День моряка – волнительные поздравления и яркие открытки

Главред подобрал самые красивые и прикольные поздравления с Днем моряка.
День моряка или, как еще говорят, День мореплавателя (Day of the Seafarer) из года в год большинство стран празднует 25 июня.
История знает немало примеров мужества и самоотверженности моряков. О них пишут не только на страницах учебников – но и посвящают им романы, фильмы.
Главред подобрал самые красивые и прикольные поздравления с Днем моряка.
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Поздравления с Днем моряка
Сегодня славный праздник моряков,
Вас от души всех поздравляем дружно,
Мы труд ваш ценим, опасный порой,
И благодарим за вашу службу.
Пусть безопасной будет служба,
Пускай печали исчезнут навсегда,
Пусть настоящая мужская дружба,
Ведет вас через долгие года.
***
Вот и настал твой день, дорогой наш морской волк! Ты обладаешь суровым взглядом и серьезным нравом, однако в душе остаешься самым замечательным парнем, который так уверенно и умело ведет по морским просторам огромный корабль. Сегодня мы от всего сердца хотим поздравить тебя с профессиональным праздником, и пожелать как можно чаще бросать якорь на родных землях, а не зарубежных портах. И пусть твое счастье будет безоблачным, как небо в штиль!
***
В ваш день желаем вам здоровья,
Чтоб побеждать любых врагов!
А дома пусть вас ждут с любовью,
Бесстрашных славных моряков!
***
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В Международный день моряка хочу пожелать веселых песен на палубе корабля твоей жизни, благополучных и счастливых маршрутов без штормовых предупреждений и возможных бунтов на корабле. Желаю крепчайшего здоровья, невероятных сил и самой верной любви.
***
Курсом заданным всегда идете,
Службу добросовестно несете,
Вам даже шторм не может помешать,
И вал девятый вас не в силах напугать.
В день моряка, примите поздравленья,
Пусть служба вам приносит вдохновенье,
Пусть успех сопутствует в жизни, на работе,
Пусть ожидают вас только приятные заботы.
***
Морякам всем – поздравлений!
В жизни – памятных мгновений,
Удачи, счастья и тепла!
Пусть будут не страшны шторма!
***
Моряк – не профессия. Это жизнь. Соленая морская соль уже у тебя в сердце, и ты, наверное, никогда не расстанешься с этой стихией. Мореплаватель, мы поздравляем тебя с твоим днем! И иногда немного жалеем, что самые великие открытия не дождались тебя, и мир уже знает о Китае и Америке… Но хочется сказать сказать тебе одно: неважно, плывешь ты или идешь пешком, выбираешь старую или новую дорогу, смотри на мир всегда свежим взглядом, чаще улыбайся и удивляйся! Поздравляем!
***
3 смс - 182 символа:
Желаю жизни без шторма, чувств без штиля, здоровья крепкого, как якорь. Пусть волны счастья несут по жизни с улыбкой и с солнечной погодой, а корабль жизни никогда не встретит скалы.
***
В море тихо, в море сухо,
Ведь моряк сошел на сушу.
В море мирно, в море штиль,
Корабль не автомобиль!
Моряк — мечта любой девицы,
Лишь стоит формой посветить,
На него устремляются лица,
Он желает их всех пригубить.
В твоей жизни одно только чувство
Это чувство безбрежно — любовь,
Без него становится грустно,
Без него и морковь, не морковь.
Море — вот что важно для жизни,
Так храни его в сердце своем,
Никогда не забывай про Отчизну,
И служи ей и ночью и днем!