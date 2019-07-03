Самое слабое звено: астролог назвал самый невезучий знак Зодиака июля

3 июля 2019, 07:03

Главными неудачниками месяца станут Козерог и Рак.

Знаки Зодиака
Знаки Зодиака

Четырем знакам Зодиака гороскоп сулит проблемы в июле. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Золото" лузера месяца получит Козерог.

"Поскольку затмения будут происходить на оси Козерога и Рака, представители этих двух знаков станут самыми большими неудачниками месяца. Именно в жизни Козерогов и Раков в июле будут самые сложные ситуации, которые только можно вообразить. Поскольку заходящий узел и Сатурн – в Козероге, то сильнее всего судьба будет бить именно по представителям этого знака Зодиака. Сначала солнечное затмение произойдет в зодиакальном знаке Рака, а потом лунное – в знаке Козерога", - объяснил он.

Читайте такжеГороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический периодПо словам Росса, Козероги также могут лишиться работы, им точно не стоит рассчитывать на карьерный рост и успехи в их деятельности в этом месяце.

"Плюс ко всему, они рискуют попасть в финансовую каббалу. Потому Козерогам вообще никаких действий лучше в июле не предпринимать", - добавил астролог.

На втором месте невезучих знаков Зодиака июля - Рак.

"Ракам в июле не позавидуешь, особенно непросто все будет складываться в любви и браке. Есть риск потерять жену (или мужа), могут быть измены, отсутствие взаимопонимания, споры из-за недвижимости. Также Раков может ждать вынужденная эмиграция или переезд, и, наоборот, их могут депортировать из другой страны. Кроме того, Раки могут потерять много денег или разориться в июле, особенно это касается тех, кто пытается зарабатывать на валютных колебаниях", - отметил эксперт.

На третьем месте аутсайдеров месяца - Весы.

Читайте такжеКатастрофы, смерти и два затмения: что пророчит гороскоп на июль-2019 для всех знаков Зодиака"Весам в июле придется непросто. Их могут ждать проблемы с договорами и партнерством. Могут возникнуть непреодолимые разногласия с партнерами, проблемы в бизнесе, сложные ситуации при заключении договоров и контрактов, непросто будет вести переговоры. Весам лучше отправиться в июле на отдых, на острова, и на время просто отойти от дел", - посоветовал Росс.

По словам астролога, еще одним лузером станет Овен.

"Овнов ждет сложный месяц, и эти сложности будут связаны с любовниками (или любовницами), а также детьми. Детей о Овнам следует особенно беречь в этот период. Представителям этого знака следует опасаться травм и сложных ситуаций в дороге. Кроме того, Овнам в июле, как никому другому из знаков, нужно следить за тем, чтобы воры-домушники не влезли к ним в квартиру и не обчистили ее. Кроме того, в июле Овнам стоит опасаться угонов автомобилей. А еще им нужно быть внимательными, поскольку они могут проявлять губительную для них наивность при заключении важных сделок", - резюмировал Росс.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю 1-7 июля. Он астролог спрогнозировал ужасное начало июля и рассказал, как уберечься от опасности.

Кроме того, астролог назвал самые удачливые знаки Зодиака месяца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
рак гороскоп весы Влад Росс Овен Козерог
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:49
У Зеленского рассказали, чего тот достиг на встрече с Волкером в Канаде
07:28
Кубок Америки. Бразилия вышла в финал Видео
07:15
С Днем полиции Украины – смелые поздравления на русском и украинском языке Фото Видео
07:03
Самое слабое звено: астролог назвал самый невезучий знак Зодиака июля
06:57
Русский язык на Донбассе: что это решит и в чем угроза мнение
06:36
Томос "растворится": астролог рассказал, чем закончатся скандалы Епифания и Филарета
06:13
"Похож на ху*ло": на Киевщине похоронили Путина, опубликовано фото с места "погребения"
05:50
Экономист объяснил, во сколько обойдется восстановление Донбасса, и как это ударит по Украине
05:24
Эксперты развеяли популярный миф о похудении
05:09
Корабль пришельцев с Нибиру, а не российская ракета: уфологи рассекретили взрыв на Кипре
04:52
Психологи рассказали, как паре добиться самого лучшего секса
04:11
Воспитанник Шахтера перешел в российский клуб
03:30
Диетолог назвала простые шаги для похудения Видео
03:02
"Это невыгодно населению": эксперт рассказал, когда ждать резкого скачка гривны
02:18
Ученые рассказали, как избавить женщину от комплексов по поводу секса
01:10
Козлова с треском вылетела с Уимблдона
00:28
Эксперт назвала самые вредные и полезные для здоровья каши
02 июля, вторник
23:55
Главные новости 2 июля: провал переговоров в Минске и договоренности Зеленского и Трюдо Фото
23:45
Густое и с целыми ягодами: как варить вкуснейшее варенье из клубники Фото Видео
23:30
"Шаг к безвизу, принципиальное решение о вооружении": Зеленский рассказал, о чем договорился с Трюдо Фото Видео
23:10
Скончался известный американский спортсмен
22:46
У Кучмы пожаловались: Россия в Минске "задавила" прогресс по Донбассу Видео
22:21
"Окончательное обвинение": адвокат поделился свежими новостями из РФ о пленных украинских моряках
22:05
"Огромная опасность": стоматолог предупредила об угрозах из-за мороженого и чая Видео
21:51
Мугуруса сенсационно вылетела с Уимблдона
21:26
Уже не в розыске: статус бывшего "регионала" Иванющенко кардинально изменился
21:24
Найдено тело пропавшей на озере Комо футболистки
21:02
Клюев в розыске, его задержат: в ГПУ поведали о планах в отношении одиозного экс-"регионала"
20:40
Национальный экспертно-строительный альянс назвал главную цель своей деятельности
20:28
Гибель 14 человек на атомной подлодке Лошарик: в Минобороны РФ скрывают место аварии - СМИ
20:03
Огурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецепты Фото Видео
19:55
Зеленский в Торонто сделал важное заявление об украинском языке
19:45
"Часть кровавого Путина": историк назвал главный компромат на патриарха Кирилла
19:40
В Сети выставили на продажу картину с Ляшко и Мосийчуком в БДСМ-стиле
19:00
Вятрович назвал Зеленского "х-фактором"
18:53
Юрий Лоза вступился за Пугачеву и назвал виновных в скандальной выходке певицы
18:30
Парубий бесцеремонно завернул наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду: документ
18:20
На Харьковщине разбился учебно-боевой самолет, опубликованы фото Фото Видео
18:10
В Одессе муж убил жену и ранил сына, а затем изрезал себе живот Видео
18:05
Морские блохи нападают на туристов в Кирилловке: чем опасны ненасытные паразиты Фото
17:56
Выборы 2019: в Украине решили дать наблюдателям от ПАСЕ "от ворот поворот" — нардеп Видео
17:26
Набедокурил ураган: на Полесье стихия содрала крышу школы Фото
17:13
В Киеве полиция изьяла 400 кг кокаина стоимостью 60 млн долларов Видео
17:10
Разрушена стена: под Лубнами погибли мужчина и женщина
16:45
Гнев небес: бойцы ВСУ искрошили на куски разведбазу боевиков на Донбассе - опубликовано видео Видео
16:45
"За вонидлово будет наложен штраф": скандал со спортсменкой Соловей и чиновником набирает обороты
16:41
Солнечное затмение: астролог сказал, кому светят особые события Видео
16:40
В аннексированном Крыму исчезло озеро: фотофакт Фото
16:33
В России из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 человек
16:31
Зеленский в Торонто сделал важное заявление о членстве Украины в ЕС и НАТО
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять