Эксперт поведал, как надежно и легко обезопасить свои данные от утечки в Сеть

13 июня 2019, 00:33

По мнению специалиста, заниматься "обезопасиванием" своих личных данных нужно каждому пользователю Сети.

Иллюстративное фото / BBC

Для того, чтобы обезопасить свои личные данные от утечки в Сеть, обязательно нужно предпринять несколько превентивных мер и шагов.

Такого мнения придерживается эксперт по кибербезопасности Владислав Онищенко, сообщает РИА Новости.

"Если у вас утекли данные, связанные с финансами — с карточками, банковскими счетами, — то это прямой путь в банк, правоохранительные органы. Это такое же преступление, как если бы у вас просто увели деньги со счета", — заявил он.

По мнению Онищенко, в случае, если в Сеть утекли частные снимки либо телефонные номера, совершить практически ничего уже невозможно. Даже если удастся добиться запрета на их публикацию на одном ресурсе, то они обязательно всплывут на любом другом.

Однако специалист назвал несколько способов/методов, которые помогают защититься от подобных утечек данных. В первую очередь, необходимо закрывать надежным паролем любые личные сведения. Кроме того, очень важно регулярно менять пароли – во избежание взлома.

Далее, все данные, связанные с финансами, нужно защищать двухфакторной аутентификацией и следить за тем, чтобы доступ к ним был только у владельца.

Напомним, ранее гендиректор самой популярной мировой соцсети Facebook Марк Цукерберг принес извинения из-за большой утечки данных оттуда.


 

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