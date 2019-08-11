Названы топ-5 самых вредных для здоровья овощей

Названы пять вредных овощей / фото из открытых источников

Не все овощи полезны, убеждены ученые. Некоторые овощи могут нанести непоправимый ущерб здоровью.

Картофель

Лидером среди вредных для здоровья человека овощей является картофель с высоким содержанием крахмала. Из-за него повышается уровень сахара в крови, и очень быстро снова наступает чувство голода.

Баклажан

На втором "почетном" месте про вредности восседает баклажан. В его кожуре есть соланин, оказывающий негативное влияние на нервную систему и психику человека. Также стоит учитывать, что при тепловой обработке все ценные вещества у баклажана улетучиваются.

Петрушка

Третье место по вредности закреплено за петрушкой. Да-да, петрушка может навредить человеку, так как способна накапливать нитраты в организме. Большое количество этой зелени может вызвать судороги, болезни почек и головную боль.

Шпинат

Погубить здоровье человека может и шпинат. По уровню вредности он на четвертом месте. Его опасность таится в щавелевой кислоте, она вызывает болезни почек и печени.

Болгарский перец

Замыкает пятерку опасных овощей болгарский перец. Его нельзя употреблять людям с сердечными заболеваниями, он вредит суставам. Также врачи не рекомендуют его употреблять тем, кто страдает от гастрита и нервных заболеваний, передает u-f.

Напомним, ранее были названы продукты, которые не стоит есть на ночь. На ночь лучше не пить алкоголь, сладкую газировку и сырое молоко. Кроме того, если у человека был плотный обед, то стоит сделать легкий ужин, и наоборот.