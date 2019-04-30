Поздравления с наступающим 1 Мая на русском и украинском – тексты и открытки

Главред отобрал только лучшие поздравления с Первомаем.
1 мая Украина, а заодно Россия и еще больше сотни других стран отмечают День труда (праздник Весны и Труда). Еще его называют День международной солидарности трудящихся, и в Украине 1 мая по-прежнему официальный выходной.
Читайте такжеМайские праздники 2019: как работают Новая Почта, Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк на ПасхуОб истории праздника и что символизирует 1 Мая Главред писал ранее. Символ 1 Мая – это цветы: от конкретных до самых разных весенних, какие понравятся.
Тем, кто считает праздник коммунистическим, напомним, что история праздника 1 Мая берет начало в США. А первым, кто отметил этот праздник (в далеком 1890 году), был не коммунистический СССР, а европейские страны: Германия, Бельгия, Италия, Испания, Франция и другие – и сами США. А вот в России первые маевки проводить стали лишь с 1897 года.
Поздравления с наступающим 1 Мая в прозе, стихах и смс
С наступающим днем Первомая, ура,
Отложите в сторонку заботы, дела,
Пусть ваш труд принесет большие плоды,
Пусть оправданы будут все ваши труды.
Вам желаю достатка и счастья во всем,
Будет пусть полон чашей очаг ваш и дом,
Будет впредь настроение отличным всегда,
Большой радости, мира, успехов, добра.
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Поздравляю вас с наступающим праздником – 1 Мая! Желаю вам, чтобы в вашей жизни соблюдался баланс между двумя составляющими этого праздника – трудом и отдыхом! Пусть дни будут долгими и солнечными, работа интересной и результативной, а жизнь яркой и насыщенной приятными событиями! Здоровья вам, мира, добра и удачи во всех начинаниях!
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3 смс - 143 символа:
Пусть Первомай принесет настроение,
Прекрасное, легкое, просто весеннее,
Пусть наступающий праздник подарит
Все то, о чем Вы так долго мечтали.
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Примите самые теплые поздравления с наступающим 1 мая – Днем Весны и Труда! Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. От весны, которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твердо знаем, что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!
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3 смс - 194 символа:
На пороге Первомай,
Не страдай и не скучай!
Поздравляю с днем труда,
Обойдет пускай беда.
Труд пускай разгонит лень,
Будет светлым каждый день.
Оптимизм поможет пусть
Осветить весь долгий путь.
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3 смс - 195 символов:
Накануне Первомая
Ярких дней вам пожелаю.
Будет пусть легко трудиться,
Отдыхать и веселиться!
Пусть преследует успех,
Искренний пусть льется смех,
Солнца, света и тепла!
Поздравляю с днем труда!
1 Травня: привітання
З 1 травня я вітаю,
Теплих днів тобі бажаю!
Ти забудь про ті плакати,
Краще думай про лопати.
Попрацюй ти в огороді,
Як же гарно на природі…
Не забудь позагорать,
Мишці трішки прокачать!
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Прийміть щирі вітання зі святом 1 травня – Днем весни і праці! Нехай у ці святкові дні у ваших оселях панують добро, порозуміння та гарний настрій! Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного щастя, благополуччя, оптимізму й удачі у всіх починаннях!
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1 Травня – свято всіх трудящих,
Але у вихідні трудитись – нащо?
Поїдьмо на природу, щоб у свято
Відпочивали всі активно і завзято!
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Дорогі колеги і партнери!!! Вітаємо вас з наступаючим 1 травня, святом Весни і праці! Хочемо побажати вам плідної співпраці, настнаги да плідних здобутків у всіх сферах життя!
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Втомились люди працювати,
Вже ноги ледь ідуть до хати,
Тож 1 Травня – гідне свято,
Його ми будем відзначати!
У свято праці навесні
Від праці відпочиньмо всі!