много клетчатки (дневная норма клетчатки — 20-30 г).

Также нужно следить за тем, чтобы пить достаточно воды — дневная норма потребления воды рассчитывается так — необходимо выпивать 30 мл воды на 1 кг веса. 

Кроме того, индивидуально рассчитывается количество белка — большинству людей в день достаточно потреблять 0,6-1 г белка на 1 кг массы тела, а легкоатлетам — 1,3-1,8 г. 

При желании нарастить мышцы можно увеличить количество белка в рационе до 2 г на 1 кг массы тела, но людям старшего возраста стоит придерживаться нормы в 1-1,3 г.

Необходимо следить за тем, чтобы организм получал незаменимые аминокислоты, они содержатся в таких продуктах:

  • Морская капуста, оливки, капуста, кресс-салат, авокадо, петрушка, репа, брокколи, перец, морковь, свекла, лук, тыква, кукуруза;
  • Горох, чечевица, нут, рис, фасоль, гречка, семечки, арахис, кунжут, миндаль, растительное масло;
  • Бананы, яблоки, киви, апельсин, клюква, изюм, инжир.

Правильное питание, рацион

Правильное питание для здоровья и правильное питание для похудения: меню на каждый день недели

Правильное питание, меню на неделю: понедельник

Завтрак

Овсяная каша с сухофруктами и орехами без масла и сахара;

Кусочек цельнозернового хлеба с маслом;

Кусочек твердого сыра.

Обед

Отварной рис с овощами;

Отварное куриное филе;

Фрукты.

Ужин

Овощной салат;

Отварные яйца.

Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творожную запеканку или кефир.

На телеканале 1+1 объясняли, как готовить творожную запеканку.

Видео, на котором запечатлено, как готовить творожную запеканку

Правильное питание, меню на неделю: вторник

Завтрак

Яичница на пару с зеленью и сыром;

Цельнозерновой хлеб с размятым авокадо;

Орехи, сухофрукты.

Обед

Гречневая каша с овощами;

Запеченное мясо индейки;

Фрукты.

Ужин

Рыба на пару с морской капустой.

Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творог или кефир.

Правильное питание, меню на неделю: среда

Завтрак

Тост из цельнозернового хлеба;

Глазунья на пару;

Сыр бри.

Обед

Отварной рис;

Куриные бедрышки, запеченные с овощами и картофелем;

Ужин

Запеченное куриное филе;

Брокколи на пару.

Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творог или кефир.

Правильное питание, меню на неделю: четверг

Завтрак

Овсянка с фруктами и орехами;

Тост из хлеба с отрубями с маслом;

Твердый сыр.

Обед

Макароны из твердых сортов пшеницы;

Отварное мясо индейки;

Овощи и фрукт.

Ужин

Запеченное филе индейки;

Овощи на пару.

Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творожную запеканку или кефир.

Правильное питание, меню на неделю: пятница

Завтрак

Запеченный омлет;

Цельнозерновой хлеб с авокадо и орехами;

Сухофрукты и фрукт.

Обед

Каша из нута с овощами;

Фрукты.

Ужин

Запеченная скумбрия;

Морская капуста.

Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творог или кефир.

Правильное питание, меню на неделю: суббота

Завтрак

Овсянка с сухофруктами и орехами без масла и сахара;

Кусочек хлеба с отрубями с маслом;

Кусочек твердого сыра.

Обед

Гречневая каша с овощами;

Рыбная котлета;

Фрукт.

Ужин

Запеченное филе индейки;

Овощной салат.

Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творог или кефир.

Правильное питание, меню на неделю: воскресенье

Завтрак

Глазунья;

Тост из цельнозернового хлеба с авокадо;

Сухофрукты и фрукты.

Обед

Запеченный картофель;

Запеченные куриные голени;

Фрукт.

Ужин

Запеченное куриное филе;

Овощи на пару.

Если вам подходит пятиразовое питание, можно добавить в рацион творог или кефир.

При правильном питании для похудения меню на каждый день для девушек отличается от меню для мужчин объемом порций.

Ранее Главред писал о быстром похудении, назвал ключевые упражнения для похудения и выяснил, как избавиться от живота. Напомним, чтобы сбросить жир на животе необходимо правильно питаться, больше двигаться и выполнять специальные упражнения. Чтобы заполучить плоский живот также нужно следить за осанкой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
меню похудение правильное питание рацион
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:39
Правильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю
07:25
В Кабмине назвали наказание, грозящее жителям "Л/ДНР" за получение паспортов России Видео
07:15
Российские паспорта для всех украинцев: что стоит за обещанием Путина и что будет делать Зеленский
06:58
Почему Путин и Порошенко синхронно пытаются "совратить" Зеленского мнение
06:30
Гороскоп на май-2019: каким знакам Зодиака повезет, а каких ждет катастрофа
06:09
Поздравления с 1 Мая на словах и в открытках Фото Видео
05:43
"Ешьте побольше ": диетолог рассказала, что и как есть, чтобы без проблем вернуть форму после праздников Видео
05:32
Ирония судьбы: эксперт рассказал, как Тимошенко помогла Зеленскому
05:07
Ученые рассказали, в каком возрасте людей чаще всего тянет на секс
04:24
Жена Ступки показала голое фото у бассейна Видео
03:45
В NASA назвали сроки глобального апокалипсиса Видео
02:54
В Японии открыли бордель для воплощения самых развратных фантазий с секс-куклами
02:10
"Ему точно 47?": Джаред Лето поразил сеть идеальным торсом Видео
01:13
Снимает стресс и помогает добиться фигуры мечты: Ефросинина показала идеальные упражнения Видео
01:01
Google презентовал дудл к празднику 1 мая
00:45
"Своей вагине не хозяйка": В США надзирательницу посадили в тюрьму за секс с зэком
00:27
Зеленский встретился с Онуфрием и получил сувенир от Филарета
00:05
Обнаженные танцоры снялись на фоне мировых достопримечательностей: завораживающие фото Фото
00:00
Тоттенхэм - Аякс 0:1. Аякс обыграл в гостевом матче Тоттенхэм в полуфинале ЛЧ Фото Видео
30 апреля, вторник
23:29
Эксперт оценил отношение Запада к Зеленскому Видео
23:01
В Чехии суд поддержал владельца отеля, который не селит отрицающих аннексию Крыма постояльцев
22:36
Пожар на Ровенской АЭС: специалисты дали прогноз по угрозе для людей и экологии Видео
22:09
Портников пояснил, почему Зеленский для Путина опаснее Порошенко Видео
21:41
"25% - элита Украины, самые умные и образованные": сторонник Порошенко шокировал агрессивным заявлением Видео
21:15
Победе дочери Алсу на российском Голосе поспособствовал военный завод
20:48
Кернес похвалил Зеленского и указал на ошибки предшественников Видео
20:24
"Так и не извинился": в Сети возмущены заявлением Ревы, который назвал жителей Донбасса "мразями"
20:15
Доктор Комаровский назвал самый правильный детский ужин Видео
19:36
Порошенко договорился с Зеленским о встрече: первые подробности Видео
19:21
Минобороны России выдало технику полувековой давности за новый самолет Видео
19:20
Порошенко, поздравляя Зеленского с победой, не упустил возможности помянуть Путина Видео
18:45
"Сделаем это вместе": Зеленский объявил первый конкурс на вакантную должность Видео
18:19
Путин решил отозвать посла России в Беларуси: что случилось Видео
18:01
Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием
17:49
Российские паспорта для "ЛДНР": Киев нашел способ вставить Москве палки в колеса Видео
17:35
Супрун высказалась о дальнейшей работе с Зеленским Видео
17:01
Вышел первый трейлер киноадаптации Соника: взрывное зрелище и неузнаваемый Джим Керри в необычном амплуа Видео
16:59
Филармонию удалось спасти от разрушения, которое длилось годами – блогер
16:50
Будущая первая леди откровенно рассказала об отношении Зеленского к Путину и Коломойскому Видео
16:26
Лучшие фигуристы России сбежали из страны Видео
16:11
Красивые девушки и сексуальные танцы: Dan Balan представил новый клип Видео
15:38
Поздравления с наступающим 1 Мая на русском и украинском – тексты и открытки Фото Видео
15:35
В Центризбиркоме рассказали, готовы ли к досрочным выборам в Раду
15:14
Молодая порнозвезда побаловала фанатов жаркими фото с голой грудью Фото
14:24
Погода 1 мая: синоптик назвала единственный регион Украины, оставшийся без дождей Видео
14:22
Семейная прогулка: Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети фото с родными братьями
13:49
Экс-ведущая Орла и Решки слегла с серьезной болезнью во Вьетнаме
13:43
Окончательно и бесповоротно: ЦИК огласила официальные результаты выборов 2019 Видео
13:08
Как правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 2019 и когда оно сбудется Видео
13:04
"Волнуешь!": Настя Каменских завела сеть сексуальным фото в бикини
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться