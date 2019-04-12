Диетолог назвала лучшее время для ужина

Ужинать лучше за 3-4 часа до сна, посоветовала диетолог / УНИАН

Диетолог Светлана Фус сообщила, что лучше всего ужинать за 3-4 часа до отхода ко сну, не стоит постоянно поздно есть.

Постоянные поздние ужины приводят к набору лишних килограммов, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Фус подчеркнула, что, если постоянно поздно есть, полученная из еды энергия не успевает расходоваться и появляется лишний вес.

"Лучшее время для ужина — 3-4 часа до сна", — отметила диетолог.Читайте такжеДиетолог раскрыла лучший способ для похудения весной

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