С Днем банковского работника 2019 – открытки и тексты

Главред подобрал поздравления с Днем банковского работника своими словами, шуточные и прикольные.
День банковского работника Украина отмечает из года в год 20 мая. День банкира в 2019 году выпал на понедельник.
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День банковского работника: поздравления
Кредиты, депозиты, валютные счета...
Тебе знакома очень вся эта суета,
Ты очень компетентен, и в этом просто ас.
Поэтому поздравить тебя хочу сейчас.
Хочу тебе в карьере лишь взлетов пожелать,
Ошибок неприятных суметь всех избежать,
Клиентов постоянных, стабильности валют,
Чтоб дорого ценился твой честный нужный труд.
Работа чтобы в радость всегда тебе была
И хватка деловая тебя не подвела.
А в личном: много счастья, здоровья и любви,
Чтоб с легкостью сбывались мечтания твои.
***
Украинские банкиры — самые гуманные банкиры в мире! Сегодняшний праздник, посвящается всем работникам банковской сферы. Хочу от всей души пожелать вам вдохновения и доброты, побольше честных клиентов и почаще получать премии и благодарность за проделанную работу. С Днем банковского работника Украины!
***
2 смс - 91 символ:
За тебя,
Работник банка,
Поднимаем
Эти склянки.
Ты живи
И не тужи,
Крепко с деньгами
Дружи!
***
Банк – место, где сбываются мечты.
Он выдает кредиты и "наличку".
Сидят там люди небывалой красоты,
В окошечках, у каждого табличка.
Ты мой банкир, хочу тебя поздравить,
Пусть нравится тебе твоя работа.
Чтоб выдавая груды денег людям
Всегда ты радовался за кого-то!
***
Поздравляю с профессиональным праздником, днем банковского работника Украины! Желаю избегания тернистых путей решения вопросов, спокойствия, толерантности, терпимости в рабочих буднях, радости, любви, удачи, здоровья в повседневной жизни.
***
2 смс - 121 символ:
Наши денежки считают
И проценты начисляют.
И по жизни утверждают:
Не храните дома в банке,
А храните в нашем банке.
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Желаю вам только доходов!
Забыть об убытках вообще!
Процент прибавлять с каждым годом
Хороших и нужных вещей!
Надежности, стойкости к бурям,
Финансовым или семейным!
Пусть от конкурентов убудет,
Вы ж лишь прибавленье имейте!
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Поздравляю всех банкиров страны с профессиональным праздником. Желаю финансового благополучия и стабильной экономической ситуации. Пускай работа приносит удовольствие. Пускай в дружном коллективе всегда будет товарищеский микроклимат, а начальство всегда по достоинству оценивает вашу работу.
***
3 смс - 175 символов
Вы за гривнами следите,
И курсом валютным,
И кредиты нам дадите
Беспроцентно абсолютно.
Пусть все банки Украины
Дарят нам заботу,
Ну, а всем нашим банкирам
Спасибо за работу!