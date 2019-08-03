Названы продукты, которые не стоит есть на ночь

Лучше не есть на ночь сырую рыбу и сырое мясо, сообщила диетолог / pohudejkina

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что есть ряд продуктов, которые не стоит есть на ночь — фастфуд, сырое мясо и рыбу, сырые яйца.

На ночь лучше не пить алкоголь, сладкую газировку и сырое молоко, написала эксперт на своей странице в Instagram.

По данным эксперта, если у человека был плотный обед, то стоит сделать легкий ужин, и наоборот.

"То, что действительно лучше не есть на ночь это фастфуд, алкоголь, сладкие газированные напитки, немытые овощи, сырое мясо и рыбу, сырые яйца, непастеризованное молоко - потому что это в принципе лучше не есть…", - отметила Комиссарова.

Ранее диетолог Светлана Фус написала, что лучше всего ужинать за 3-4 часа до сна и не стоит постоянно поздно есть. Эксперт предупредила, что из-за постоянных поздних ужинов можно набрать лишние килограммы.