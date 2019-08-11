Названы топ-5 самых вредных для здоровья овощей

Ученые заявили, что есть овощи, опасные для здоровья челвоека, их лучше меньше кушать.
Не все овощи полезны, убеждены ученые. Некоторые овощи могут нанести непоправимый ущерб здоровью.
Картофель
Лидером среди вредных для здоровья человека овощей является картофель с высоким содержанием крахмала. Из-за него повышается уровень сахара в крови, и очень быстро снова наступает чувство голода.
Баклажан
На втором "почетном" месте про вредности восседает баклажан. В его кожуре есть соланин, оказывающий негативное влияние на нервную систему и психику человека. Также стоит учитывать, что при тепловой обработке все ценные вещества у баклажана улетучиваются.
Петрушка
Третье место по вредности закреплено за петрушкой. Да-да, петрушка может навредить человеку, так как способна накапливать нитраты в организме. Большое количество этой зелени может вызвать судороги, болезни почек и головную боль.
Шпинат
Погубить здоровье человека может и шпинат. По уровню вредности он на четвертом месте. Его опасность таится в щавелевой кислоте, она вызывает болезни почек и печени.
Болгарский перец
Замыкает пятерку опасных овощей болгарский перец. Его нельзя употреблять людям с сердечными заболеваниями, он вредит суставам. Также врачи не рекомендуют его употреблять тем, кто страдает от гастрита и нервных заболеваний, передает u-f.
Напомним, ранее были названы продукты, которые не стоит есть на ночь. На ночь лучше не пить алкоголь, сладкую газировку и сырое молоко. Кроме того, если у человека был плотный обед, то стоит сделать легкий ужин, и наоборот.