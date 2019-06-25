День моряка – волнительные поздравления и яркие открытки

День моряка или, как еще говорят, День мореплавателя (Day of the Seafarer) из года в год большинство стран празднует 25 июня.

История знает немало примеров мужества и самоотверженности моряков. О них пишут не только на страницах учебников – но и посвящают им романы, фильмы.

Главред подобрал самые красивые и прикольные поздравления с Днем моряка.

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Поздравления с Днем моряка

Сегодня славный праздник моряков,

Вас от души всех поздравляем дружно,

Мы труд ваш ценим, опасный порой,

И благодарим за вашу службу.

Пусть безопасной будет служба,

Пускай печали исчезнут навсегда,

Пусть настоящая мужская дружба,

Ведет вас через долгие года.

***

Вот и настал твой день, дорогой наш морской волк! Ты обладаешь суровым взглядом и серьезным нравом, однако в душе остаешься самым замечательным парнем, который так уверенно и умело ведет по морским просторам огромный корабль. Сегодня мы от всего сердца хотим поздравить тебя с профессиональным праздником, и пожелать как можно чаще бросать якорь на родных землях, а не зарубежных портах. И пусть твое счастье будет безоблачным, как небо в штиль!

***

В ваш день желаем вам здоровья,

Чтоб побеждать любых врагов!

А дома пусть вас ждут с любовью,

Бесстрашных славных моряков!

***

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В Международный день моряка хочу пожелать веселых песен на палубе корабля твоей жизни, благополучных и счастливых маршрутов без штормовых предупреждений и возможных бунтов на корабле. Желаю крепчайшего здоровья, невероятных сил и самой верной любви.

***

Курсом заданным всегда идете,

Службу добросовестно несете,

Вам даже шторм не может помешать,

И вал девятый вас не в силах напугать.

В день моряка, примите поздравленья,

Пусть служба вам приносит вдохновенье,

Пусть успех сопутствует в жизни, на работе,

Пусть ожидают вас только приятные заботы.

***

Морякам всем – поздравлений!

В жизни – памятных мгновений,

Удачи, счастья и тепла!

Пусть будут не страшны шторма!

***

Моряк – не профессия. Это жизнь. Соленая морская соль уже у тебя в сердце, и ты, наверное, никогда не расстанешься с этой стихией. Мореплаватель, мы поздравляем тебя с твоим днем! И иногда немного жалеем, что самые великие открытия не дождались тебя, и мир уже знает о Китае и Америке… Но хочется сказать сказать тебе одно: неважно, плывешь ты или идешь пешком, выбираешь старую или новую дорогу, смотри на мир всегда свежим взглядом, чаще улыбайся и удивляйся! Поздравляем!

***

3 смс - 182 символа:

Желаю жизни без шторма, чувств без штиля, здоровья крепкого, как якорь. Пусть волны счастья несут по жизни с улыбкой и с солнечной погодой, а корабль жизни никогда не встретит скалы.

***

В море тихо, в море сухо,

Ведь моряк сошел на сушу.

В море мирно, в море штиль,

Корабль не автомобиль!

Моряк — мечта любой девицы,

Лишь стоит формой посветить,

На него устремляются лица,

Он желает их всех пригубить.

В твоей жизни одно только чувство

Это чувство безбрежно — любовь,

Без него становится грустно,

Без него и морковь, не морковь.

Море — вот что важно для жизни,

Так храни его в сердце своем,

Никогда не забывай про Отчизну,

И служи ей и ночью и днем!