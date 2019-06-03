Астролог рассказал, потеряет ли Украина Томос из-за конфликта Филарета и Епифания

Астролог рассказал, чем закончится конфликт между митрополитом Епифанием и патриархом Филаретом / vidomosti.kiev.ua

Конфликт между главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и патриархом Филаретом постепенно сойдет на нет, причем уже в обозримом будущем. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"В июне украинское православие будет переживать жутко напряженный период. Поскольку Юпитер как раз в этом месяце будет находиться в "жестком квадрате" к Нептуну, а обе эти планеты связаны с верой и религией. Из-за такой комбинации планет в середине июня может обостриться религиозная борьба и противостояние между представителями разных конфессий в мире (например, между христианами и мусульманами). И Украина тут не станет исключением, потому нам стоит опасаться серьезной борьбы между православными церквями и конфликтов в недавно созданной церкви – ПЦУ", - сказал астролог.

По словам Росса, конфликт должен разрешиться довольно скоро, ситуация прояснится в 20-х числах июня.

Читайте также"Филарет испортился, Епифаний тоже, несите других": что говорят украинцы о церковном скандале"Если говорить о конфликте Епифания и Филарета, то в данной ситуации проявилась чисто водолейская натура предстоятеля новой церкви. Водолеям свойственно внезапно менять свое поведение, отношение, мнение. Епифаний, как я и прогнозировал ранее, не смог долго оставаться в подчиненном положении по отношению к патриарху Филарету и стал отходить от него, постепенно выходя на первый план. Собственно, потому-то на Епифания Филарет и обиделся", - объяснил эксперт.

Росс прогнозирует, что данный конфликт разрешится в пользу Епифания – в астрологическом плане у него более благоприятная ситуация.

"Епифаний, в итоге, просто переберет все бразды правления новой церковью в свои руки. Кроме того, хочу успокоить и заверить, что Украина Томос об автокефалии церкви не потеряет. Утратой Томоса даже "не пахнет". Этого не произойдет", - заврел астролог.

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