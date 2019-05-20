С Днем банковского работника 2019 – открытки и тексты

День банковского работника Украина отмечает из года в год 20 мая. День банкира в 2019 году выпал на понедельник.

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День банковского работника: поздравления

Кредиты, депозиты, валютные счета...

Тебе знакома очень вся эта суета,

Ты очень компетентен, и в этом просто ас.

Поэтому поздравить тебя хочу сейчас.

Хочу тебе в карьере лишь взлетов пожелать,

Ошибок неприятных суметь всех избежать,

Клиентов постоянных, стабильности валют,

Чтоб дорого ценился твой честный нужный труд.

Работа чтобы в радость всегда тебе была

И хватка деловая тебя не подвела.

А в личном: много счастья, здоровья и любви,

Чтоб с легкостью сбывались мечтания твои.

***

Украинские банкиры — самые гуманные банкиры в мире! Сегодняшний праздник, посвящается всем работникам банковской сферы. Хочу от всей души пожелать вам вдохновения и доброты, побольше честных клиентов и почаще получать премии и благодарность за проделанную работу. С Днем банковского работника Украины!

***

2 смс - 91 символ:

За тебя,

Работник банка,

Поднимаем

Эти склянки.

Ты живи

И не тужи,

Крепко с деньгами

Дружи!

***

Банк – место, где сбываются мечты.

Он выдает кредиты и "наличку".

Сидят там люди небывалой красоты,

В окошечках, у каждого табличка.

Ты мой банкир, хочу тебя поздравить,

Пусть нравится тебе твоя работа.

Чтоб выдавая груды денег людям

Всегда ты радовался за кого-то!

***

Поздравляю с профессиональным праздником, днем банковского работника Украины! Желаю избегания тернистых путей решения вопросов, спокойствия, толерантности, терпимости в рабочих буднях, радости, любви, удачи, здоровья в повседневной жизни.

***

2 смс - 121 символ:

Наши денежки считают

И проценты начисляют.

И по жизни утверждают:

Не храните дома в банке,

А храните в нашем банке.

***

Желаю вам только доходов!

Забыть об убытках вообще!

Процент прибавлять с каждым годом

Хороших и нужных вещей!

Надежности, стойкости к бурям,

Финансовым или семейным!

Пусть от конкурентов убудет,

Вы ж лишь прибавленье имейте!

***

Поздравляю всех банкиров страны с профессиональным праздником. Желаю финансового благополучия и стабильной экономической ситуации. Пускай работа приносит удовольствие. Пускай в дружном коллективе всегда будет товарищеский микроклимат, а начальство всегда по достоинству оценивает вашу работу.

***

3 смс - 175 символов

Вы за гривнами следите,

И курсом валютным,

И кредиты нам дадите

Беспроцентно абсолютно.

Пусть все банки Украины

Дарят нам заботу,

Ну, а всем нашим банкирам

Спасибо за работу!