Поздравления с наступающим 1 Мая на русском и украинском – тексты и открытки

1 мая Украина, а заодно Россия и еще больше сотни других стран отмечают День труда (праздник Весны и Труда). Еще его называют День международной солидарности трудящихся, и в Украине 1 мая по-прежнему официальный выходной.

Читайте такжеМайские праздники 2019: как работают Новая Почта, Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк на ПасхуОб истории праздника и что символизирует 1 Мая Главред писал ранее. Символ 1 Мая – это цветы: от конкретных до самых разных весенних, какие понравятся.

Тем, кто считает праздник коммунистическим, напомним, что история праздника 1 Мая берет начало в США. А первым, кто отметил этот праздник (в далеком 1890 году), был не коммунистический СССР, а европейские страны: Германия, Бельгия, Италия, Испания, Франция и другие – и сами США. А вот в России первые маевки проводить стали лишь с 1897 года.

Поздравления с наступающим 1 Мая в прозе, стихах и смс

С наступающим днем Первомая, ура,

Отложите в сторонку заботы, дела,

Пусть ваш труд принесет большие плоды,

Пусть оправданы будут все ваши труды.

Вам желаю достатка и счастья во всем,

Будет пусть полон чашей очаг ваш и дом,

Будет впредь настроение отличным всегда,

Большой радости, мира, успехов, добра.

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Поздравляю вас с наступающим праздником – 1 Мая! Желаю вам, чтобы в вашей жизни соблюдался баланс между двумя составляющими этого праздника – трудом и отдыхом! Пусть дни будут долгими и солнечными, работа интересной и результативной, а жизнь яркой и насыщенной приятными событиями! Здоровья вам, мира, добра и удачи во всех начинаниях!

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3 смс - 143 символа:

Пусть Первомай принесет настроение,

Прекрасное, легкое, просто весеннее,

Пусть наступающий праздник подарит

Все то, о чем Вы так долго мечтали.

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Примите самые теплые поздравления с наступающим 1 мая – Днем Весны и Труда! Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. От весны, которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твердо знаем, что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

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3 смс - 194 символа:

На пороге Первомай,

Не страдай и не скучай!

Поздравляю с днем труда,

Обойдет пускай беда.

Труд пускай разгонит лень,

Будет светлым каждый день.

Оптимизм поможет пусть

Осветить весь долгий путь.

***

3 смс - 195 символов:

Накануне Первомая

Ярких дней вам пожелаю.

Будет пусть легко трудиться,

Отдыхать и веселиться!

Пусть преследует успех,

Искренний пусть льется смех,

Солнца, света и тепла!

Поздравляю с днем труда!

1 Травня: привітання

З 1 травня я вітаю,

Теплих днів тобі бажаю!

Ти забудь про ті плакати,

Краще думай про лопати.

Попрацюй ти в огороді,

Як же гарно на природі…

Не забудь позагорать,

Мишці трішки прокачать!

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Прийміть щирі вітання зі святом 1 травня – Днем весни і праці! Нехай у ці святкові дні у ваших оселях панують добро, порозуміння та гарний настрій! Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного щастя, благополуччя, оптимізму й удачі у всіх починаннях!

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1 Травня – свято всіх трудящих,

Але у вихідні трудитись – нащо?

Поїдьмо на природу, щоб у свято

Відпочивали всі активно і завзято!

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Дорогі колеги і партнери!!! Вітаємо вас з наступаючим 1 травня, святом Весни і праці! Хочемо побажати вам плідної співпраці, настнаги да плідних здобутків у всіх сферах життя!

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Втомились люди працювати,

Вже ноги ледь ідуть до хати,

Тож 1 Травня – гідне свято,

Його ми будем відзначати!

У свято праці навесні

Від праці відпочиньмо всі!